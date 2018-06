Bezpečnost při běhání: dejte o sobě vědět a nezapomeňte na počasí

Ve srovnání se svými adrenalinovými protějšky je běh poměrně bezrizikový a poklidný sport. I z toho důvodu máme tendenci potlačovat myšlenky na to, že by se mohlo něco stát a většina běžců tak vyráží na trať bez jakéhokoliv bezpečnostního opatření. V případě obvyklého kolečka, které vám zabere pár desítek minut a kde potkáte množství lidí, ani není potřeba nic řešit. Jakmile se ale vydáte dál a navíc do neznámého terénu, pak je dobré být připraven na vše, co vás může nepříjemně zaskočit.

Bezpečnost, to není jen blikačka a reflexní vesta při běhu po setmění. V terénu by vám navíc tyto dvě věci byly úplně k ničemu. Řeč tentokrát bude o vybavení a dobrých zásadách, které byste měli mít na paměti vždy, když vyrazíte na náročnější trénink.

Dejte o sobě vědět svým blízkým

První a hlavní věcí, na kterou byste měli myslet, je podrobné informování někoho z vašich blízkých o tom, co vás čeká, jakou trasou poběžíte a kolik času vám to zabere. Pokud jste měli být doma ve dvě odpoledne a ve tři po vás stále není ani vidu ani slechu, pak bude někdo schopný reagovat na vaši nepřítomnost a vydá se vás hledat.

Automatické sledování vašeho pohybu

Ne vždy ale zpoždění znamená problém. Trasa může být náročnější, než jste čekali, nebo se prostě jen zdržíte na jídle déle, než jste čekali. Samozřejmostí by mělo být informování vašich blízkých o změně časového plánu, ale pokud se vám nechce každou chvíli vytahovat mobilní telefon, pak můžete využít například aplikace Strava a její funkce nazvané maják (v originále Beacon). Díky ní dojde na vybrané telefonní číslo odkaz na stránku, kde je možné sledovat vaši aktuální polohu a rychlost pohybu v reálném čase. Maják je dostupný pouze u placené verze a samozřejmostí je přístup aplikace k internetu po celou dobu pohybu. Více o této vychytávce se můžete dočíst v tomto článku.

Alternativu k majáku mohou využít uživatelé sporttesterů Garmin. V rámci aplikace Garmin Connect je možné propojit hodinky s telefonem a tentokrát bez dalších poplatků využívat prakticky identickou službu jako nabízí Strava. Jediný rozdíl je v tom, že Garmin nerozesílá na začátku aktivity sms zprávy, ale e-mail na předem zadanou adresu. Nutnost připojení telefonu k internetu platí i tentokrát a navíc budete muset mít svůj sporttester spojený s telefonem pomocí Bluetooth.

Aplikace Záchranka

Z aplikací stojí za zmínku i Záchranka. Ta usnadní volání o pomoc, obzvlášť v neznámém, nebo horském terénu, protože společně s hovorem zasílá na dispečink i vaši přesnou GPS polohu, což výrazně usnadní případnou pátrací akci. Kromě klasické 155 vás v případě úrazu na horách spojí Záchranka i s horskou službou, takže nemusíte přemýšlet, kam zavolat a stačí podržet jedno tlačítko.

Abychom uzavřeli toto technologické okénko, tak jen dodám, že mít s sebou plně nabitý a funkční mobilní telefon by měla být naprostá samozřejmost. Pokud se vám nechce vláčet těžký a rozměrný chytrý telefon, který běžně používáte, tak se podívejte po některém z miniaturních tlačítkových telefonů. Tyto telefony stojí pár korun a bez potíží se vejdou i do malých kapes u běžeckých kalhot. Z takového telefonu sice žádnou aplikaci nespustíte, ale lepší mít s sebou zařízení, ze kterého si budete moci zavolat, než nemít s sebou vůbec nic.

Vytiskněte si mapu

Ne všechna bezpečnostní opatření ale souvisí s telefonem. Chystáte-li se do neznámého terénu, pak je vždy dobré mít s sebou kromě digitální navigace i tištěnou mapu, která vám přijde vhod v okamžiku, kdy by technika z libovolného důvodu selhala. Místo mapy může sice částečně posloužit i předem připravený itinerář s přesným popisem trasy podle turistických rozcestníků, ale tato varianta má háček v tom, že jakmile se ztratíte, tak prakticky nemáte šanci se podle itineráře bez doprovodné mapy se znovu nalézt.

Zkontrolujte si počasí

Další důležitou věcí, na kterou byste rozhodně neměli zapomínat, je kontrola předpovědi počasí, ideálně z několika různých zdrojů. Pokud mají být během odpoledních hodin silné bouřky, pak rozhodně není dobrý nápad vyrážet na celý den do hor, stejně jako očekávané vysoké teploty a slunečné počasí změní požadavky na to, kolik vody s sebou ponesete a jaké oblečení zvolíte. Pokud se nacházíte na horách a z předpovědi nejste příliš moudří, pak je možné kontaktovat místní horskou službu, kde vám s počasím a plánováním trasy ochotně poradí podle svých dlouhodobých zkušeností.

Sbalte si „povinnou bezpečnostní výbavu“

Bez ohledu na počasí byste ale vždy měli počítat s minimální povinnou výbavou, která dohromady váží pár gramů, stojí pár korun a ve výsledku vám může zachránit kůži. Základem této výbavy je izotermická fólie, která vás udrží v teple. Chybět by nemělo ani elastické obinadlo, již zmíněný nabitý mobilní telefon, energetická tyčinka a v případě horkého počasí záložní půllitr tekutin navíc. Těchto pět věcí dokáže vyřešit spoustu problémů a předejít velkému množství zbytečných komplikací.