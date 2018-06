Běžíme na hrad: závody, při nichž se neběžci nenudí

Jak a proč se zrodil projekt Běžíme na hrad?

V týmu jsme všichni sportovci a většina z nás také běhá. Logicky nás to k pořádání běžeckého seriálu táhlo, ale termínovka je doslova nabitá nejrůznějšími podniky. Hledali jsme pomyslnou díru na trhu a při diskuzích v týmu dospěli k názoru, že tady chybí běžecký podnik, který by byl zajímavý nejen pro běžce, ale i pro jejich rodiny. Pokud je totiž v rodině jen jeden běžec, jeho závodní aktivity narušují rodinnou pohodu. Má dvě možnosti – buď nechat rodinu doma, nebo ji vzít s sebou na závody, kde se bude nudit a čekat, až táta nebo máma doběhnou. Seriál Běžíme na hrad tento problém maže, nabízí plnohodnotné závody v úžasném okolí českých a moravských hradů v symbióze se zajímavým programem pro neběhající protějšky a zejména pro děti. Navíc tento seriál nenásilně propojuje sport s historií a poznáním dějin naší vlasti.

Je to více běžecký seriál, nebo spíše rodinná pohodová akce?

Jak napovídá název seriálu, je zejména o běhání. Pro zkušené krosové běžce a všechny, kdo si rádi dají do těla, jsme na všech hradech připravili dlouhou trasu v délce 12 až 14 kilometrů, při úvodním podniku na hradu Točník to bude 13,2 kilometru. Pro méně zkušené běžce je určena krátká trasa v délce 5 až 7 kilometru, na Točníku to bude přesně 5,6 kilometru. Cíl všech závodů bude v hradních branách nebo jejich blízkosti, a protože hrady bývají na kopci, bude se dobíhat většinou do vrchu. Naší snahou je koncipovat tratě vždy tak, aby se co nejméně běhalo po asfaltu.

Obě trasy ale není nutné absolvovat jen během…

To nás zásadně odlišuje od ostatních závodů. Na obou trasách budou mít vlastní závody i vyznavači nordic walkingu s hůlkami, i jim budeme měřit čas čipovou technologií, stejně jako běžcům. A obě trasy lze absolvovat jako procházku s dětmi bez měření času. Pro děti ale bude připraven v zázemí závodů i vlastní zábavný program, například pohádková cesta s názvem Vysvoboďte zakletou princeznu. V ceně startovného je vždy i prohlídka hradu, kterou může celá rodina absolvovat pohromadě, a také soutěž Tajemství hradu, která představuje deset otázek z historie a současnosti daného hradu. Do soutěže jsou zařazeni všichni účastníci akce, a kdo správně odpoví na otázky, může vyhrát prima ceny, například stan.

Jste přesvědčeni, že propojení sport-kultura-historie bude fungovat?

Při přípravě seriálu jsme hovořili s desítkami sportovců a ptali se na jejich názory. Nesetkali jsme se s jedinou negativní reakcí, naopak, všichni vznik podobného běžeckého seriálu vítají. Lidé dnes tráví hodně času v práci, zároveň ale chtějí sportovat a přitom nešidit rodinný život. To jim seriál Běžíme na hrad umožňuje: strávit příjemný víkend v úžasném přírodním prostředí s historickými kulisami se svými nejbližšími a přitom uspokojit vlastní běžecké ambice.

Běžecký podnik jste ale s vaším týmem nikdy nepořádali. Není to hendikep?

Náš pořadatelský tým má za sebou dlouholeté zkušenosti s organizací sportovních akcí. Pořádali jsme třináct let Carlsbad Triathlon, který jsme vyšlechtili od Českého přes Evropský pohár a ITU Prestige Cup po dvojnásobné pořadatelství mistrovství Evropy – to představovalo čtyřdenní uzávěrku centra Karlových Varů, tanec kolem dvou tisíc závodníků, VIP hostů a novinářů, organizaci tří disciplín, mezi nimiž samozřejmě nechyběl ani běh. Letos desátým rokem pořádáme LifeInLine Tour, seriál v inline bruslení, v jehož rámci budeme v Ostravě 21. června již posedmé hostit World Inline Cup a světovou elitu. Zkušeností máme dost a tým je průběžně omlazován, máme věkový rozptyl od 18 do 62 let. Navíc se sami běžeckých závodů účastníme jako běžci, proto víme, jaké jsou priority a co nesmíme při organizaci opomenout.

Jakou očekáváte účast na Točníku a dalších hradech?

Pro běžce je to nový, prozatím nevyzkoušený seriál. Ale jsme přesvědčeni, že přiláká už na Točník stovky běžců s rodinami. Tento seriál má ohromný potenciál svým přesahem pouhého běhání a jsme přesvědčeni, že již během pěti akcí úvodního ročníku, kdy navštívíme Točník, Bouzov, Velhartice, Kunětickou horu a Loket, uspokojíme tisíce účastníků. Veškeré informace a online přihlášky jsou na www.bezimenahrad.cz.