Běžci mají rádi nepohodlí. V zasněžené Praze se jich sešlo na čtyři sta

Craft RUNGO běh přes ty Tydýty má přes jeho krátkou minulost v Praze již tradici. Na jeho pátém ročníku bylo jako každý rok vyprodáno. My čekali jaro a zatím přišel mráz, vystihují slova známé písně pocity nás pořadatelů, ale i přes nepřízeň počasí dorazilo a do cíle doběhlo 437 běžců. V noci se totiž prudce ochladilo a do rána byla trať pod sněhem. I po celou dobu závodu sněžení nepřestávalo.

Jakoby právě nepřízeň budila ve sportovcích kladné emoce, všichni do jednoho se usmívali. Nad horkým čajem ve zmrzlých rukou před během, se studeným koláčem v horkých rukou po běhu. S o to větší chutí do sebe ládovali kalorie skvělých burgrů, které za námi přijely až z Brna a připravoval je osobně triatlonista Laďa, který si závod v mezičase i zaběhl.

Na trati kromě sněžení a čtyř stupňů pod nulou také foukalo. Jsme rádi, že žádného z běžců nezradil kotník, ani se nestala jiná lapálie a vyhlašování vítězů jsme si užili všichni ve zdraví. První doběhl do cíle Petr Franc (24:53). S ním se o prvenství přetahoval, avšak o šest sekund druhý doběhl Jaroslav Blažek a třetí doběhl Jan Novotný (25:51). První ženou v cíli byla Romana Lojková (29:40), druhá byla Lucie Fialová (30:07) a třetí Veronika Špačková (30:25). Gratulujeme ale všem, kteří se postavili na start a běželi, zaslouží si to i ten poslední.

Craft RUNGO běh přes ty Tydýty 17. března 2017



6,4 kilometru



Praha - Milíčovský háj



VÝSLEDKY



Doufáme, že si všichni závod užili a líbila se jim i nově zařazená tombola, která zkrátila čekání na vyhlašování výsledků a ve které mohli běžci získat skvělé věci od RUNGO.cz, Mikrofarmy, Herbalifu a Craftu, generálního partnera našich závodů, kterým tímto děkujeme.

Poděkování patří i dalším partnerům závodu, kterými jsou: Mattoni, Garmin, Herbalife, B. Braun, městská část Praha - Újezd a vřelé díky za poskytnutí zázemí Gymnáziu Evolution Jižní Město .