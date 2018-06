Šlápnutí do psího výkalu nebo vítězství? Prozradíme, co vás čeká

Beran (21.3. – 20.4.): vítězství není všechno – je to úplně všechno

Berani jsou rození vítězové, a proto za sebou máte kvalitní zimní přípravu, na které jste hodlali celou sezónu stavět. Bohužel, jako ohnivé znamení rádi přepínáte své zdraví a vaše vůle k tréninku by se mohla projevit v přetrénovanosti, což zcela jistě souvisí s postavením Saturnu ve Střelci. Nebo v tom, že jste prostě cvoci a neznáte míru. Berani jsou spontánní a impulzivní, prostě sprinteři od přirození. Rychle se nadchnete a rychle vychladnete, takže se honem přihlaste na nějaký děsně těžký trail nebo run up. Pak ho už prostě budete muset odběhnout. Planeta Uran se pohybuje ve vašem znamení a dlouhodobě porušuje všechno, co je statické. Nezbývá vám tedy, než běhat. Ale vlivu hvězd stejně neutečete.

Rada astrologa: V dubnu potkáte mezi běžci svoji lásku. Pozor – pokud jí budete kecat do tréninku, v září o ni zase přijdete.

Býk (21.4. – 21.5.): přes překážky ke hvězdám. Nebo aspoň na bednu

Jako nejmlsnější znamení zvěrokruhu jste zkombinovali zimní přípravu s krátkými sprinty mezi lednicí a křeslem, a proto teď musíte shodit nějaké to kilo. I když máte rádi svoje pohodlí, hvězdy radí vyběhnout hned na jaře. Už v dubnu se do vašeho znamení vkradou Venuše s Marsem, aby podpořili váš šarm a průbojnost. Zaflirtujte si tedy s pořadatelem či spoluběžci, aby vás pustili do první lajny na startu. Když to nezabere, zkoušejte na svoje soupeře flirtovně mrkat v průběhu celého závodu.

Zasněný Neptun v Rybách vám dodává bujnou fantazii i plodné myšlenky, ale dávejte si při běhu pozor, ať nezakopnete o právoplatného manžela sledovaného zadečku před vámi. Ke konci roku zbrzdí váš rozběh Merkur ve Štíru - pokud jste se v tomto období chtěli dostat na bednu, radíme zakoupit jednu plnou kvalitních vín a vypít ji na podporu krvetvorby.

Rada astrologa: Alimentům, berňáku, tchýni a žárlivému manželovi neutečete.

Blíženci (22.5. – 21.6.): dva vítězové v jednom těle

Vaše běžecká schizofrenie se projevuje především tím, že jste se ještě nerozhodli, jestli jste sprinter, nebo vytrvalec. Proto se přes varování rozumu snažíte sprintovat na půlmaratonu, zatímco při dobíhání tramvaje na padesát metrů se zbytečně loudáte. V tomto roce se tedy budete muset rozhodnout, jaké jsou vaše běžecké priority. Zkuste maraton i hladkou čtvrtku, pokud to uděláte, hvězdy říkají, že především v dobíhání tramvají budete mimořádně úspěšní! V květnu a červnu si materiálně polepšíte – buď se vám podaří někoho doběhnout, nebo v závodě vyhrajete tašku se slevovými kupony. Každopádně na toto období přesuňte nákupy nových běžeckých bot. Saturn v opozičním Střelci způsobí ke konci roku zvýšené nároky na vaši přizpůsobivost v terénu, takže si dejte pozor na vyčuhující kořeny a kolemjdoucí kousavé ratlíky či nepřející důchodce s berlemi vysunutými bojovně vpřed.

Rada astrologa: Kupte si boty červené barvy - určitě budou vaše vítězné.

Rak (22.6. – 22.7.): cit pro vítězství

Raci jsou senzitivní, a proto se dokáží vybičovat k maximálnímu běžeckému výkonu. Bohužel, jsou to vysloveně rodinné typy a pro klid doma dokáží protějšku přenechat i vítězství v závodě. Pro rok 2015 tedy kávová sedlina radí běhat závody raději odděleně. Nicméně rozestavení rodinných příslušníků vybavených povzbudivými transparenty podél trati je dovoleno.

V dubnu dojde podle hvězd k výraznému oteplení, které bude trvat až do prvních listopadových dnů, takže budete mít dost prostoru zapracovat na své vytrvalosti i rychlosti. Nejšťastnější se ukáže závěr roku – možná vyhrajete zajímavou sošku jelena v nějakém lokálním závodě, možná získáte novou práci v místě, kde mají kvalitní běžecký ovál. Využijte všech výzev a běhejte až do Silvestra.

Rada astrologa: Oddělené závody jsou někdy funkčnější než oddělené ložnice.

Lev (23.7. – 22.8.): nejšťastnější běžec roku

V roce 2015 nad vámi bude držet ochrannou ruku samo Slunce! Ráno vyjde a večer zajde, takže budete mít celý den na to, abyste mohli běhat. Nemáte tedy šanci zakopnout ani na uklouzaném chodníčku, kávová sedlina vám přitom důrazně radí dát si ostrý závod v těžkém terénu – úspěch máte zaručen. V červenci a srpnu budete díky pozitivnímu vlivu Slunce a Merkuru ve svém znamení na vrcholu sil, takže si sem napište všechny důležité závody. I kdyby měly být dva dny po sobě – hvězdné pozice vám úspěch zaručí.

Díky vlivu Jupitera se mnohé situace ve vašem životě, které jsou plné tenze, uvolní a vám se bude lépe dýchat, což se hodí zvláště v případě, že trpíte na zátěžové astma nebo běháte do vrchu. Celý rok 2015 bude pro Lvy šťastný – pokud budete běhat. Endorfiny odplaví všechny pocity smutku a nejistoty. A taky kila navíc. V opačném případě za předpověď neručíme.

Rada astrologa: Vyběhněte a zastavte, jen když budete potřebovat jíst, spát nebo jít na záchod.

Panna (23.8. – 22.9.): perfekcionista musí být v cíli jako první

I když už pro někoho není Pluto planeta, jeho travers vaším znamením v tomto roce umožní zrozencům v Panně přijít věcem na kloub a rozkrýt nějaké tajemství. Pokud se budou týkat něčí nevěry, hravě porazíte souseda ve sprintu na sto metrů, i když bude závod ztížen výskokem z okna ložnice. Obzvlášť bude-li narozen ve znamení Býka.

Ale nejspíš se bude jednat o nové běžecké taktiky nebo finesy v jídelníčku. Zjistíte například, že čokoláda po běhu chutná daleko víc než čokoláda bez běhu. Hvězdy říkají, že od června do července budou v obchodech se sportovními potřebami velké slevy a vy jim podlehnete a něco si koupíte. Protože v polovině srpna vstoupí do vašeho znamení Jupiter, nebudete si to vyčítat dlouho. V zimních měsících si hvězdné konstalace va vašem znamení dají oraz, takže si na ně naplánujte běžecké prázdniny.

Rada astrologa: Na jaře budete mít problémy s výběhy ve tmě, takže si prodloužíte zimní spánek o celý měsíc.

Dlouhodobý opoziční vliv Urana v Beranu vás vede k sebeprosazení a k odvaze. Proto se přihlásíte na dlouhý závod a nebudete se rozpakovat předběhnout kohokoliv. V červenci vám ale během výklusu přeběhne přes cestu černá kočka. Protože přátelské planety ve Vodnáři podporují vaše snahy o prosazení, tvora doběhnete a oběhnete tak, aby smolné přeběhnutí přes cestu přestalo platit. Bude to sice fuška, neřád totiž pod vlivem nepřátelského postavení Saturnu bude hodně kličkovat, ale nakonec ho dostihnete a na hodinkách pak zjistíte, že jste si udělali nový osobák na 42 586,6 metrů.

Rada astrologa: Zkoušejte nové cesty a nové výzvy. Jen tak předběhnete opravdu kohokoliv.

Štír (24.10. – 22.11.): zakousnete všechny soupeře

Mars ve vašem znamení způsobí, že se vám v půlce května udělá puchýř na levé patě. Budete kulhat tak usilovně, až se vám udělá puchýř i na pravé patě. Díky souběžnému kulhání si nakonec namůžete obě kolena. Protože jste ale celý rok pod ochranou Neptuna a Pluta, kteří se snaží proměnit vaše sny v realitu, objevíte lékárnu, kde prodávají zaručeně pravý Opodeldok, a bebíčka se vám po měsíci zahojí. V červenci vyčkejte na podporu Marse v Rybách - dodá vám sílu při běhu do kopců nebo při vracení peněz za registraci do závodů, které jste prošvihli díky invazi puchýřů.

Rada astrologa: Nechte si pofoukat paty kráskou ze znamení Vah či Panny. Nebo si aspoň zajděte na pedikuru.

Střelec (23.11. – 21.12.): trefíte rovnou do cíle

Planeta Saturn vstoupila o Štědrém dnu do vašeho znamení a bude zkoušet vaši výdrž i odvahu až do prosince roku 2017. Hvězdy proto radí, abyste si našli čas na své koníčky. Tedy především na běh, a konečně si zaběhli to, co jste ještě nikdy neběželi. Pivní maraton Prahou? Běh okolo světa? Nic pro vás není nemožné.

Pozorní buďte v květnu, kdy se planety ovlivňující váš osobní život přesunou do napjatého opozičního postavení ve znamení Blíženců. Hrozí vám akutní nebezpečí šlápnutí do psí hromádky. Pro jistotu se dívejte pod nohy až do srpna, kdy tato neblahá okolnost ve vašem horoskopu pomine. Konec roku pak bude příjemně bilanční a ponese se ve znamení vydrbávání podrážek běžeckých bot. Budete to však činit v láskyplné atmosféře harmonického domova.

Rada astrologa: Zaběhněte si o kilometr více, než jste kdy běželi. A pak přidejte ještě další tři.

Kozoroh (22.12. – 20.1.): silné nohy horské kozy

Bude se vám zdát, že máte kozí nohy, takže si pro jejich estetické odrušení koupíte dlouhé běžecké kalhoty. Ty vás ale nezachrání, proto si koupíte široké běžecké kalhoty. V průběhu některého výběhu vás následně kousne pořádný vlk. Rozhodnete se tedy běhat jen ve tmě a jíst jen kozí sýr, ale vlk se nenažere a z kozy zůstane jen mastný papír.

V srpnu naštěstí dojde ke zklidnění díky planetě štěstí Jupiteru v Panně, a tak se budete moci vrátit ke svým oblíbeným trenýrkám. Jakmile si je obléknete, zjistíte, že si vás ostatní běžci s velkým zalíbením prohlížejí. Nechte se pozvat na ionťák od spoluběžce ve znamení Vodnáře, budete spolu skvěle nejen běhat, ale i vycházet.

Rada astrologa: Koukejte na kilometrovníky, ne ostatním na nohy.

Vodnář (21.1. – 20.2.): nejsympatičtější běžec na trati

Vodnář je známý inovátor a vizionář, který vždy běhá neprobádanými cestami. Proto si v této sezoně dejte mimořádný pozor na značení tras, jinak zabloudíte těsně před cílem. Kávová sedlina doporučuje pro eliminaci takového osudu zakoupit hodinky Suunto, postavení hvězd je spíše pro Garmin. Pro konečné řešení této otázky volejte 800 60 60 60, jen 4 000 korun za minutu volání.

Může se vám také stát, že si vás ostatní běžci na trati budou plést s vodonošem a budou loudit srk z vašeho camelbaku. Jako milovník všech lidí na zemi jim to dopřejete, zvlášť pokud budete mít jistotu, že váš výtěr na zlatého stafylokoka dopadl silně nedobře. Ke konci roku vybijete jak stafylokoka, tak všechny důležité soupeře, a zazáříte!

Rada astrologa: V průběhu napájecího procesu se do vás prudce zamiluje běžec opačného pohlaví. Takže nebuďte krkoun a pozvěte své spoluběžce na iontový nápoj s příchutí mojita.

Ryby (21.2. – 20.3.): intuicí k vítězství

Jako vodní znamení potřebujete vodu v každém okamžiku svého života, závody nevyjímaje. Dbejte proto i v tomto roce důrazně na pitný režim. V opačném případě by vás mohla postihnout žízeň. Na dlouhodobý tranzit Neptuna vaším znamením jste si již zvykli, takže jeho demoralizující vliv už téměř nevnímáte. Vliv Merkuru na druhou stranu posiluje vaši intuici, což se projeví především tím, že dokážete kdykoliv najít v předstartovním mumraji tu nejkratší frontu na záchodky. S listopadovým vstupem Merkura do Štíra se mohou vynořit záležitosti, o kterých jste nic netušili. Velice pravděpodobně najdete ve skříni zmuchlaný propocený dres, který jste tam zašantročili už v létě.