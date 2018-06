Deset závodů, které byste neměli minout do začátku běžeckých prázdnin

Jizerská padesátka

Jizeská 50 RUN

„V zimě na běžkách, v září po svých!“ zní slogan závodu lákající na krásnou horskou trať i ty běžce, kterým běh s prkny na nohou po divném bílém ledovém marastu zrovna moc nejde. Jizerské hory jsou krásný kus země, ideální pro ztrátu ultramaratonského panenství či panictví. K tomuto účelu je vhodné i mírné převýšení trati, které činí „pouhých“ 937 metrů.

Půvabným ozvláštněním závodu jsou i vložené kategorie „Tandem“ a „Slow Motion“. Zatímco v kategorii „Tandem“ vytvoří tým muž a žena v libovolném vzájemném vztahu (rozdělí si distance 23 a 12 kilometrů), v kategorii „Slow Motion“ se očekává, že tým o libovolném počtu členů poběží na libovolně zvolené trase co nejdelší dobu. Pokud spadáte do kategorie smutných věčných začátečníků, tohle je přesně závod pro vás.

V této kategorii pravidelně vítězí tým Rungo pro ženy, pokud jste běžkyně, která by chtěla tento způsob závodění zažít a patřit do skvělé virutální běžecké komunity, podívejte se na tuto stránku.



datum konání: 3. září 2016



startovné: 500 – 1000 korun podle doby podání přihlášky

délka trati: 50, 23 nebo 12 km



Le Marathon du Médoc

Le Marathon du Médoc

Nejstarší a nejslavnější vinný maraton na světě se běží v oblasti Médoc, severně od známějšího Bordeaux, kde zrají do dokonalého půvabu a plnosti nádherná červená vína. Po celé trase závodu je budete ochutnávat, a pokud na sobě přitom nebudete mít masku a nebudete dostatečně výskat, věřte, že si v davu ostatních běžců budete připadat pěkně nepatřičně.

Znalci říkají, že je to nejdelší maraton na světě, a mají pravdu. Tělo poněkud zlenivělé ochutnávkami vína na každé občerstvovací stanici je třeba poněkud popohánět, takže pro osobák si sem nejezděte. Ale pro životní zážitek rozhodně ano! Závod navíc doprovází další bohatý program v místních vinných chateau, kde se můžete opakovaně zdegustovat až do stavu nejvyšší blaženosti. Akci lze spojit s rodinnou dovolenou a prohlídkou zámků v údolí Loiry.



datum konání: 10. září 2016

startovné: 85 eur

délka trati: 42 195 m



Babický trail 1/4 maraton

Start dětského závodu v rámci Babického trailu Babický trail

SK Babice je nejvyhlášenější běžecký klub u nás, jehož elitní a



„Nejvíc se těším na podzimní přespoláky na Liberecku. Huť - Bratříkov - Huť, Janovská 11 a 19, Stříbrná stopa a další. Jsou to sice menší běhy, ale o to hezčí.“ Vít Pavlišta, mistr republiky v půlmaratonu

nepřehlédnutelní členové brázdí v úžasných retrodresech české i zahraniční závody ve stylu vpravdě šlechtickém. Jednou ročně pořádá klub vlastní závod, který je známý idylickou vesnickou atmosférou.

Startuje se z návsi u Staré školy a kromě základní běžecké kategorie jsou vypsány i kategorie „S knírem“, „Na Krupičku“ a „Na boso“. Svačináři místní provenience nabízejí domácí cider, limonády a koláče a na děti čekají vlastní závody a cirkus. Pokud máte sociální fóbii a děsí vás přelidněné závody, nekažte tuto idylickou atmosféru a nikomu dalšímu o tomto závodě neříkejte.



datum konání: 17. září 2016

startovné: 150 korun

délka trati: 10,5 km



Běchovice-Praha

Nejstarší silniční závod v běhu s nepřerušenou tradicí na světě zažije letos jubilejní stodvacátý ročník, a to jsou hned dva dobré důvody, proč si ho zkusit. Poprvé se běžel v neděli 27. května 1897 a vyhrál ho plzeňský rodák Jakub Wolf v čase 39:03. Od té doby trať zažila obrovský počet běžeckých příběhů. Rekord trati drží Keňan Labana Chege, který při stém ročníku závod vystřihl za 28:33. Nezapomenutelným českým rekordmanem je ale Vlasta Zwiegelhofer, jehož čas z roku 1975 je jen o dvě vteřiny pomalejší. Jeho tehdejší sok na trati Stanislav Hoffmann za ním zaostal jen o půl vteřiny.

Na rekordy je prostě tato trať jako dělaná! Je to silniční desítka, která se na konci sezóny hodí jako test pokroku, který jste se svými časy udělali. Nebuďme příliš snobští, ale je pravdou, že v dobré běžecké společnosti je slušností ohlásit svůj čas z Běchovic. Kapacita závodu je tři tisíce tři sta třicet tři párů tenisek a jedny z nich mohou být vaše.



datum konání: 25. září 2016

startovné: 400 až 800 korun podle doby podání přihlášky

délka trati: 10 031 m



5 Beskydských vrcholů

K jednomu z Beskydských vrcholů

Vyhlášený extrémní ultrazávod dvojic, při kterém je nutno dobýt pět kót vrcholů v Beskydech. Na tento závod už potřebujete povinnou výbavu, minimálně v podobě telefonu, lékárničky, jídla a peněz, ale především parťáka, se kterým se v krizi a vyčerpání navzájem nezakousnete. Doručujeme jako drsnější alternativu „Svatební cesty do Jiljí“.



datum konání: 14. - 16.října 2016

startovné: 700 – 900 korun podle data přihlášení

délka trati: asi 120 km v závislosti na navigačních schopnostech běžců

Běžecká pivní štafeta

Běžci na startu pivní štafety v oboře Hvězda

Pro milovníky dovednostního běhu připravuje každoročně Běžecký oddíl neambiciózních běžců krásnou rovinatou a rychlou pivní míli, která se běží i pije ve štafetách. Tři muži nebo ženy se postaví ke stolu s připraveným lahvovaným nektarem. Nejprve vypijí jedno pivo, pak odběhnou svoji míli, vypijí druhé pivo a cinknutím prázdné láhve o plnou láhev svého kolegy předají pomyslný štafetový kolík. Nálada je tu družná a příjemně



„S dětmi chceme jít na Zombie run na Vítkov. Loni jsme běželi a byla to pecka, letos se chceme prevléci za zombíky a postrašit ostatní závodníky.“Markéta, čtenářka RUNGO

neformální, jak už to u sousedských závodů bývá, a vzdálenost dokáže zaběhnout i vypít každý dospělý Čech nebo Češka.

datum konání: 15. října 2016

startovné: 90 korun za štafetu

délka trati: 3 x 1608 m



Horolezecký krosmaratón

Start maratonu v Sosnové

V půvabném prostředí borovicového lesa českolipské Sosnové si můžete zaběhnout terénní maraton, aniž byste se museli mačkat s dalším tisícem lidí ve frontě na záchodky. Trať vede po písčitém zvlněném povrchu, takže umí trošku potrápit, ale lidová atmosféra i cena startovného, o podoběhovém pivečku nemluvě, vám všechnu bolest vynahradí. Pokud si na plnou trať netroufáte nebo vám běhání několika stejných okruhů přijde jako zbytečné plýtvání energií, na výběr máte i kratší varianty závodu na 10,5 a 21 kilometrů.



datum konání: 6. listopadu 2016

startovné: 150 korun

délka trati: 42,2 km (v okruzích po 10,5 km)



Velká Kunratická

Velká Kunratická je ideální závod pro ty, kteří rádi skákají do kaluží

Velká Kunratická je především běžecká sešlost, na které v pravé podzimní posvícenské atmosféře potkáte většinu svých známých. Šatnu tvoří lesík, všude okolo stojí stánky s domácími dobrotami a běžeckým vybavením. Letošní 83. ročník běhu na trati dlouhé jen 3 100 metrů dokonale otestuje vaši trailovou připravenost. Legendární výhrab na Hrádek opiluje vaše nehty o kameny a kořeny, další výběhy a seběhy rozpálí doběla



„Z podzimu se nejvíc těším na Velkou Kunratickou, takový miniminiskyrace.“ Ondřej Fejfar, běžec do vrchu a člen české skyrunningové reprezentace

vaše stehna i plíce a brody na trati svlaží vaše drsným terénem přetížené kotníky. Pokud tedy budete mít to štěstí, a v bitvě vteřinu po půlnoci po otevření registrací vyhrajete nad ostatními běžci.

Maximální počet účastníků v hlavním závodě je díky ekologické křehkosti trati omezen na dva tisíce tři sta účastníků a mimo závod je dokonce na trati celoročně zakázáno trénovat, aby příroda měla dost prostoru se z naší zábavy vzpamatovat.



datum konání: 13. listopadu 2016

startovné: 300 korun

délka trati: 3100 m



Half Marathon Garda Trentino

Promenádní běhostezka u Lago di Garda

Pokud si chcete zkusit podzimní osobáček na rovné trati, v prostředí s krásnými výhledy a v příjemném podnebí, vykašlete se na plískanice a vyjeďte si užít běžcovo velmi pozdní odpoledne k jezeru Lago di Garda. Po jeho břehu poběžíte pod krásnými kopci přes vyhlášené lezecké středisko Arco na Torbole a zase zpátky do Rivy. Vzhledem ke koncentraci cyklistických, turistických a lezeckých cest v dané oblasti, nejlepší kávu a zmrzlinu v to nepočítaje, by vám rodina na prodlouženém víkendovém pobytu jistě nezazlívala, že strávíte hodinu a kousek na trati.



datum konání: 13. listopadu 2016

startovné: 25 eur

délka trati: 21 097 m s převýšením 35 m

Pražská stovka

Dálkový pochod, který někteří výstředníci začali celý běhat, je legendou především svým členitým terénem, celkově nevypočitatelnou trasou a vyhlášeně mizerným počasím. Všechny tyto faktory společnými silami vysoce prověří psychickou odolnost závodníků.

Startuje se v Berouně, cíl je v Modřanech a tento rok slibují pořadatelé trasu přes celé pohoří Brd včetně nově zpřístupněných oblastí v jejich centrální části. Protože pořadatelé chtějí zamezit tréninkům na trati, je její přesná podobě zveřejněna až týden před startem závodu. Jisti si můžete být jen tím, že cesta povede náročným terénem po turistických značkách s minimem asfaltových částí. Vězte, že vítěz mužského závodu zdolá trasu pod 15 hodin, vítězka dokáže totéž něco pod 18. Začátečníci se mohou přihlásit na poloviční trať a pořadatelé velice férově vyzývají zkušené stovkaře, aby se na tuto trať nehlásili a šli do hlavního závodu.



datum konání: 9. - 11.prosince 2016

startovné: 400 až 600 korun podle času podání přihlášky

délka trasy: asi 145 olafokilometrů, převýšení asi 5200 olafometrů



A jako bonus můžete zkusit letošní novinku:



CRAFT RUNGO divoký běh Šárkou

Start Craft RUNGO.cz závodu Občerstvení po doběhu Craft RUNGO.cz závodu

Pokud chcete zažít něco opravdu mimořádného, najděte si první ročník jakéhokoli závodu. Leckdy se stane, že se každoroční návštěva závodu, u jehož zrodu závodník byl, vyvine v krásnou každoroční tradici. My vám nabízíme možnost zažít první ročník Divokého běhu pražským šáreckým údolím. Trasa vás provede lesem i hluboce zaříznutými údolími a těsně před cílem se budete muset poprat s místním pěkně vypečeným kopcem. Za odměnu najdete v cíli krásnou přátelskou RUNGO atmosféru se spoustou domácího jídla včetně vyhlášených chlebů se sádlem, sušeného masa a domácích karamelek. Všichni z redakce tam na vás budou čekat!



datum konání: 22. října 2016

startovné: 450 korun

délka trati: 7 km