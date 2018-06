Chystáte se na běžecký kemp? Poradíme, jak vybrat ten pravý

Běžecké kempy jsou fenomén, který se v našich končinách objevil z ničeho nic, ale okamžitě na sebe dokázal strhnout nemalou pozornost. Ne že by v minulosti nikdo na kempy nejezdil, ale až donedávna to byla ryze výkonnostní, až profesionální záležitost, která nechávala hobby běžce naprosto klidné.

Tréninkový kemp přitom může velmi dobře posloužit běžcům všech výkonnostních skupin, a pokud se k tréninku připojí i zajímavý doprovodný program, není proč váhat. Organizace takového kempu ale není jen tak, proto se připravte, že za prodloužený víkend zaplatíte nemalou částku. Na následujících řádcích se podíváme na několik bodů, na které byste si měli dát pozor, aby pro vás byl kemp co nejpřínosnější.

1 Výkonnostní úroveň

Prvním kritériem pro výběr správného kempu by měla být vaše výkonnostní úroveň a ambice k dalšímu zlepšování. Spousta kempů je dnes postavena tak, že si na své přijdou úplně všichni, ale nemalé množství je zaměřené buď na ostřílené závodníky, nebo naopak úplné začátečníky.

Vybírejte proto dobře, abyste se neproklínali za to, že se místo kvalitního tréninku nudíte, nebo naopak umíráte při snaze o splnění i těch jednodušších tréninků.

2 Zaměření

Běžecké disciplíny se primárně dělí podle terénu. Mnohem častější jsou běžecké kempy v horách, pokud vám však běhání po stezkách nic neříká, pak se zaměřte na některou z ryze silničních možností.

Pozornost věnujte i dalšímu rozdělení (pokud je v propozicích kempu uvedeno). V horách se dá totiž trénovat na všechno možné od běhu do vrchu až po ultratrail - a program bude v obou případech velmi odlišný.

3 Termín

Zásadním prvkem pro výběr toho nejlepšího kempu je samozřejmě správný termín. Pokud nejedete na kemp za zážitkem, ale za tréninkem, pak by akce měla zapadat do vašeho tréninkového plánu. Je tedy hloupost odjíždět na kemp pár dnů před důležitým závodem nebo na konci závodní sezóny.

Ideální načasování je na začátku delšího tréninkového bloku, abyste z tréninku na kempu mohli těžit po celou dobu následující přípravy na důležitý závod.

4 Kvalitní program

Zkušeným běžcům bude možná stačit střecha nad hlavou, dostatek jídla a sepsaný tréninkový plán. V ideálním případě by ale program měl být co nejpestřejší a kromě samotných tréninkových bloků by neměl chybět ani důraz na regeneraci nebo teoretické přednášky, které vás mohou posunout zase o kousek dál.

Program by měl být už na první pohled logicky poskládaný a bez zbytečných prodlev mezi jednotlivými bloky. Pozor si ale dejte i na příliš horlivé organizátory, kteří nasekají těžké tréninky hned za sebou. Cílem kempu sice není odpočinek, ale ani řízená sebedestrukce. V ideálním případě máte domů odjíždět unavení, ale rozhodně ne zničení.

5 Kvalitní vedení

S kvalitním programem úzce souvisí i kvalitní vedení. Proto si vždy pečlivě prostudujte, kdo se o vás po dobu trvání kempu bude starat a jaké jsou jeho zkušenosti nejen s běháním samotným, ale také s předáváním svých zkušeností.

Velkým bonusem je přítomnost některého ze známých běžců, od kterých můžete nasát něco z jejich tréninkových zvyků a zkušeností.