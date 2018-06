TEST: v nové krosovce od adidasu prolétnete trailem jako vítr

Co se krosových bot týče, možná vám jsou povědomá jména jako Adizero XT, Supernova Riot nebo Response Trail. Tato trojice patřila svého času mezi jedny z nejoblíbenějších krosovek nejen v českých lesích, ale v letošním katalogu ji budete (s výjimkou modelu Response Trail) hledat marně.



Firma adidas se totiž rozhodla přesunout svou výkonnostní trailovou řadu pod outdoorovou kolekci Terrex, kde najdete vybavení nejen pro běh, ale také pro skyrunning, fast packing a další více či méně rychlé horské disciplíny.

Že to v adidasu myslí s trailem vážně, dokazuje nejen dlouholetá podpora Luise Alberta Hernanda - dvojnásobného mistra světa v trailovém běhu - ale především vývoj nových a nových produktů, které míří na ambiciózní běžce, kteří vyhledávají co nejlehčí vybavení umožňující běh v rychlém tempu bez ohledu na okolní podmínky.

Terrex Agravic Speed

Přesně do této kategorie spadá i novinka mezi krosovými botami adidas Terrex Agravic Speed, která by měla být nejlehčí terénní botou, kterou kdy adidas vyrobil. Už podle tohoto tvrzení je předem jasné, že to není pohodlná objemovka určená pro pohodové klusání ve volném tempu. Agravic Speed jsou určeny pro závody a svižné tréninky v technicky náročnějším terénu.

Odlehčená konstrukce svršku

adidas Terrex Agravic Speed závodní boty do terénu hmotnost: 250 gr drop: 8 mm cena: 3 499 Korun klady: nízká hmotnost a vysoká dynamika

svršek velmi pevně a stabilně obepíná chodidlo

podrážka Continental s vynikající přilnavostí zápory: velmi úzký střih svršku nemusí vyhovovat každému

Bota už na první pohled působí velmi subtilně. Velmi brzy si všimnete, že v oblasti paty se nenachází prakticky žádné polstrování. Tím se šetří i na jazyku, který je napevno sešitý se zbytkem svršku. Tento typ konstrukce můžeme u adidasu sledovat čím dál častěji a osobně mám z toho lehce rozporuplné pocity.

Na jednu stranu je „ponožková“ konstrukce boty perfektní v tom, že se svršek velmi dobře přizpůsobí tvaru chodidla a na noze sedí jako přibitý. Problém ale přichází v momentě, kdy máte vysoký nárt, širokou příčnou klenbu nebo jakkoliv netypicky tvarované chodidlo. V tu chvíli jste totiž odkázáni na tovární tvar boty, který kvůli pevnému střihu prakticky nelze povolit nebo roztáhnout.

Agravic Speed je tak perfektní závodní a rychlá bota pro běžce s úzkým chodidlem, která bude maximálně přesná a na noze bude sedět prakticky jako atletická tretra. Řadíte-li se však mezi vlastníky širokého či vysokého nártu, pak máte smůlu a doporučím vám poohlédnout se raději po alternativě.

Z hlediska svršku stojí za zmínku ještě pogumovaná špička chránící prsty na kamenitých stezkách a zajímavé je i stahování kolem nártu, které umožní botu velmi pevně utáhnout. Tyto vlastnosti oceníte zejména při kratších bězích v ostrém tempu, u kterých jde pohodlí stranou a u nichž je důležitá především stabilita chodidla v botě a kontakt nohy s podkladem.

Tlumení určené pro závod

Tím se dostáváme k tlumící vrstvě, ve které překvapivě nenalezneme pěnu Boost. Ta je u běžeckých modelů prakticky všudypřítomná, ale v terrexové řadě se očividně používá spíše výjimečně. Vynechání pěny Boost z tlumení tak lehké a rychlé boty, jako je Agravic Speed, je podle mě rozhodně správným krokem.

Budoucnost sice patří právě TPU materiálům typu Boost (adidas) a Everun (Saucony), které mají oproti klasické EVA pěně o něco lepší vlastnosti v oblasti životnosti a tlumení, ale pro závodní použití je tato pěna až zbytečně měkká a okrádá běžce o potřebný kontakt s povrchem.

Tlumící vrstva je tedy u Agravic Speed tvořena klasickou EVA pěnou bez jakéhokoliv speciálního označení, její mohutnost je 25 milimetrů pod patou. Drop této boty je dnes už tradičních osm milimetrů, což by spolu s rychlostně nastavenou geometrií tlumící vrstvy mělo vyhovovat jak běžcům dopadajícím přes střed chodidla, tak patařům.

Celková míra tlumení je u Agravic Speed vzhledem k předpokládanému závodnímu využití poměrně nízká, ale ne natolik, abyste se museli brát boty na horské závody do délky půlmaratonu. U lehčích a zkušenějších běžců bych posunul tuto hranici až na úroveň horského maratonu. A ti z vás, kdo jste zvyklí běhat v minimalistických a barefoot botách, si v Agravic Speed můžete troufnout klidně i na ultra.

Continetal na podrážce

Poslední částí boty je podešev z gumy od Continentalu. Tento prvek vítám s velkým nadšením, protože Continental skrze běžecké boty adidas dlouhodobě ukazuje, že v oblasti gumových podešví patří mezi absolutní špičku.

Výjimku netvoří ani Agravic Speed, protože boty velmi dobře drží jak na suchém, tak na mokrém podkladu. A je jedno, jestli zrovna běžíte po poli, nebo sbíháte kamenitý trail v horách. Velmi zajímavá je i životnost použité směsi, relativně agresivní vzorek drží i po opakovaném použití na zpevněných cestách. Vzhledem k profilu gumových drapáků však doporučuji tuto botu využívat převážně v techničtějším trailu a pro kombinované běhání po silnici a v lehkém terénu se raději poohlédnout po obutí jinde.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je adidas Terrex Agravic Speed velmi lehká a agresivní bota určená pro rychlé tréninky a závody v horském prostředí, která nezklame na žádném povrchu. Střih boty je velmi úzký a na noze sedí doslova jako atletické tretry. To bude sice negativum pro běžce s širším tvarem chodidla, ale vzhledem k současnému trendu rozšiřování svršků, který razí většina výrobců, je to příjemná změna. Přece jen, stále jsou zde i běžci s výrazně úzkým chodidlem, kteří mohli mít poslední dobou problémy sehnat kvalitní a dobře padnoucí běžeckou botu do terénu. Zajímavým bonusem je u této boty také cena, která se v některých obchodech pohybuje pod hranicí dvou tisíc korun.