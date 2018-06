ANKETA: Rozhodněte, které legíny tvarují ten nejhezčí zadeček

Hledání běžeckých legín, ve kterých si nebudete připadat jako nahá sirota stižená křivicí, je těžký úkol. Ne každá běžkyně má ideální tělesné proporce, jsou mezi námi i takové, které k jejich dosažení budou ještě muset nějaký ten kilometr uběhnout. Běžecký úbor je z principu konstruován tak, aby nepřekážel v pohybu, což ovšem znamená, že nezakryje žádnou tělesnou vadu. Ba naopak, některé nedostatky umí fatálním způsobem zveličit.

Probrali jsme nové kolekce, vybrali sedm finalistů, kteří z vás díky důvtipu svých konstruktérů těžkotonážní běžkyni neudělají, a vyzkoušeli je na třech běžkyních s různými typy pozadí, od kmínkovitě štíhlého přes jablíčkovitě zaoblený až po koblížkovitě vyvinutější. Vítěze z nich vyberete vy.

Nike Power Speed Flash

Nike Power Speed Flash Nike Power Speed Flash Nike Power Speed Flash

Nejnovějším výkřikem z módní dílny firmy Nike jsou funkčně nejvychytanější běžecké legíny na trhu. Při jejich oblékání jsem měla dojem, jako bych na sobě měla neoprén – na kůži mi sedly stejně dokonale jako úbor superhrdinky. Legíny jsou na podzimní model tenoučké, ale v horní polovině jsou přesto vyztužené druhou vrstvou, která zaručuje tepelný komfort i pro to nejcitlivější pozadí. Inovativní novinkou je síťovaný prodyšný vzor v oblasti lýtek a boků, který slibuje kompresi v místě při běhu nejvíce namáhaných svalů.



Tento vzor současně tvoří reflexní pásky, které vedou v mělkých spirálách v prostoru problémových partií a sekundárně, možná zcela mimo výrobcův původní záměr, opticky zeštíhlují zadeček alespoň o jedno číslo. Navíc zaručují, že vaše pozadí bude viditelné i při zatmění měsíce a za mlhy, která by se dala krájet. Do bytelné kapsičky se zipem nacpete mobil střední velikosti, občanku i klíče od bytu, a pokud by vám fialová přišla na vaše pozadí příliš výrazná, seženete legíny i v profi černé barvě.



Nike Power Speed Flash Nike Power Speed Flash Nike Power Speed Flash

Materiál: Dri-FIT 74% polyester/26% spandex. Podšívka klínku: Dri-FIT 100% recyklovaný polyester



Výhody nejen pro pozadí: Vysoce reflexní, přitom však primárně funkčně podpůrné prvky neskutečným způsobem lahodí postavě v jakémkoliv stadiu boubelatosti. Možná to tak tvůrci původně neplánovali, ale vizuální výsledek je fantastický.

Doporučená MOC: asi 2 990 Kč

Kari Traa Louise Tights

Kari Traa Louise Kari Traa Louise Kari Traa Louise

Norská značka od ženy pro ženy se vyznačuje oku lahodícími střihy, prvotřídním materiálem i zpracováním a nádhernými barevnými kombinacemi, díky kterým nebylo možné po jejich výrobku do soutěže nesáhnout. Louise Tights jsou designovým i funkčním vylepšením původního modelu Svalestjert a kromě krásné vizáže jsou opravdu k neroztrhání. Kromě běhu je můžete vzít na běžky i skialpy, k čemuž vám dopomůže vhodně umístěný zip přes celé lýtko i silnější hřejivý materiál, který díky vychytanému střihu obepne tělo běžkyně jako druhá kůže. Na první pohled jsou legíny krásné, na druhý, třetí a čtvrtý potěší propracovanými detaily, které budete s radostí objevovat ještě dlouho po prvním obléknutí.

Prodyšné vsadky v oblasti zadní strany kolen jsou hitem letošní sezóny, vzhledem k novému zákonu o označení chodců i běžců na veřejných komunikacích nesmí chybět výrazné reflexní trojúhelníky vpředu i vzadu. Kapsička v oblasti ledvin má bytelný zip a její velikost slouží tak akorát pro uložení klíčů od auta a stovky na guláš. Pokud vlastníte mobil větší než malé velikosti, nechte ho doma, alespoň vás při tréninku nebude nikdo rušit. Vtipnou inovací je „nekonečná“ šňůrka v pase, díky níž už nikdy nebudete po vyprání lovit tkaničku kdesi v polovině tunýlku pomocí zichrhajcky a tuny svaté trpělivosti.

Kari Traa Louise Kari Traa Louise Kari Traa Louise

Materiál: Hlavní: 87 % Polyester, 13 % Elastan. Další: 93 % Polyester, 7 % Elastan



Výhody nejen pro pozadí: Neskutečně krásný design, navíc kombinovatelný s dalšími produkty téže řady, je jen základ. Nejdůležitější jsou vychytané funkční detaily pro běžkyně i běžkařky a kontrastně oranžový lem, který vede podél boků přesně v linii, která opticky zmenší vaše pozadí.

Doporučená MOC: asi 2 190 Kč

Desigual Fr Long Tights

Desigual Fr Long Desigual Fr Long Desigual Fr Long

Značka Desigual je v Česku známá svými výraznými vzory na kabátech, šatech a kabelkách, ale běžecká kolekce? Odložila jsem předsudky stranou, navlékla jedny legíny a byla velice příjemně překvapená. Co se designu týče, Desigual nabízí neoddiskutovatelně nejkrásnější a nejodvážnější barevné vzory, jaké jsou na trhu k dostání a které ze své nositelky udělají královnu vesmíru, ať jsou velikost i tvar jejího pozadí jakékoliv.

Funkčně legíny překvapily prodyšnými vsadkami v oblasti lýtek, které jsou hitem letošní sezóny u většiny výrobců, nedostatkem se ukazuje absence jakékoliv kapsičky. Ale možná nás tím chce značka jen motivovat ke koupi některé z nádherných bundiček v doplňujícím vzoru. Na to, že Desigual primárně šije oblečení na volný čas, se při tvrdém zátěžovém testu intenzivním tempovým tréninkem prokázalo, že materiál legín je opravdu prodyšný a můžete v nich bez omezení hybnosti, předčasného vyboulení kolen i utopení ve vlastním potu běhat jako v jakýchkoli legínách od vyhlášené sportovní značky. Na závěr malé upozornění pro parádnice: v běžných obchodech řetězce Desigual běžeckou kolekci bohužel nekoupíte. Jedinou šancí v českých vodách je Different.cz nebo objednávka ze zahraničí.



Desigual Fr Long Desigual Fr Long Desigual Fr Long

Materiál: 85% polyester, 15% elastan



Výhody nejen pro pozadí: Neskutečně krásný design, který rozzáří váš den i přesto, že zrovna máte depresi ze dvou kilogramů navíc i z toho, že doma právě došla čokoláda i kafe najednou. Přes divoký vzor je střih volen tak, že prodyšné vsadky na lýtkách rozbijí siluetu a opticky prodlouží vaše nohy alespoň o půl metru.

Doporučená MOC: asi 2 099 Kč

PUMA Active training All eyes on me

PUMA All eyes on me PUMA All eyes on me PUMA All eyes on me

Všechny cesty vedou do Říma a všechny nadšené zraky budou upřeny na váš zadeček, pokud v těchto legínách vyběhnete na jakoukoliv trasu. Grafický vzor na nich je opravdu stvořen tak, aby vám ubral jedno číslo na velikosti pozadí, o ostatních funkčních benefitech nemluvě. Tyhle kalhoty vám opravdu vykouzlí parádní zadek, a to i když v nich zatím jen tak poklusáváte nebo na běhání myslíte vsedě na gauči. Vnitřní materiál legín je na omak vrcholně příjemný, logo s pumou tvoří vychytrale reflexní prvek a kapsičku na klíče máte úplně nahoře na širokém pásku. Nehledá se úplně snadno, ale je tam a potřebám běžkyně plně stačí.



PUMA All eyes on me PUMA All eyes on me PUMA All eyes on me

Materiál: 89% polyester, 11% elastan



Výhody pro vaše pozadí: Grafické zpracování barev a čar na potisku legín určitě vynalezl génius, který ve své hlavní pracovní činnosti konstruuje vesmírné koráby. Optický klam zmenšující o jedno číslo je dokonalý.

Doporučená MOC: asi 1 499 Kč



Nessi CAMO

Nessi CAMO Nessi CAMO Nessi CAMO

Značka Nessi je stálicí mezi výrobci zajímavých sportovních legín a její vizuálně neotřelé výrobky září z fotografií z běžeckých závodů už několik sezon. Na první oblečení poznáte, že jsou šité lidmi, kteří běhání opravdu rozumí, protože střih okolo pasu a boků sedne jako ulitý i na méně atleticky vysoustruhované tělo. Prostě se nehrnou, nikde a nikdy, rozumíme si?

Jejich pas je střižen tak, že nikdy nekloužou, nedělají divné varhánky, dýchají společně s vaší kůží, i když toho máte opravdu plné kecky, a odvádějí vlhkost na vnější stranu. Dostupné jsou v tolika nápaditých vzorech, že si pro výběr těch svých budete muset zřídit soukromou loterii. Prodyšné, funkční, možná trochu tenké pro opravdu zimní trénink a s kapsičkou jen na malý klíč... ale kdo by se o to staral, když jsou tak krásné? Pokud hledáte barevnou revoluci do šatníku, musíte jedny mít.



Nessi CAMO Nessi CAMO Nessi CAMO

Materiál: 86% Polyester, 14% Elastan, zvaný též PerfectFit



Výhody pro vaše pozadí: Army vzor CAMO zamaskuje vaše nedostatky. Pokud si i přesto budete připadat nejistá, v lesním podrostu skryje mezi zeleň celou vaši postavu a vy tak úplně uniknete pátravým očím.

Doporučená MOC: asi 1 250 Kč

Reebok Running Essentials

Reebok Running Essentials Reebok Running Essentials Reebok Running Essentials

Krásný potisk legín na tenčí látce z nich dělá ideálního tréninkového partnera pro rozjasnění podzimních plískanic. A pokud je nebudete chtít umazat od bahna, i když díky strakatosti na nich sem tam nějaká ta šmouha určitě nebude vidět, vezměte je alespoň na silový trénink dovnitř. Díky technologii Speedwick jsou mimořádně prodyšné a snesou opravdu tvrdé zatížení. Jako legíny dalších značek mají vzadu na lýtkách hit této sezóny, všité extra prodyšné kontrastní vsadky.

Reflexní prvky na potisku jsou samozřejmostí, kapsička na drobnosti taktéž, i když patří k těm menším. Pokud jste zvyklí s sebou na běh nosit mobil velikosti pádla náležejícího vikingské veslici, budete ho muset nechat doma, ale klíče od bytu či auta se do ní pohodlně vejdou.

Reebok Running Essentials Reebok Running Essentials Reebok Running Essentials

Materiál: 91% recyklovaný polyester, 9% Elastan z výroby zachovávající přírodní zdroje a snižující únik emisí

Výhody pro vaše pozadí: Hravé a dravé, do posilovny i na běžecký trénink. Popisky na vašem pozadí se bude snažit přečíst úplně každý. Možná kvůli tomu i zastaví a bude vám tvrdit, že umí číst jen strašně pomalu a musí si hláskovat s pomocí prstu přejíždějícího přes jednotlivá slova.

Doporučená MOC: asi 1 199 Kč

Craft Devotion

RUNGO test legín Craft. Craft Devotion Craft Devotion

OK, dejme tomu, že jste ultrakonzervativní nebo si o svém pozadí myslíte, že ho do jiné než absolutní temnoty obléknout nelze. Pokud se na divoké vzory či výrazné barvy necítíte, zkuste legíny Devotion. Příjemně vám přilnou ke kůži, střední tloušťka látky je ideální na podzimní výběhy i teplejší zimu typickou v posledních letech v našich krajích. Díky vysokému zipu na lýtkách je po podvlečení teplým spodním prádlem nebo přetažené zateplenou běžeckou sukní Craft můžete bez obav vzít i na běžky.

Materiál je velice kompresní a díky neviditelnému, ale velkému počtu sešitých dílů, jsou legíny střiženy vysoce ergonomicky. I přes nějaké kilo navíc udrží vaše křivky pohromadě. Samozřejmostí je kapsička na menší mobil a klíče, vylepšená otvorem pro kabel hudebního přehrávače. Vysoce reflexní prvky umístěné zepředu i vzadu a rozložené se vkusnou umírněností jsou u této značky samozřejmostí.

RUNGO test legín. Craft Devotion Craft Devotion

Materiál: Lycra Sport - 88% Polyester, 12% Elastan. Mesh - 91% Polyester, 9% Elastan

Výhody pro vaše pozadí: V jednoduchosti je krása, nehledě na absolutní kvalitu materiálu i zpracování. Pokud byste si náhodou rozmyslela konzervativní černou, tyto legíny se vyrábějí i v nádherné růžové variantě s kontrastními vsadkami se vzorem.

Doporučená MOC: asi 1 590 Kč

A nyní je na čase zvolit absolutního vítěze. Užijte si náš statistický soubor tří odlišných typů zadečků, pořádně si prohlédněte fotogalerii a zvolte v naší anketě ty legíny, které podle vás vysochají ten nejhezčí.



Které legíny dělají nejhezčí zadeček, ať je jakékoliv velikosti a tvaru? celkem hlasů: 3509