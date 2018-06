Speciální kraťasy z vás udělají běžeckého robota, který běhá rychleji

Běžecké robokalhoty

Doba, kdy si oblékneme oblek jako Iron Man, který nám umožní létat, je nejspíš ještě daleko. Už teď ale existuje oblek, který z vás udělá „lepšího“ běžce. Vyvinuli ho vědci z Wyss Institutu ve spolupráci s Harvardskou fakultou inženýrství a aplikované vědy a má podobu elasťáků se spoustou kabelů.

Jeho autoři o něm tvrdí, že když s ním poběžíte, bude pro vás běh o 5,4 procenta méně energeticky náročný a tím pádem budete moci běžet rychleji, než jste zvyklí. Možná to není moc, ale běžet maraton tempem 5:15 místo 5:30 znamená, že budete v cíli o deset minut dříve. A to vlastně není vůbec špatné.

Celý systém využívá několika lanek, která se smršťují a zase natahují v přesně nastavených fázích každého kroku a vlastně se tak stávají přídavnými svaly na nohou. Na videu si můžete prohlédnout, jak běh v takovém obleku vypadá.

Než budeme moci běhat v takovémto obleku, bude to ještě nějakou dobu trvat. V současné době je potřeba spousta elektroniky, kterou by za vámi muselo vézt vozidlo. Nemluvě o tom, že se sám sebe musím ptát, zda by mě kdy vlastně lákalo v něčem takovém běhat. A při závodech by to byl samozřejmě nepovolený doping. V případě regenerace nebo rehabilitace po zranění to ale jednou může být úžasný pomocník.

Nejstarší žena půlmaratonu

Harriette Thompsonová se minulý víkend stala nejstarší ženou, která kdy zvládla zaběhnout půlmaraton. Podařilo se jí to na Rock ‘n’ Roll půlmaratonu v San Diegu v úctyhodných 94 letech. „Cítím se stejně, jako když jsem běžela v 16 letech, pouze už nedokážu běhat tak rychle,“ vtipkovala po proběhnutí cílem v čase 3 hodiny, 42 minut a 56 sekund.

Celý závod běžela obklopena rodinnými příslušníky a užívala si obrovské spousty fanoušků. Díky běhání i ve vysokém věku se stala Harriette Thompsonová mediálně známou a pomohla získat více než 100 tisíc dolarů na boj proti leukémii. V minulosti sama bojovala s vážným rakovinovým onemocněním, které ale překonala a stala se inspirací pro mnohé.

Cyklostan Tike

Poslední zprávička mezi dnešními zajímavostmi ze světa není úplně běžecká, ale souvisí s pobytem v přírodě a minimálně nás v redakci velice zaujala. Dvě české studentky totiž vymyslely stan pro cyklisty, k jehož konstrukci se využívají právě i kola. Tím vlastně vyřešily dva problémy najednou. Samotný stan může být lehčí, neboť není potřeba konstrukce z tyček (protože tu nahrazují kola) a odpadá problém s uskladněním kol, která se stanou součástí stanu. Máte je tak neustále pod kontrolou.

Projekt cyklostanu je v současné době ve fázi prototypu, autorkám už se ale podařilo získat několik ocenění. Finální produkt by se měl na trhu objevit příští rok a předcházet by mu měla kampaň na serveru HitHit, kde bude možné si cyklostan objednat ještě před jeho vyrobením.