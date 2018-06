TEST: Dámské kalhotky, které sluší a jsou vhodné k sportování

Merino

V poslední době nastává na poli sportovního oblečení a především spodního prádla velký obrat k přírodním vláknům a jejich směsím. Největším hitem je merino a nutno dodat, že oprávněně. Jde o nejjemnější vlněné vlákno z rouna ovcí, žijících původně v horských oblastech Španělska. Za léta vývoje se rouno ideálně přizpůsobilo horským podmínkám – je jemné, hřejivé, ale zároveň prodyšné a dobře schne. Není divu, že lidé brzy poznali, že co je dobré pro ovce, může být dobré i pro nás, a zpracovali vlněné vlákno, které neštípe, v létě dobře odvádí pot, nezapáchá a v zimě navíc příjemně hřeje.



Nejkvalitnější vlákno se dnes produkuje na Novém Zélandu a v Austrálii z rouna speciálně vyšlechtěných ovcí, zvyklých na vlhké horské podmínky. Vzniká tak vlákno, které je schopno pohltit mnohem více vlhkosti než vlákna umělá, aniž bychom to pocítili – i když se tedy hodně zpotíme, necítíme se jako ve studeném obkladu, ba co víc, i zvlhlé vlákno hřeje, protože vlhkost pouze pohltí, ale na povrchu je vodoodpudivé. Další nesporné výhody spodního prádla z merina jsou, že je vlákno antibakteriální (bakteriím se ve vlněném prostředí nedaří). Tolik holá fakta, pojďme je ověřit v praxi.

Devold Breeze: V posledních dnech notně přituhlo, takže to chtělo pod běžecké legíny natáhnout něco fajnovějšího než klasické kalhotky. A oblečení od norského Devoldu měl na sobě už Roald Amundsen a jeho družina při cestě na pól. Volba tedy byla jasná. Ranní běh ve třech stupních nad nulou, to je pro zimomřivce, jako jsem já, zážitek srovnatelný s Amundsenovým dobrodružstvím. Oblékám tenoučké kalhotky Breeze, které působí tak jemně, že snad ani nemůžou hřát. Přes ně jen legíny a vynechávám jinak obligátní šortky proti profouknutí. I po deseti minutách běhu je mi pořád zima, ale cítím se lépe než jindy – nemrzne mi zadek. Běžím ještě půl hodiny a domů se vracím zpocená, protože jsem se jako vždycky asi moc nabalila. Sundávám prádlo – běžecká podprsenka i nátělník z umělého vlákna jsou úplně „durch“, ale kalhotky vůbec nepříjemné nejsou a přijdou mi úplně suché.

Kalhotky Devold Devold Breeze zahřívá vše, co je potřeba

Příjemným pozitivem je pak fakt, že dobře drží tvar (vlákno merino je přirozeně zvlněné, tedy i pružné) i po téměř hodině běhu, nohavičky se nevytahávají a nehrnou. Střih navíc zakrývá (a tedy drží v teple) vše, co je třeba. Za dva dny je zkouším ještě jednou, tentokrát oblékám přes legíny i (poměrně neprodyšné) šortky, ale i tehdy zůstávám v příjemném teple (ovšem nikoli vedru) a pot je opět odveden až do neznáma, v duchu děkuji horským ovečkám. Jejich srst sice není zrovna levná, ale do nepříznivých podmínek je oněch tisíc korun investice, která se vyplatí.

Icebreaker Boy Short se přizpůsobí jakémukoliv typu běžkyně

Icebreaker BoyShort Women 150: Mám ráda prádlo, ze kterého se hned po oblečení stane moje druhá kůže. Na první dobrou jsem byla velice překvapená jemností materiálu, nad kterým si krajkové tajnosti v mém prádelníku připadaly jako hrubý pytel. Kalhotky jsou prý speciálně řešeny pro holky, co rády nosí kalhoty a na první pohled opravdu připomínají spíš pánské boxerky. Pikantní. Sice mi střih s nohavičkou a vysokým pasem tak úplně nelichotil při pohledu do zrcadla, ale když jsem na kalhotky navlékla legíny a vyběhla do mrazu, byla jsem nadšená. Kdybych neměla pocit tepla na pozadí a můj pot se záhadně neztrácel kdesi u elastického pruhu v pase, vůbec bych nevěděla, že na sobě mám kalhotky. Střih je absolutně přiléhavý, totálně nehrnoucí i v oblasti nohaviček a o jediném švu, který je skrytý na zadní straně kalhotek, ani nevíte. Tahle paráda vás sice přijde na 500 – 750 Kč (podle toho, zda na ně trefíte ve slevách či ne), ale mezi věcmi z merina to je moje osobní volba.

Bombarďáky Smartwool

Smartwool Microweight Hiphugger: Microweight neznamená, že kalhotky sluší jen holkám do velikosti XXS, ale že jsou ušity z tenoučkého úpletu jen 150 g/m2. Sečtu-li váhu svých běžeckých bot obalených bahnem, legín, klíčů a batůžku, vím, kde na váze do kopce ušetřím. Navíc firmu založili instruktoři lyžování, kterým hodně záleželo na vlastním tepelném komfortu, takže kalhotky určitě poslouží při běhu v zimě i těm největším zmrzlinám.



Design a střih kalhotek s nižším pasem sice připomíná ony pověstné bombarďáky, takže je lepší vybrat si je alespoň v jiné než bílé barvě, ale merino je prostě merino – příjemné na omak, savé a hřejivé jako večer u krbu. Struktura látky působí dojmem savého papíru už na pohled a při vyzkoušení na vlastní kůži je překvapivě jemná a drží teplo u těla nejlépe ze všech mnou testovaných kalhotek. Lehký úplet drží na těle tak dokonale, že se můžu soustředit jen na tempo při tréninku a nemusím řešit, co se mi kde zařezává do půlek. Prostě pocit běhu naostro při zachování tepelného pokrytí celého pozadí.



Tyhle kalhotky jsou tichá voda, která břehy mele - na první pohled sice nic moc, ale po vyzkoušení si na komfort, který poskytují, zvyknete a už nikdy své tělo bavlnou neošidíte. Za pětistovku získáte kalhotky, ve kterých můžete běhat, skialpovat nebo trekovat až do umrtvení těla.



Bambus

Další přirozeně funkční vlákno se vyrábí z bambusu. Ten se používá k výrobě tkanin už po staletí, ale technologie výroby vlákna pro pleteniny je poměrně mladá. Objevili ji vědci ve Švýcarsku a teprve roku 2011 bylo pokusně vyrobeno první vlákno na výrobu textilií. Zpočátku jsme na něj občas mohli narazit v ponožkách a působilo to podivně a exoticky, dnes se z něj vyrábí všechno možné. Podobně jako merino má oproti bavlně i některým syntetickým tkaninám všemožné výhody. Především je opět antibakteriální a působí proti kvasinkám a plísním. Pohlcuje čtyřnásobně více vlhkosti než bavlna, takže dobře odvádí pot a obsahuje přirozené mikroskopické trhlinky, které zase podporují jeho prodyšnost. Vlákno je velmi jemné na omak a vhodné i pro osoby s citlivou kůží a je ideální na (nejen) sportovní spodní prádlo.

Gina Bamboo: V praxi jsem ocenila cenu necelých 200 korun i českého výrobce prádla, elegantní design a jemnost vlákna. Při pohledu na venkovní teploměr mě ale trochu vyděsil fakt, že na omak působila tkanina hodně chladivě. Díky obsahu polyamidu a elastanu byly kalhotky velmi pružné a skvěle se přizpůsobily tělu jako druhá kůže. I po oblečení běžeckých legín jsem měla pocit, že snad ani žádné nemám.



Gina Bamboo z bambusového vlákna Gina Bamboo-jemné, elegantní a české

Zpočátku nepříjemný pocit se nakonec ukázal jako výhoda; nemám totiž ráda, když prádlo nesedí, škrtí a posouvá se při pohybu. Tady se nic takového nekonalo a opět jsem se už chvíli po vyběhnutí cítila v teple. Bambusové tkaniny totiž působí chladivě, ale zároveň jsou schopny vás slušně zahřát a platí pro ně obligátní „v létě chladí, v zimě hřeje“. Ani po návratu jsem neměla nepříjemný zpocený pocit (odvod potu podporuje i odlišná struktura pleteniny v oblasti rozkroku) a potřebu ze sebe všechno hned za dveřmi strhat a skočit do sprchy. Za přijatelnou cenu nabízejí kalhotky Gina skvělý komfort, pohodlí, odvod potu a hlavně teplo do zimních dní.

Kari Traa Auka Hipster: Konečně sportovní prádlo, ve kterém si připadám jako holka! Taky ho totiž holka navrhuje. Kari Traa je šampionka ve freestyle lyžování, majitelka tří olympijských medailí a jako aktivní sportovkyně moc dobře ví, jaké nároky mají ženy na sportovní oblečení. Vynechme mužské vtipy o tom, že si vybíráme věci jen podle barvy. Tak to vůbec není. My ženy jednoduše kupujeme jen kvalitu, takže výběr vzoru kalhotek ladící s barvou naší běžecké čepice nebo tkaniček je jediná věc, kterou musíme řešit.



Kalhotky Kari Traa mají akurátní délku nohaviček Kalhotky Kari Traa

Kari pochází z norského městečka Voss a severské vzory jsou na jejích výtvorech vidět. Začínala s výrobou kulichů, které mezi tréninky umotávala pro své kamarády, a dnes má na skladě kromě esteticky vyvedeného funkčního prádla všechno od rukavic po bundy. Ale zpět ke kalhotkám, které jsem ráda vyzkoušela na vlastním pozadí. Jako u většiny ostatních, i tady mě na první omak zaujal jemný materiál, který se hned stal součástí mojí kůže. Jeho gramáž je sice trochu vyšší než u merina, látka je tvořena směsí ze 95procentního bambusu a 5procentního spandexu, ale měla jsem v nich příjemný hřejivý pocit po celou dobu výběhu.



Ocenila jsem bokový střih uzpůsobený i dívkám velikosti M a krásný vzor, díky kterým jsem byla schopná jen v kalhotkách projít kolem zrcadla bez vnitřních uštěpačných poznámek o dietě. Kalhotky mají uměřenou délku nohaviček a širokou gumu v pase, díky kterým se na těle ani nehnou, a to při jakémkoliv pohybu. Po navlečení legín sice nohavičky byly cítit a chvíli vzdorovaly hrnutím, ale pak jsme se dostaly do kompromisního umístění na mých stehnech a už jsem se mohla věnovat jen běhu. Test savosti proběhl na absolutní jedničku a kalhotky vypadaly i po dvacetikilometrovém běhu téměř nepoužitě. Nechtělo se mi s nimi coby mojí druhou kůží loučit, ale naštěstí je prodávají v balení po dvou, a tak jsem si hned navlékla jejich dvojčata v komplementární barvě. Za cenu 510 korun ve slevě to byl skvělý kup a myslím, že bych za dvojbalení těchto kalhotek s klidným srdcem dala i původních 1020 korun.

Lindex: Asi největším překvapením pro mě byly kalhotky od švédského Lindexu. Obchod, který se spodním prádlem kdysi začínal, známe především jako řetězec s oblečením pro všechny příležitosti. V oddělení prádla najdeme kromě různých kraječek, stahovacích kalhotek a samodržících podprsenek i nenápadné boxerky z jemného syntetického mikrovlákna v několika barevných odstínech od klasické černé po různé pastelové až neonové, takže mě hned potěšilo, že kalhotky můžu sladit s novou podprsenkou od adidasu. Na omak velmi příjemné, jemňoučké vlákno mě složením neoslovilo tolik jako exotický bambus nebo merino, ale cena 150 korun mě přiměla směs většinového polyamidu a dvanáctiprocentního elastanu koupit.



Kalhotky Lindex sedí jako ulité Kalhotky Lindex doplněné komplementárním lakem na nehty

Při otestování v praxi nebyla taková zima (8 až 10 stupňů), takže tenké umělé vlákno bohatě stačilo. Nečekala jsem žádný zázrak, takže jsem byla nakonec velice mile překvapená tím, jak kalhotky skvěle sedí (horní lem je z dvojitého, pevného úpletu), i pohodlím materiálu. Zradu jsem očekávala v jejich schopnosti odvádět pot, ale i to zvládly dobře (i když ne tak jako Devold nebo Gina). I přes čistou syntetiku vláken jsou dobře prodyšné (pomáhá i síťovaný úplet v oblasti rozkroku). Bohužel ale odhaduji kratší životnost než u předchozích – po několikerém vyprání už působí poněkud pomačkaně (ale neztrácí na pružnosti ani pohodlí) a nit i celková technika prošití spodního lemu se mi jeví jako málo kvalitní. I tak jsem ale vzhledem k ceně spokojená. Do teplot pod sedm stupňů bych však sáhla spíše po jedněch z předchozích.

Klimatex: Poslední vyzkoušené kalhotky od českého Klimatexu mají už poněkud „techničtější“ design, který koresponduje s celou řadou jejich funkčního prádla. Na výběr bylo ze dvou střihů, pro větší pohodlí jsem ale opět zvolila boxerky s krátkou nohavičkou. Zaujal mě i materiál: tkanina obsahuje 74 procent polypropylenových a 24 procent polyamidových vláken, obohacených o 2 procenta elastanu (ten je nutný proto, že polypropylen není zrovna pružný. Zároveň jde ale o vlákno, které velmi dobře pohlcuje, a tedy odvádí vlhkost. Je duté, takže je velmi lehké a zároveň působí i termoregulačně – vzduch uvnitř vláken se ohřeje na tělesnou teplotu a tělo se už nemusí zabývat plýtváním energie na přirozenou termoregulaci. V praxi mě kalhotky nadchly střihem a tím, jak dobře sedí: horní i spodní lemy jsou z pevného úpletu, který je ale zároveň dostatečně pružný, takže nikde neškrtí a nevytváří tak pod oblečením neestetické a nepřirozené tvary typu „rozčtvrcený zadek“.



Klimatex je zástupce českých výrobců Klimatex-ideální střih na běh jsou krátké boxerky

Materiál je velmi jemný a hřejivý pocit se dostavuje krátce po oblečení. Při pohybu jsou velmi pohodlné a hřejí skoro tak dobře, jako merino, ne-li víc. V tom bude patrně i jejich nevýhoda: pot sice odvádí o mnoho lépe než obyčejné kalhotky, ale po 30 až 40 minutách běhu nabývám dojmu, že se mi lepí na tělo. Po doběhu zjišťuji, že to nakonec tak hrozné nebylo, ale ze všech, které jsem testovala, odvátí vlhkost překvapivě nejméně. Na kratší a pomalejší „nepotivé“ běhy je ale nespornou výhodou jejich hřejivost a rozhodně se budou (stejně jako ty z merina) hodit v zimě na lyže. Jejich cena je poměrně příjemná, necelých 300 korun.

Karolína v průběhu testování

Jaký je tedy výsledek testu? Získaly jsme pozitivní zjištění o tom, že investice do funkčních materiálů se rozhodně vyplatí. A že když nakupujete chytře, nemusíte si na vybavení běžeckého prádelníku brát půjčku. Takže prohlašuju, že se na pořizování krajkového malého čehosi vykašlu. Teď v zimě do něj stejně táhne každou dírou a muži spíš ocení během vypracovaný zadeček, ke kterému přijdu radostným pobíháním s pozadím v teple a suchu.