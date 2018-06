Pět běžeckých hlášek, které se nepromíjejí

Znáte to, stojíte na startovní čáře, bojíte se, kdy na vás v tomto závodě přijde krize, protože jste tréninku moc nedali, když se před vás postaví jakýsi vyšvihaný borec a začne hlásit: kolena bolí, dnes je pošmourno, tréninkové objemy už nejsou, co bývaly.

Dáte se s ním do řeči, abyste se navzájem uklidnili, a on vám pak ve svém stavu, podle popisu téměř připomínajícím běžeckou klinickou smrt, nadělí pět minut hned na prvním kilometru. Není tohle na zabití, nebo alespoň vyloučení z běžecké rasy? Je. Zde přinášíme pět smrtelných běžeckých prohlášení, které se v případě, že je nemyslíte opravdu vážně, ve slušné společnosti nepromíjejí:

1. Já to jdu dneska jenom tréninkově

...pravil šlachovitý týpek stojící na startu dvě lajny před vámi a pak ten závod vyhrál. Když jste se půl hodiny poté, co on osprchovaný a vyklusaný vyrazil k domovu, dopotáceli do cíle, měli jste sto chutí mu vrazit jednu do zubů. Jenže už byl moc daleko.

Prosíme tímto všechny elitní a dobré běžce, aby podobná prohlášení vypouštěli úst jen tak hlasitě, aby je slyšeli konkurenti v první řadě. Ostatní zbytečně odrazujete od jakéhokoliv výkonu, protože pokud něco jdete regeneračně pod čtyři minuty na kilák, ztrácejí motivaci se ve svých šestkových procházkových tempech snažit a míří místo do cíle do nejbližší kavárny. A každého běžce, který ztratí víru ve svoje náboženství, je přece škoda.

2. Jdu teď kvalitu, žádné objemy

...pravil jiný šlachovitý týpek a poté upřesnil, že teď místo sto třiceti kilometrů běhá jen sto. Týdně. Vy běháte v dobrém týdnu padesát, bolí vás u toho kolena a nadáváte si, proč jste si jako bič na vlastní lenost vybrali zrovna tenhle sport. Stejně jako předešlá hláška může i tahle fungovat jako demotivační špičkovací zbraň před soupeři, ovšem v případě, že toto prohlásíte před příliš snaživým hobíkem, bude se vás pokoušet napodobit a do dvou měsíců se zrakví. Proto radíme – v zadních závodních liniích pozor na jazyk.

3. Vůbec teď neběhám, to ty moje ........... (dosaď běžecké bebíčko dle svého výběru)

Běžecká šatna před závodem připomíná zčásti polní lazaret, zčásti domov důchodců. Vzduchem koluje tejpovací páska, koňská mast a telefonní čísla na fyzioterapeuty i ortopedy. Tolik stížností na zdravotní stav a kakofonii vrzajících kloubů neslyšíte ani v léčebně dlouhodobě chorých.

Práskne-li ale startovní pistole, vyrazí všichni pacienti jako houf střelených zajíců a vás, takzvaně zdravé, nechají daleko za sebou v pochybnostech o zdravotním i duševním stavu všech zúčastněných. Pokud běháte a jste u toho opravdu marod, nechte si to pro sebe. Při zranění se běhat nemá, i když to spousta běžců praktikuje. Ale vůči vašemu tělu je to stejné faux pas, jako kdybyste šli do opery ve spoďárách. Pokud běháte a na píchání v koleni se jen vymlouváte, abyste měli alibi pro případný neúspěch, držte raději pusu a zkraťte krok.

4. Já běhám pravidelně každý den

Hláška na zabití v kombinaci s někým, kdo svůj čas na běh krade po kouskách jako zloděj a soustavně žije v pocitu provinilosti nad tím, že svůj trénink nestíhá a odbývá. Každodenní holdování droze zvané běh je příjemné pro duši, vaše tělo by si ale mělo jeden den v týdnu odpočinout. Zkuste proto tuto hlášku předělat na „každý den udělám něco pro sebe“ – a pak to opravdu udělejte. I kdyby to mělo znamenat, že místo běhu začnete jíst zelené věci a pít malá piva místo velkých.

5. Tak to dorovnáme na těch deset, ne?

Smrtelně nebezpečné prohlášení v případě, že běžíte ve společnosti kamarádů, nikoliv sami. Stav, kdy obíhám u domova blok nebo alespoň popelnice, abych měl na záznamu z hodinek kulaté číslo – a ano, klidně tam nabíhám i dva kilometry – není z tréninkového hlediska moc žádoucí. Pokud máte běžet osm kilometrů, nenechejte se strhnout davem a nepřidávejte si. Jen si tak koledujete o zranění. A vy, přemlouvači a dožgarovači, myslete na blaho svých kamarádů a nepoňoukejte je.

Běžecké hlášky, které se nepromíjejí, jsou výborné v konkurenčním špičkování mezi soupeři, ale ostatní okolo vás mohou slušně otravovat. Jak to děláte vy?Čím spolehlivě rozčílíte ostatní, a pokud jim neutečete, dostanete za ten kec teniskou do zadnice? Pište na náš FB.