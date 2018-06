Poradíme vám, jak správně vybírat nové boty s ohledem na svou hmotnost

Na začátek je třeba uvést, že rozdělení běžeckých bot podle vaší hmotnosti je nepřesné a může být velmi zavádějící. Některé značky sice tento způsob členění svých bot používají, ale měli byste mít na paměti, že údaje jsou pouze orientační. Je-li někde uvedeno, že bota unese běžce do 70 kilogramů, a vy vážíte 75, rozhodně by vás to od nákupu nemělo odradit.



Celá problematika výběru bot je navíc mnohem složitější, protože i velmi lehcí běžci mohou využívat vysoce tlumené boty, které jsou údajně určené pouze pro těžší váhy. To samé pak platí i naopak, v určitých případech není problém sáhnout po tenčích a tvrdších botách i v případě, že se neřadíte mezi ty nejlehčí běžce.

Jak správně vybírat?

Spíše než vaše hmotnost hraje roli způsob využití. Jinými slovy by vás při výběru nového modelu mělo zajímat především to, zda má bota sloužit pro rychlý běh, nebo zda dáváte přednost pohodovému tempu a důležitější je pro vás pohodlí.

Silniční běžecké boty, u kterých se hmotnost běžců řeší nejčastěji, se standardně rozdělují na tři základní kategorie. První z nich jsou zpravidla tenké a lehké závodní modely určené pro rychlostní trénink a závody. Pro tuto kategorii je charakteristická vysoká dynamika a nízká hmotnost. Obejít se naopak musíte bez pohodlného tlumení a počítejte také s nižší životností.

Do kategorie číslo dvě řadíme odlehčené tréninkové boty, které svou konstrukcí vycházejí ze závodních modelů, ale zároveň jim nechybí o něco pohodlnější tlumení a pevnější svršek. Modely spadající do této kategorie se výborně hodí pro náročné rychlostní tréninky nebo pro delší závody.

Třetí a poslední kategorii zastupují tréninkové boty. Zde se setkáte s vyšší hmotností a menší dynamikou (bota je při odrazu pocitově línější), ale tyto nedostatky výborně vyvažuje měkké tlumení, pohodlný svršek a dobrá životnost.

Těžký běžec a závodní boty

Každou z těchto kategorií pak může využívat libovolně těžký běžec, musíte počítat jen s tím, že se podle vaší hmotnosti budou u bot měnit charakteristické funkční vlastnosti.

Těžcí běžci by se měli připravit na to, že budou své boty mnohem rychleji likvidovat a že čím lehčí model obují, tím rychlejší bude jeho opotřebení. Další problém může představovat nižší míra tlumení, která se u mohutnějších běžců projevuje problémy s koleny, kyčlemi nebo se zády. Zde však hraje důležitou roli technika běhu, při správném dopadu, tedy přes střed chodidla, je možné bezpečně běhat v tenkých botách i s hmotností přes sto kilogramů.

Teoreticky tedy není problém, aby si stokilový chlap obul závodky lehčí než 200 gramů, ale musí se připravit na to, že taková bota mu příliš dlouho nevydrží a že se při horší technice dostaví problémy s pohybovým aparátem. Při občasném použití během několika závodů za rok by to však nemělo představovat žádnou překážku.

Lehký běžec a tlumené objemovky

Lehčí běžci to mají o něco jednodušší, ale i u nich je potřeba počítat s tím, že ne každá bota pro ně bude stejně příjemná. Problém tentokrát představují vysoce tlumené objemové modely. Ty cílí zejména na těžké běžce a na všechny, kdo mají problémy s koleny nebo klouby obecně. Spousta takových běžců se najde i mezi lehčími vahami, ale to ještě neznamená, že při hmotnosti do 70 kilogramů máte automaticky volit tu nejtlumenější botu na trhu.

Vzhledem k vaší hmotnosti vám totiž budou bohatě stačit i středně tlumené boty a vyhnete se tak tomu, že se vám bude špatně běhat kvůli příliš vysoké tuhosti zvoleného modelu. Top tlumené boty jsou totiž obvykle konstruované s ohledem na vysokou hmotnost běžce a díky tomu jsou velmi pevné a tuhé. U některých značek se můžete dokonce setkat s tím, že lehčí běžec ohodnotí nejlépe tlumenou botu jako tvrdší. Důvod je jednoduchý. Nízká hmotnost není dostatečná, aby se aktivovaly požadované tlumicí vlastnosti a místo toho, aby pro vás byla taková bota pohodlná, se s ní budete muset při každém kroku prát. To však neplatí vždy. Pokud je použita měkká pěna jako například adidas Boost, Saucony Everun, pěna použitá u Hoka One One, neměly by podobné problémy nastat.