Běhání v blátě: mohou se boty prát?

Můj postup: Boty před praním strčím na noc do kbelíku s vodou, kam přidám trošku přípravku na nádobí, aby se boty odmastily. Není to sice vidět, ale běháte-li po silnici za mokra, mastnota z vozovky zalepí póry bot olejem, a právě v něm se drží špína. Po odmaštění boty lépe dýchají, materiál svršku je zase prodyšný. Před praním je propláchnu čistou vodou, aby mi pračka nevypěnila.

Po vyprání nacpu do bot staré noviny, aby vysály co nejvíc vody. Po hodině nechám boty dosušit, třeba pod ústředním topením. Rozhodně je nesušte přímo na topení, hrozí jejich rozlepení a umělé materiály obecně nemají vyšší teploty rády.

Stejně se postarám o boty, když přiběhnu domů a mám je promáčené. Vycpu je na chvíli novinami, po hodině noviny vyndám a boty volně dosuším.

Ale připomeňme to ještě jednou: boty neperte po každém běhu v blátě. Nechejte je jen uschnout a oklepejte je. Obecně platí, že kvalitnější boty vydrží častější údržbu praním než boty levnější. Ve vyšší ceně běžecké obuvi se nepromítá jen značka, jak si mnoho lidí myslí, ale i použité materiály a způsoby zpracování.

Je také dobré mít aspoň dvoje běžecké boty, abyste se vyhnuli tomu, že si budete muset obout ještě vlhkou obuv. To není zdravé, ale nesvědčí to ani botám, které se tak rychleji opotřebují. Náhradní botky se přitom nehodí jen do vlhkého počasí, ale i v létě, kdy se bota hodně propotí.

Miloš Škorpil je zakladatel serveru bezeckaskola.cz a čestný šéfredaktor Rungo.cz

