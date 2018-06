Náš tip: šest nejpovedenějších novinek mezi běžeckými botami

1 Brooks Ghost 10

Americká značka Brooks je velmi dobře známá svým evolučním pojetím vylepšování nových bot. Žádné radikální novinky se zde zpravidla neobjevují, ale čas od času je potřeba udělat výjimku. Jednou z nich je i nová generace oblíbené silniční objemovky Ghost. Ta se v desáté verzi dočkala zbrusu nového svršku, který je nově z lehčí a prodyšnější strukturované síťoviny.



Tento materiál už se za poslední rok objevil prakticky u všech značek, proto bylo na čase, aby ho začali využívat i v Brooksu. Ghost má díky tomu ještě příjemnější střih, který se nyní velmi dobře přizpůsobí tvaru chodidla. Tlumící vrstva zůstala bez výraznějších změn a stále řadí Ghost mezi měkčí tréninkové boty vhodné pro velký objem kilometrů nebo těžší běžce.

2 Asics Gel-FujiRado

V Asicsu se v posledních sezónách dějí velmi zajímavé věci. Značka, která se řadí k tradičním a dlouhodobě nejoblíbenějším výrobcům běžeckých bot, totiž musela přijít s něčím novým, čím by srovnala krok s agresivními mladými značkami, které chrlí nové nápady jako na běžícím pásu. Výsledkem byly loni první modely bez gelového polštáře, v letošním roce je to unikátní krosovka Gel-FujiRado. Ta sice i nadále zůstává na gelovém tlumení, ale od drtivé většiny konkurence se liší přítomností nové generace rychloutahování BOA, které můžete znát například z cyklistických treter.



FujiRado by podle všeho měla být poměrně univerzální krosová bota s velmi stabilním svrškem, který se díky BOA stahování natvaruje přesně podle tvaru vašeho chodidla. Tlumení má spíše nižší profil (23 milimetrů pod patou a osmimilimetrový drop), takže novinka osloví zejména příznivce kontaktnějších bot s vyšším citem pro terén.

3 Salming Trail T5

U krosovek zůstaneme i v případě Salmingu. Ten totiž dokázal navázat na velký úspěch silničního modelu EnRoute a na stejné platformě letos představil také krosovku s označením Trail T5.



EnRoute a T5 spolu mají dost společných prvků, a to je jen dobře. Podobný je především třívrstvý svršek s promyšlenou klecí, která stabilně drží střední část chodidla, ale společné prvky nalezneme i v konstrukci tlumení. To má šestimilimetrový drop a pěkně vyvážený poměr mezi tlumením a citem pro terén. Podešev je tvořena osvědčenou směsí Vibram Megagrip.

4 Inov-8 Trailroc

Třetí povedenou novinkou mezi krosovkami se přesouváme k britské značce Inov-8. Na Britských ostrovech v létě oživili povedený koncept TrailRoc, proto se po několika letech dočkáme znovuzrození legendy, která v minulosti výrazně promluvila do toho, jak mají krosové boty vypadat. Nečekejte však stejnou botu s lehkým faceliftem. Nový trailroc se prodává ve dvou verzích a obě jsou od svého předchůdce na míle vzdálené. Zachováno zůstalo jen univerzální pojetí vzorku, který stejně jako kdysi ideálně funguje na typických českých trailech, kde se střídá silnice, šotolina, hlína a běh po kořenech nebo kamenech. Použitá guma má velmi dobrou přilnavost a vzorek je natvarován tak, aby se zbytečně rychle neopotřeboval při běhu po tvrdém povrchu a zároveň dokázal zabrat i na mokrém podloží.

Kompletně přepracovaný je svršek, který odpovídá současným trendům (je bezešvý a pevně obepíná střední část chodidla), v oblasti tlumení je na výběr buď lehčí (drop čtyři milimetry), nebo robustnější (drop osm milimetrů) varianta. V obou případech se pak jedná o klasický Inov-8, takže se můžete těšit na dobrý cit pro terén a stabilní tlumicí vrstvu.

5 Nike Zoom Fly

Hlavní cíl běžecké divize Nike letos nebylo mistrovství světa v atletice, ale spíše projekt Breaking2, během kterého se tři vybraní atleti pokoušeli zaběhnout maraton pod dvě hodiny. Tento cíl se nakonec o pár vteřin splnit nepodařilo, ale i tak byl výsledek Eliuda Kipchogeho neuvěřitelný. Dokázal totiž zaběhnout čas 2:00:25, což se sice vzhledem k „umělým“ podmínkám nedá považovat za světový rekord, ale to nic nemění na výjimečnosti výkonu.



Aby bylo dosažení tak rychlého času vůbec možné, snažili se v Nike pomoci svým atletům, jak jen to jenom šlo, a jednou z důležitých složek byly i běžecké boty. Závodky, které byly (nejen) pro Breaking 2 použity, totiž nevypadají jako klasická závodní bota. Místo toho mají velmi zvláštní tvarování a nezvykle vysokou tlumící vrstvu.

Vše je ovšem zabaleno ve velmi lehkém balíčku (240 gramů) a celá bota stojí a padá na vysoké tuhosti a dynamice. Na výběr jsou dvě varianty. Základní model Zoom Fly, nebo pokročilejší a dražší Zoom Vaporfly 4%, který se od Zoom Fly liší přítomností plastové výztuhy pro ještě rychlejší odraz. Podle dosavadních recenzí to vypadá, že bota je velmi dobrou volbou pro rychlé silniční závody na velmi dlouhou distanci (půlmaraton až maraton) a spokojení s ní díky vysokému komfortu mohou být i začínající a hobby běžci.

6 Hoka One One Clifton 4

Poslední novinku má na svědomí francouzská maximalistická královna Hoka One One. Tato značka i nadále kraluje segmentu extrémně tlumených a komfortních bot a nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom mělo něco měnit. Naopak, nové modely pro podzimní část sezóny prošly výraznou proměnou, která by se měla postarat o to, že hoky sednou i těm běžcům, kteří s touto botou prozatím nebyli spokojení.



Hlavní změnou je nový svršek, jehož se dočkaly krosovky Speedgoat 2 a Speedinstinct 2 i oblíbená silnička Clifton 4. Právě Clifton je vlajkovou lodí své značky a dlouhodobě se řadí mezi nejprodávanější běžecké boty na trhu. Není divu, jen těžko budete hledat tak lehkou botu s tak komfortním tlumením, která je navíc vhodná i pro běh v rychlejším tempu.

Nový svršek výrazně zlepšil celkový dojem z boty a nově by Clifton měl vyhovovat i běžcům s širším tvarem chodidla. Lehkého faceliftu se dočkala i tlumící vrstva, chodidlo už není usazené tak hluboko pod horní okraj použité pěny. Stále však zůstala zachována velmi vysoká měkkost a rychlý přechod z dopadové fáze do odrazu.