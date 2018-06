Poradíme vám, jaké běžecké boty vybrat pro běžce s nadváhou

Běhání po libovolném povrchu může představovat relativně nízkou, ale i extrémně vysokou zátěž na naše holeně, kolena, kyčle nebo záda. O tom, jak vysoká tato zátěž bude, rozhoduje především běžecká technika. Ta totiž ovlivní intenzitu nárazu, a tím i výsledný tlak na celý pohybový aparát. Jinými slovy, pokud při běhu dopadáte na střed chodidla, pak je zátěž na klouby spíše nižší, zatímco při běhu přes paty je náraz velmi tvrdý a pro klouby likvidační.



Úprava běžecké techniky však nemusí automaticky znamenat, že se vám budou zranění vyhýbat. Málokdo totiž dokáže vypilovat běžeckou techniku na potřebnou úroveň a roli hraje i případná nadváha. Z toho důvodu bych těžším běžcům doporučil poohlédnout se při výběru nových bot po modelech, které disponují co nejvyšším tlumením. Zároveň je potřeba uvést, že tlumené boty automaticky neznamenají dopad přes patu. Čím dál větší počet vysoce tlumených běžeckých bot dnes přichází s velmi nízkým dropem a konstrukcí postavenou tak, aby podporovala přirozený došlap přes střed chodidla.

Kromě snížení zátěže na klouby mají tlumenější modely ještě jednu nespornou výhodu. Tou je citelně vyšší životnost, stokilový běžec dokáže lehčí boty doslova rozšlapat až neuvěřitelně rychle. U nejtlumenějších bot se ale na materiálu nešetří a kromě vícevrstvých svršků a výrazného polstrování se obvykle používá i odolnější tlumicí pěna.

Po výčtu výhod však musí následovat i jediná, ale poměrně zásadní nevýhoda. Vysoce tlumené běžecké boty, jejichž výčet naleznete na následujících řádcích, patří mezi ty nejdražší modely na trhu a jejich cena často překračuje hranici čtyř tisíc korun. Za tuto sumu však dostanete extrémně pohodlnou botu s vynikajícími tlumicími vlastnostmi a velmi solidní životností.

Hoka One One Bondi 5

hmotnost: 305 gr výška tlumení: 37 mm tlumicí materiál: pěna drop: 4 mm cena: 3 790 korun

Seznam bot pro těžké běžce nemůže začínat ničím jiným než zástupcem maximalistické značky Hoka One One, která má ve své nabídce ty nejtlumenější běžecké boty na trhu. Model Bondi pak stojí na samém vrcholu tlumených bot. Výška tlumení v patě je výrazných 37 milimetrů a překvapivě nízký je naopak čtyřmilimetrový drop. U páté generace se navíc výrazných změn dočkal i svršek, který je nově z pružného materiálu a ve srovnání s předchozí řadou sedí mnohem lépe na chodidle. Pokud by pro vás byly Hoka One One Bondi až příliš vysoké nebo nestabilní, pak se nabízí alternativa Gaviotta s aktivní podporou pronace.

Adidas Ultra Boost

hmotnost: 295 gr výška tlumení: 27 mm tlumicí materiál: Boost drop: 10 mm cena: 4 899 korun

Další z perfektně tlumených bot je dnes už notoricky známý model Ultra Boost od adidasu. Už podle svého označení je jasné, že za veškerý komfort je zodpovědná pěna Boost, která tvoří sto procent tlumicí vrstvy. Měkké tlumení pak perfektně doplňuje pletený svršek užšího střihu a chybět nesmí ani povedená podešev od Continentalu.

Saucony Zealot ISO 2

hmotnost: 275 gr výška tlumení: 27 mm tlumicí materiál: pěna drop: 4 mm cena: 4 563 korun

Americká značka Saucony u nás sice není tak rozšířená jako například Asics, adidas nebo Brooks, ale i zde najdeme velmi povedené modely pro těžké běžce. Jmenovitě se jedná o variantu Zealot ISO se čtyřmilimetrovým dropem a tlumicí vrstvou doplněnou o materiál Everun, který se velmi podobá Boostu. Pokud je pro vás čtyřmilimetrový drop přece jen příliš málo, pak můžete sáhnout po osmimilimetrovém modelu Trimph ISO, který se ve všech ostatních parametrech se Zealotem shoduje. Oba tyto modely se vyznačují lehce užším svrškem, který obepíná chodidlo jako ponožka, a velmi příjemným tlumením, které kombinuje výhody dvou různých materiálů a svými vlastnostmi připomíná například oblíbené Supernova Glide od adidasu.

Nike Zoom Vomero 12

hmotnost: 300 gr výška tlumení: 31 mm tlumicí materiál: vzduch drop: 12 mm cena: 3 790 korun

V Americe ještě chvíli zůstaneme. Tentokrát přijde řada na notoricky známé Nike. Z nabídky běžeckých bot této značky se pro těžké běžce nejvíce hodí vzduchem tlumený model Vomero, který výborně utlumí i tvrdé dopady na asfalt a navíc - podobně jako většina běžeckých bot této značky - disponuje velmi povedeným pleteným svrškem, který se dokáže přizpůsobit tvaru vašeho chodidla.

Asics Gel-Kayano 23

hmotnost: 325 gr výška tlumení: 28 mm tlumicí materiál: gel drop: 10 mm cena: 4 889 korun

Gel od Asicsu byl dlouhá léta synonymem tlumení a gelové běžecké boty stále patří k jedněm z nejpohodlnějších na trhu. To nejlepší a nejtlumenější z tohoto typu bot pak představuje vlajková loď značky Asics model Gel-Kayano, který byl dlouhá léta pravděpodobně nejtlumenější botou vůbec. To už dnes s příchodem Hoky a Boostu neplatí, ale Kayano nadále zůstává velmi oblíbenou volbou, pokud hledáte pohodlnou a vysoce tlumenou botu na tvrdý povrch. Kayano navíc poskytuje vyšší stabilitu díky lehké kontrole pronace, ale pokud byste raději čistě neutrální boty, pak stačí sáhnout po variantě Gel-Nimbus, která se s Kayanem v ostatních parametrech shoduje.

Brooks Glycerin 14

hmotnost: 300 gr výška tlumení: 29 mm tlumicí materiál: pěna drop: 10 mm cena: 4 590 korun

Posledním zástupcem tlumených bot je Glycerin od Brooksu, který dokáže nadchnout hned po prvním obutí. V Brooksu si potrpí na precizní střih, který perfektně sedí u většiny typů chodidel, chybět nesmí ani kvalitní tlumicí vrstva z velmi měkké pěny. Důležitá je u tohoto modelu i přirozená práce chodidla, takže je celá mezipodešev rozdělena na tři části, aby lépe naváděla chodidlo z dopadové fáze do odrazu.