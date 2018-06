Běžecké boty, které se přizpůsobí vašemu chodidlu

Budoucnost dost možná patří běžeckým botám vyráběným na míru. Než se ale takové vychytávky dočkáme, nezbývá než vzít za vděk sériově vyráběným modelům. Pokud ale patříte mezi běžce, kteří mají problémy s úzkým, širokým, nízkým nebo vysokým tvarem chodidla, pak vás jistě potěší, že se začínají objevovat boty, které umožní pomocí tkaniček nastavit střih tak, aby kopíroval chodidlo jako druhá kůže.

V současnosti se stává standardem, že běžecké boty využívají uchycení tkaniček až dolů k tlumicí vrstvě. Tato konstrukce vytváří velmi povedený efekt stažení střední části chodidla po celé ploše. Někteří výrobci se však rozhodli jít ještě dál a umožní vám si s tvarem vašich bot doslova

Puma NETFIT

Jednou z nejzajímavějších novinek je koncept NETFIT, který můžete nalézt u bot Speed Ignite od Pumy. Celý svršek je vyroben ze dvou vrstev a vnější z nich slouží jako síť pro uchycení tkaniček. Díky tomu si můžete vybrat z nepřeberného množství míst, kam tkaničky uvázat. Zajímavé bude především umístění tkaniček až k základně boty, což bude mít za následek výrazné zpevnění celé střední části, ale experimentovat bude možné i s nejrůznějšími tvary úvazů, které budou řešit problém s širokým tvarem chodidla nebo vysokým nártem.

Vnitřní část svršku je tvořena lehkým pleteným materiálem, takže pokud ze hry vynecháte tkaničky, bota by měla sedět jako ponožka a bude poskytovat jen minimum opory.

Utahování BOA

Druhou možností, jak svým nohám dopřát nezvykle přesný tvar svršku, představuje systém Boa. Ten je velmi rozšířený především u cyklistických treter a lyžáků, ale v poslední době se stále více rozmáhá i u běžeckých bot.

Boa představuje rychlý a a efektivní způsob, jak své boty utáhnout s precizní přesností. Celý systém se na první pohled podobá rychloutahování, na které můžete být zvyklí například od značky Salomon. Rozdíl je v tom, že tenké lanko se v tomto případě neutahuje klasickým zdrhovadlem, ale navíjí se na speciální kolečko s jemnými zoubky. Díky tomu lze boty vybavené systémem Boa utáhnout s přesností na desetiny milimetru.

Přítomnost tohoto typu utahování je obvykle zohledněna při celkové stavbě svršku boty. Ve výsledku to pak vypadá tak, že vnější část svršku je mnohem pevnější a Boa není ukotvena pouze na jeden bod, ale na větší plochu. Díky tomu je možné svršek pevně utáhnout a zároveň natvarovat tak, jak si vaše chodidla žádají.

BOA však má kromě řady výhod i pár nedostatků. Vaše chodidlo totiž může při běhu lehce změnit svůj tvar, na což není BOA schopná reagovat. Pro krátký a rychlý běh tak může být tento systém naprosto dokonalý, ale u delších tréninků nebo závodů bych sáhnul raději po klasických tkaničkách, které jsou pružné a lépe reagují na případné změny tvaru chodidla.

Dříve se u běžeckých bot používalo standardní ultra tenké a pevné vlákno, které se výborně hodilo pro stažení cyklistický treter nebo lyžáků. Běžecké boty však vyžadují odlišný přístup, proto letos Boa přichází s textilní variantou svého upínacího systému. Změna bude v praxi znamenat výrazně větší komfort stažení díky větší pružnosti a menšímu riziku zařezávání vlákna do měkkého svršku běžecké boty.

Z konkrétních modelů, které jsou systémem BOA vybavené, můžem zmínit například silniční novinku New Balance Fuel Core Sonic (která zatím bohužel není dostupná na českém trhu). Pozadu nechce zůstat ani Asics s novou krosovkou Gel-FujiRado, třetí botou s tímto systémem by měla být dosud neohlášená novinka od Under Armour.