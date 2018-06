Představujeme novinky ze světa běžeckých bot pro příští sezónu

Scarpa

Tuto značku pravděpodobně znát spíše ze světa horské turistiky a lezení. Scarpa je italská klasika známá pro své kvalitní pohorky a lezecké boty, ale v poslední době se velmi intenzivně věnuje také botám určeným na běh.



Scarpa Spin

První běžecká sezóna však byla u Scarpy lehce rozpačitá. Modely, které jsem měl možnost si osahat vloni na Lavaredo Ultratrail, nebyly špatné, ale stále tomu něco chybělo. Rok se s rokem sešel a dnes už má Scarpa v nabídce hned několik velmi zajímavých modelů, které se svými parametry vyrovnají i konkurenci v podobě Salomonu nebo Inov-8.



Nejnovějším přírůstkem do trailové rodiny bude v příštím roce model Spin. Přináší agresivní vzorek z vibramové směsi, odlehčenou tlumící vrstvu (250 gramů) se čtyřmilimetrovým dropem a prodyšný svršek. Díky kombinaci těchto parametrů je jasné, že Spin je bota určená na rychlé běhy a závody v libovolně náročném terénu od českých lesů po alpinská suťoviska.

Podrážka Scarpa Spin

Na našem trhu jsou běžecké scarpy zatím spíše raritou, ale s rostoucí kvalitou modelové řady je velmi pravděpodobné, že budeme tuto značku vídat na nohou českých běžců (a díky tomu i v českých obchodech) stále častěji.



Columbia Montrail

Dalším nováčkem, který plánuje výraznější expanzi na český trh, je americká ryze trailová značka Montrail. Od letošní sezóny se sice změnilo označení na Columbia Montrail, ale kromě jména jsou to stále tytéž boty, v nichž Geoff Roes zaběhl traťový rekord na závodu Western States 100 a za svými zády nechal i taková jména jako Tony Krupicka, Kilian Jornet nebo Zach Miller.



Montrail nabízí celou škálu krosových bot od lehkých závodek s nízkým dropem (Fluid Flex F.K.T.) až po robustní objemovky s výše položenou patou (Colorado). Svým charakterem boty zapadají někam mezi vysoce kontaktní Inov-8 a extrémně tlumenou Hoka One One. Bude velmi zajímavé sledovat, jak se této značce podaří prosadit se ve velmi specifickém středoevropském prostředí.

Montrail Caldorado

Pronační Hoka One One

Ani zavedené značky však nezahálejí a neustále rozšiřují svou nabídku nebo vylepšují stávající modely. To je případ i maximalistické Hoka One One, která si za poslední dva roky získala velké množství příznivců i mezi konzervativními českými běžci.



Na jaře jsme mohli sledovat představení nových výkonnostních modelů, z nichž například trailová závodka Speed Instinct už na první pohled připomíná spíše klasickou botu než charakteristicky předimenzovanou hoku.

Poslední věc, která tak v portfoliu této francouzské značky chyběla, byly kvalitní silniční modely s kontrolou pronace. V nabídce se sice už několik sezón vyskytuje model Conquest, ale ten nikdy nedosahoval takové kvality jako například Clifton nebo Challenger - a to se také projevilo minimálním zájmem o tuto botu.

Hoka One One Gaviota Hoka One One Arahi

Začátkem roku 2017 se však v nabídce Hoky objeví dvě zbrusu nové pronační objemovky s označením Arahi a Gaviota a podle prvních dojmů to vypadá velmi dobře. Pro zajištění stability byla na vnitřní straně použita dynamičtější a lehce tužší směs R-mat, kterou Hoka úspěšné využívá u svých výkonnostních bot, a obě tyto novinky díky tomu na noze působí velmi příjemně a především přirozeně.



Silniční modely Salomon a Inov-8

Zatímco většina značek vlivem současného trendu rozšiřuje svou nabídku o nové krosovky, tradičním trailovým výrobcům nezbývá nic jiného, než snažit se proniknout mezi silničáře.

Tuto snahu lze nejlépe dokumentovat u Salomonu a Inov-8. Obě značky přicházejí každé jaro s novými modely určenými výhradně na silnici, ale žádné z nich se stále nepodařilo v tomto segmentu výrazně prosadit.

V příštím roce se o tento úkol bude Salomon pokoušet se zbrusu novým tlumicím materiálem OPAL (celý systém tlumení nese označení VIBE), který navazuje na trend vysoké energetické návratnosti, který razí většina silničních značek. Dá se tak očekávat, že nové salomony s označením Sonic budou ve srovnání se svými předchůdci o něco měkčí a více se přiblíží klasickým silničním značkám. Na to, jak se jim bude opravdu dařit, si ale musíme půl roku počkat.

Silniční boty Salomon Sonic s tlumením VIBE

Inov-8 oproti tomu jde vlastní cestou a zcela neopouští koncept, na který jsme u této značky zvyklí - tedy minimalismem ovlivněná tlumicí vrstva charakteristická svým vysokým citem pro podklad. Jejich nová silniční bota, o které v tuto chvíli bohužel nejsou dostupné žádné podrobnější informace (těšte se začátkem příštího roku), má však být pouze první vlaštovkou, to pravé zemětřesení přijde později. Rok 2018 bude u Inov-8 rokem velkých změn ,co se oblečení i silničních bot týče. V tuto chvíli však nezbývá, než se těšit na to, jakou konkrétní podobu novinky naberou. Jasno by mělo být nejpozději v červnu příštího roku.