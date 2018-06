Bolavá Achillova šlacha i pomalé tempo: odborník radí, jak běhat

Jak vybrat svůj první běžecký batoh

Dotaz: Ahoj, rád bych si pořídil batoh na běhání, zaujal mě konkrétně Runto HYDROBAG 7L. Chtěl bych se zeptat, zda s tímhle typem nemáš zkušenosti, popřípadě jaké jiné batohy na běhání bys mohl z vlastní zkušenosti doporučit. Díky Ondra

Odpověď: Ahoj, Runto jsem na zádech neměl, ale pokud mohu soudit podle technické specifikace, fotek a videí, vyhnul bych se mu širokým obloukem. Obávám se, že nebude sedět dobře na zádech, že bude poskakovat a dřít oblečení. V této cenové relaci bych dal přednost Decathlonu (batohy Kalenji) nebo bych si lehce připlatil například za Trail 10 od Salomonu. Jak vybírat batoh, radíme v tomto článku. Testy pak najdete v naší rubrice Outfit.

Vítek Kněžínek Vítkovi leží v botníku něco přes třicet párů běžeckých bot všech možných typů, které nejraději testuje na dlouhých závodech v horách, kde se mu čas od času podaří probít na pódiové umístění. Rád má i silnici, na které v letošním roce pokořil hranici 75 minut na půlmaratonu. Chcete-li se Vítka na něco zeptat, navštivte naši poradnu.

Trápí mě Achillova šlacha

Dotaz: Ahoj, při běhání mě první kilometr bolí úpon Achillovy šlachy na pravé noze. Strečink před během dělám. Díky za odpověď, Olda

Odpověď: Ahoj, spíš než strečink bych před během zařadil kvalitní rozehřátí - chvíli jít, následně přejít do klusu, zařadit můžeš i pár krátkých sprintů, dřepů nebo angličáků. Délka takového rozehřátí by ideálně měla přesáhnout 10 až 15 minut. Kvalitní strečink zařaď až po doběhu. Mohl by pomoci i tento článek fyzioterapeutky Kateřiny Honové: Trápí vás achillova šlacha? Poradíme vám.

Chci zrychlit a nevím, jak na to

Dotaz: Běhám krátce a opravdu pomalu - podle RunKeepru asi 7:14min/km. Jak mám docílit větší rychlosti? Momentálně mám pocit, že bych to neudýchala. Zlepší se to tréninkem? Běhám zhruba dvakrát až třikrát v týdnu. Děkuji, Marie

Odpověď: Ze začátku bude nejdůležitější vydržet a jednoduše naběhat nějaké kilometry. Snaž se chodit běhat co nejpravidelněji a po malých dávkách navyšovat týdenní kilometráž (asi o 10 procent). Tím by sis měla vybudovat dostatečnou fyzičku, abys časem zvládala i svižnější tempo. Až postavíš základy a připravíš tělo, můžeš začít stimulovat svůj výkon specifickými tréninky.

Máte nějaký dotaz ohledně běhání? Zeptejte se v poradně.

