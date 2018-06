Bežecká míle

Ve čtvrtek 23. července se konalo slavnostní otevřené nové běžecké speciálky v Praze, které bylo spojeno s pravidelným čtvrtečním výběhem a měřenou mílí. Tak proč si nezpříjemnit večerní výběh?

Přišel jsem o něco dříve, ale již z dálky bylo vidět spoustu běžců, které tato akce oslovila. Je radost setkávat se s lidmi podobně během postiženými. Pozdravil jsem se s kamarády, půjčil si běžecké boty z nové kolekce NIKE Air Zoom a již mě volali na společnou fotku s našim nejrychlejším maratoncem a mistrem republiky v 1/2 a celém maratonu Vítem Pavlištou. Nejen, že se s námi vyfotil, ale zajímal se co, jak a kde běháme. Na oplátku jsme ho zahrnuli dotazy.

Prozradil nám, že se teď trápí s achilovkami a nemůže pořádně běhat, ale do podzimního vrcholu, Frankfurtského maratonu se snad připravit stihne. Přál bych mu, aby splnil limit na olympiádu. Každopádně na mě udělal velký dojem. Společnou konverzaci přerušil organizátor akce, který nám naši „celebritu“ odvedl na provizorní pódium, kde potom naše VIP průvodce na běžeckém tréninku, tedy Víta Pavlištu a Denisu Rosolovou, představil. Následovala hromadné focení asi 250 účastníků a šlo se na to.

V průběhu běhu k měřené míli se skoro náhodou dostávám k naší reprezentantce v běhu na 400 metrů překážek Denise Rosolové. Využiji této příležitosti a začnu sondovat zajímavosti ze světové atletiky. Začátek konverzace a dotazem na její neúčast na Diamantové lize v Londýně nebyl zrovna z povedených, ale pak už konverzace pěkně plynula až do parku kde následovala masová rozcvička s nevěřícně koukajícími kolemjdoucími. Po důkladné rozcvičce a rozběhání se vrháme na „závod“.

Měřená míle se zdá jako kousek, ale teď již vím, že nic není zadarmo! Nebojácně se řadím do první řady mezi ambiciózní běžce a vyrážíme. Vít Pavlišta s trenérem Martinem nasazují ve zvlněném terénu celkem vražedné tempo, ale nenechám se zahanbit a snažím se jim šlapat na paty. Rád bych na těchto řádcích napsal pro své ego něco pozitivnějšího, ale realita byla taková, že se ze všech sil snažím udržet této elitní dvojce, ta přizpůsobuje tempo mému běhu, vesele si konverzují a hecují mě. Na metě 200 metrů do cíle se dusot běžeckých bot, který mě již delší dobu pronásleduje, dostává přede mě a já nejsem schopen ani na pár metrů viset v háku, moje jediné štěstí, že to byl pouze jeden pár botou. Do cíle dobíhám na pokraji zhroucení, a to jsem běžel „jen“ těch slavných 1602 metrů.

Po doběhu všech zúčastněných, mi naštěstí dali dostatečný prostor k vydechnutí, v poklidném tempu jsme doběhli k lodi na Náplavku. Zde již pokračovala volná konverzační zábava s grilováním. Mezi sportovními osobnostmi jsem potkal mimo dvou výše zmiňovaných a velmi milých lidí, ještě dva olympijské vítěze Evu Samkovou a Davida Svobodu, dále jsem v davu zahlédl našeho triatlonistu Honzu Kubíčka a možná tam byli i další.

Tato akce se velmi podařila a kdo by chtěl vyzkoušet kolik to je 1602 metrů, tak určitě může přijít si změřit čas každý čtvrtek v sedm hodin k lodi pod železniční most. Mimochodem ten můj byl 5 minut a 13 sekund.