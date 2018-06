Z klasických sluchátek bezdrátová. Novinka vás zbaví kabelů

Hit z Kickstarteru udělá z vašich sluchátek bezdrátové



Na serveru Kickstarter, kde lidé a firmy vybírají peníze na financování nových projektů, v současné době běží kampaň na zajímavý adaptér, který z vašich klasických kabelových sluchátek udělá sluchátka bezdrátová. Kabel jednoduše zapojíte do malého adaptéru, který si připnete na oblečení třeba někam poblíž hlavy, aby vás kabely co nejméně omezovaly. Zvuk mezi sluchátky (adaptérem) a přehrávačem se pak bude přenášet bezdrátově pomocí Bluetooth.

I když někteří výrobci (jako třeba Apple nebo HTC) u svých produktů upouštějí od klasického sluchátkového konektoru, nemusí to znamenat rozloučení s vašimi oblíbenými kabelovými sluchátky a velmi dobře se takový adaptér muže hodit právě i na běhání, kde kabely často překáží. Výrobce slibuje 12hodinovou výdrž na jedno nabití, kvalitní zvuk a možnost poslechu až dvěma sluchátky současně. Cena tohoto zařízení s jednoduchým názvem „Jack“ vychází v kampani na 29 dolarů. Zda bude Jack za ty peníze stát, prověří až čas.

Proběhněte si sluneční soustavu

Že může být běhání občas nuda, ví asi každý, kdo běhá pravidelně třeba už pár let. Stále stejné trasy kolem domova v zašedlém počasí zimního období dokážou někdy otrávit tak, že to ani dávka endorfinů nezachrání. Svůj výběh si ale nyní budete moci zpříjemnit netradiční aplikací Run The Solar System, která váš výběh okoření vesmírným příběhem.

Sami si zvolíte trasu, vzdálenost a tempo, dokonce ani nemusíte běžet, celé dobrodružství můžete absolvovat formou procházky. Aplikace, kterou si nainstalujete do mobilního telefonu, vás vezme na virtuální vesmírnou výpravu skrz sluneční soustavu. Bude vás provázet mluveným slovem (bohužel pouze v angličtině) a slibuje spoustu zábavy.

Za tvorbou aplikace stojí tým lidí, kteří mají na svědomí aplikaci Zombies, run! Projekt Run The Solar System vznikl ve spolupráci s Britskou vědeckou asociací (British Science Association) a nyní byla spuštěna registrace do této virtuální hry pomocí e-mailu. Na něj byste postupně měli dostat další instrukce v momentě, kdy projekt reálně odstartuje. Hlavní příběhové dobrodružství bude v mobilní aplikaci aktivní v období 10. až 19. března letošního roku u příležitosti Britského týdne vědy. Do té doby budete moci absolvovat tréninkové běhy, které z vás udělají virtuálního astronauta.

Osobně podobným aplikacím fandím a je jedno, jestli při nich hledáte Pokémony nebo utíkáte před Zombies. Pomáhají zpestřit pobyt venku, když zrovna chybí motivace, a třeba vytáhnou ven i ty, kteří by jinak nešli.

Padl ženský světový rekord v půlmaratonu

Hranice nejlepších běžeckých výkonů se posunula zase o něco dál. Desátého února letošního roku zaběhla na půlmaratonu RAK Half Marathon ve Spojených arabských emirátech ženský světový rekord Keňanka Peres Jepchirchirová. Pomohlo jí k tomu takřka dokonalé počasí, přesto však v cíli padla na zem vyčerpáním, možná i proto, že se až do cíle musela o své první místo prát. Nový světový rekord má hodnotu 1:05:06, čímž překonala předchozí z roku 2015 o tři vteřiny. Druhá žena v pořadí Mary Keitanyová doběhla jen sedm vteřin za ní a zapsala si třetí nejrychlejší čas historie. Byl to opravdu rychlý závod.



Pokud si spočítáte, jakým musely běžet tempem, vyjde vám těžko uvěřitelných 3:08 na kilometr.

Mimochodem není bez zajímavosti, že devět z deseti nejrychlejších ženských časů v historii půlmaratonu mají na svědomí běžkyně z Keni (což asi dnes překvapí málokoho) a hned sedm jich bylo dosaženo právě na některém z ročníků RAK Half Marathonu ve Spojených arabských emirátech. Tamní trať rekordům vyloženě svědčí.