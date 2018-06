Bezmasé hody připravené na grilu pro běžce gurmeta

Není důvod se neodměnit za kvalitní trénink, ale také není důvod u jídla nepoužívat hlavu. Samozřejmě, že se můžete přecpat grilovaným masem, ale co své menu trošku odlehčit? Náš výživový poradce Josef Bittner dal dohromady lahůdky běžeckého odlehčeného menu jako náhradu flákot masa nebo klobás.

Guacamole

Dvě zralá avokáda rozpůlíme, vypeckujeme a odstraníme slupky. Dužinu pokapeme limetkovou šťávou a rozmixujeme na pyré. Přidáme 250 gramů nadrobno nakrájených rajčat a jeden svazek mladých cibulek a nakonec vmícháme feferonku, dvě velké lžíce natrhaného koriandru, dvě 2 velké lžíce nasekané petržele, sůl a čerstvě namletý pepř. Užijte si natírání na tacos nebo nachos.



Grilované portobello

Houby už rostou, a pokud vás nebaví dělat obligátní žampiónové špízy, zkuste si sehnat žampion portobello. Jeho velké klobouky stačí jen potřít olejem s nasekaným česnekem a rozmarýnem a hodit na rozpálenou mřížku.

Grilovaný sýr halloumi

Tento sýr vám připomene prázdniny v Řecku. Hoďte ho na gril v alobalovém kabátku se lžičkou olivového oleje a snítkou rozmarýnu a užijte si návrat soli, kterou jste vypotili během svého tréninku.

Fazolovo-houbové burgery

Tento recept v trochu odlišné formě propaguje i veganský běžec Scott Jurek. Přes nebývalé složení směsi a absenci masa může být vrcholem vaší lehké

běžecké grilovačky. V míse smíchejte 400 gramů červených fazolí (přes noc namočené nebo z konzervy), polovinu z nich můžete zaměnit za uvařenou červenou čočku, s nadrobno nakrájenou cibulí, jedním stroužkem česneku, dvěma lžícemi olivového oleje, 100 gramy nasekaných žampionů, 100 gramy nadrcených nachos, dvěma lžícemi dijonské hořčice, podle chuti přidejte (asi jednu lžičku) kmínu, koriandru a špetku kurkumy, soli a pepře. Spolu s okolosedícími hodovníky matlejte placky a přikládejte na gril. Po upečení vložte mezi rozpečené půlky housky, kterou podle chuti pokladete plátky rajčete a cibulovým dipem.

Bářin citrónový sorbet

Na mírném ohni rozpusťte v litru vody 250 gramů cukru. Pak přidejte šťávu ze šesti velkých citrónů a přimíchejte lžíci citrónové kůry a dvě hrsti čerstvých mátových lístků. Nechte půl hodiny chladnout, poté sceďte a nalijte do plastové misky nebo sáčku, které umístíte do mrazáku. Každou hodinu běžte misku otočit – sorbetu to pomůže vytvořit ideální texturu drobných krystalků. V případě tréninkové pauzy před podáváním polijte porci malým panákem tequily.

Ananas flambé

Na konec grilovačky využijte teplého grilu a položte na něj plátky ananasu, které jste předtím pokapali medem nebo cukrem s mátovými lístky. Mírně ho propečte v plechové misce a plátky polijte panákem bílého rumu o voltáži minimálně 50 procent. Zapalte. Pojišťovně nahlaste zkrat v elektroinstalaci.

Domácí ledový čaj

Pokud máte před závodem, dopřejte svým ledvinám laskavost a netláskejte do sebe alkohol. V dnešní době je móda domácích limonád, takže můžeme připravit bublavou vodu s okurkovým nebo bezovým sirupem. Mým tajným receptem na skvělou chuť a dobré zažití je mix studeného mátového čaje a rybízového džusu v poměru 2:1. Doplňte ledem dle libosti.