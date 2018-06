Otázky, které běžci nikdy nepokládejte

Po překladovém slovníku mezi běžeckou a neběžeckou částí světa a základech etikety v běžecké komunitě vám přinášíme další lekci komunikace s běžci. Někteří začátečníci nebo provozovatelé jiných sportů totiž neví, že existují věci, na které se ve slušné běžecké společnosti nikdy nemají ptát. Protože vám v opačném případě hrozí akutní možnost ubití zutou teniskou, vyhněte se při rozhovoru se svým běžcem následujícím tématům a otázkám.

1. A vyhrál/a jsi?

Craft RUNGO divoký běh Šárkou 2016.

Neběžce samozřejmě nenapadne, že závod se dá běžet jen tak. Vaše hodná babička si automaticky myslí, že i do městského maratonu čítajícího několik tisíc startujících nastupujete jako příští vítěz. Chodíte přece pravidelně běhat do lesa za vesnicí! Obhajovat před ní dvoutisící šedesáté místo v novém osobním rekordu bude vždycky poněkud trapná záležitost.



Výkonnostní běžci na umístění většinou neběhají. Zúčastňují se závodů z radosti nad společností ostatních běžců a z trati, kterou pro ně někdo připravil na krásných místech. I když máte doma šampiona, který na bednu reálně má, je lepší se neptat. Podle svěšených ramen nebo věnce na hlavě přece poznáte stav věcí, ledva doma překročí práh.

2. Jsi rychlý/á?

Craft RUNGO divoký běh Šárkou 2016 - Yan Renelt

Na takovou otázku na vás běžec vychrlí nesouvislá čísla čítající tempa, jimiž uběhne kilometr na rovině v bezmračném dni bez větru a v ideální formě. Kterou měl tak před dvěma lety. Furiantsky možná ze svého výkonu ještě něco málo ubere. Pak skromně prohlásí, že samozřejmě rychlý není, ale jde to. Makáme. Jedinou výjimkou bude pravděpodobně Usain Bolt, který s otevřeným úsměvem přizná, že docela rychlý je.



Rychlost běžce odpovídá jeho věku, pohlaví, tréninkovému úsilí a také terénu, ve kterém běhá. To, že dá jakousi rychlostí deset kilometrů na rovině, neznamená, že tentýž čas udělá v závodě v horách. Vrátí-li se tudíž ze skyrunningového mistrovství a vy se podivíte nad časem z půlmaratonu, za který se na rovině běhá maraton, koledujete si o pořádně tichou domácnost.

3. Ta achillovka/kolena/kotník... nemáš to náhodou z toho běhání?

Craft RUNGO běh na Kuňku 2016

Ano, my víme, že naše běžecká bebíčka jsou z běhání. Máme s nimi trápení, která zdlouhavě řešíme s fyzioterapeuty a na běžeckých fórech. Možná jsme si ta nová přivodili jen z toho, jak často obíháme ordinace kvůli těm starým. Ale nahlas to sami sobě ani vám neběžcům nikdy nepřiznáme.



Běhání nám svědčí, jasné? Jsme po něm zdravější, méně dýchaviční, je to pro nás forma duševní očisty a navíc můžeme po tréninku sníst, co chceme. Takže je to zdravé, i když zrovna po závodě kulháme a do schodů nám musí pomáhat statný ošetřovatel. Nechcete přece, abychom se vás s bezelstnou upřímností ptali, jestli ten zadek/pupek/kolena nemáte z toho, že jen sedíte na gauči a neběháte.



4. Ty už neběháš?

Chvíle běžeckého klidu - Dědkův odpočinek, Lužické hory

To je hloupá otázka často pokládaná běžci v rekonvalescenci nebo tréninkové pauze. Jedná se o stejnou podpásovku, jako se ptát ženy, která je single a jen to přehnala s večeří, jestli náhodou není těhotná. Buď jsme přišli na závod jen někoho doprovodit, nebo aktuálně máme něco s achillovkou/kolenem/kotníkem. Ale nahlas to nikdy nepřiznáme. Dnes neběžíme. Nebo jsme běželi, ale málo trénujeme, protože si lížeme rány ze zranění. A ano – víme, že z toho neběhání trochu přibíráme a blbneme. Vzali nám naši oblíbenou drogu, takže nám podejte tišící prostředky a pohlaďte nás po zádech.



5. Opravdu potřebuješ další boty?

Někteří běžci mají tolik bot, že je nestíhají venčit... Chyba! Nikdy není dost tenisek na běhání!

Neptejte se, kolik má běžec párů bot. Nenarážejte na to, že bude potřeba zvětšit rodinný botník asi tak o jedno patro. Běžec vždycky potřebuje další boty. Pokud je má do suchého bláta, potřebuje ještě jedny s výraznějším vzorkem do mokrého bláta. Pokud má oboje, potřebuje něco na sníh a led. Vlastně ne, na led potřebuje nesmeky. A na ty nemá žádné pořádné boty. Pak potřebuje další objemovky. V jednom e-shopu na ně měli velkou slevu, tak si koupil rovnou dvoje. A vedle toho měli slevu i na vysněné závodky. V těch určitě padne nový osobák! Na jídlo pro rodinu a zřízení zmíněného botníku si samozřejmě vezmete půjčku.



6. Vážně jdeš běhat v tomhle počasí?

Tajfun při závodě Lantau 2Peaks

Ano! Závody se neruší, tréninky se neruší a povídačku o tom, že není špatného počasí, jen špatně oblečeného běžce, není potřeba vytahovat. Když si potřebujeme šoupnout svoje kilometry do nohou a endorfiny do žil, oblečeme si o vrstvu víc a jdeme ven, i kdyby tam padaly trakaře nebo zuřila třetí světová válka. Běžci jsou díky běhání venku otužilí a zdravější, a basta! Pokud to čirou náhodou přehnali, vlezou si po doběhu do sauny nebo horké vany. A vás budou prosit, abyste jim otevřeli láhev s vodou, protože to svýma zkřehlýma rukama nezvládnou. Buďte na ně hodní, jsou jen závislí.



7. Nejsi už na běhání moc starý/tlustý/nemocný?

Nejste náhodou na běhání moc prdelatí/zelení/militantní?

Diskriminační otázky jsou v některých případech zakázány zákonem a na tuto konkrétně by se rozhodně nějaký trest odnětí svobody vztahovat měl. Nikdy přece nejsme příliš staří na to, abychom mohli dýchat a pohybovat se prostorem. Na to, zda se necítíte být staří na sex, se přece taky nikoho nezeptáte. A obdivným pohledem na téma „jsi skvělý, když běháš i s těmi roky/kily navíc“ toho taky moc nevytrhnete.



Proč chceme uběhnout vzdálenost, která se dá bez problémů ujet vlakem nebo na kole? Proč vstaneme v pět ráno a za podzimní plískanice uběhneme svoje kilometry? Nemusíte chápat tu specifickou radost, kterou tato na první pohled pošetilost v našem těle vyvolává. Stačí, když nás budete mít rádi. A sem tam se na to, co máme rádi my, smysluplně zeptáte:

Pět otázek, které v běžecké společnosti určitě položte 1) Za kolik jsi šel letos Běchovice/Kunratickou/Pečky? Rekord z nejznámějších závodů nebo alespoň čas ze silniční desítky je pýchou většiny běžců. Rádi vám do každého centimetru popíšou trať a průběh závodu, kde si udělali osobák. 2) Které své běžecké boty máš nejradši? Následuje zdlouhavé počítání na prstech, lavírování o kvalitách všech bot a nakonec rozhodnutí, že je potřeba koupit další pár. 3) Na který závod se teď chystáš? Otázka běžce dlouhodobě zaměstná, neboť si musí vzpomenout, kam už si zaplatil startovné. Pak se podívá do diáře a zjistí, že zase přijde o babiččiny sté narozeniny i zapíjení svobody svého mladšího bratra. 4) Už jsi běžel maraton/ultramaraton? Běžec se buď zasní nad svým prvním maratonským zážitkem, nebo se vám s výrazem nadšeného štěněte svěří se svým nejtajnějším snem a plánem. 5) Co tvoje koleno/achillovka/okostice, už dobrý? Připravte se na seznam bebíček dlouhý jako nedělní příloha. Pokud je na místě pofoukáte, hned dostanete nabídku, že vás taky naučí běhat. Pak si o bebíčkách můžete popovídat prakticky.

Tazatel musí mít vždycky na zřeteli, že odpověď na otázku je jen tak chytrá, jak chytrý je sám položený dotaz. Jakou nejujetější otázku vám neběžec položil za dobu vašeho běhání? To nám určitě napište na FB.