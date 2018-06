Tipy na léto: cizokrajné destinace pro běhuchtivé

Že něco takového ještě nevymysleli? Ale jděte. Svoje organizované pobyty nebo dokonce specializované cestovky mají už cyklisté, turisté, vodáci i příznivci golfu. Tak proč ne my? Chce to trochu zapátrat na internetu a také znát své preference: tedy především, chceme-li se po běhu osvěžit v moři nebo pohledem na zasněžené horské velikány, případně toužíme-li překonat sami sebe kdesi uprostřed pouště. Pak stačí jen párkrát kliknout a o zbytek už se postarají ostatní.

Romantika na pláži

…a klidně i při západu slunce! Klišé skoro stejné, jako když se řekne Costa Brava. Ale nemusíte si hned představit devadesátá léta, přeslazený koktejl s podivným názvem a sídliště na břehu moře. Costa Brava, to jsou i středověká městečka, typické rybářské vesnice, zapomenuté plážičky a krásná polodivoká příroda, ideální pro poznávací…běh!

Můžete si vybrat až sedmidenní variantu, kdy každou z nocí strávíte v jiném hotelu s polopenzí, mezi nimiž doslova přebíháte. Na každý den je naplánována trasa dlouhá od 15 do 22 kilometrů, kterou absolvujete pod vedením průvodce-trenéra. Zajištěn je samozřejmě i případný odvoz a také spousta oku lahodících zážitků: jednou běžíte divokou přírodou obklopenou skalami, jindy kolem neolitického naleziště nebo kláštera z dvanáctého století. A odpoledne se můžete nenápadně vmísit mezi normální dovolenkáře na pláž, s nafukovací matrací a klidně i s tím koktejlem v ruce. Nikdo nepozná, že jste právě uběhli už třetí půlmaraton ve třech dnech.

Pokud byste při běhání raději cítili vítr od Atlantiku, můžete zajet do Algarve v sousedním Portugalsku. Zde se tolik neuženete a bude si připadat asi jako na hodně dobrém letním táboře. Každý den na vás bude čekat trénink, cvičení, běžecký workshop, masáže nebo plavání v bazénu a samozřejmě i dostatek volného času, večerní zábava nebo poznávací výlet. Program je koncipován tak, aby ho přežili ve zdraví i méně zdatní běžci všech věkových kategorií a stádií lenosti.

Na vrcholky hor

Já osobně jsem vyznavačem placatých tratí a po horách jsem běhala jen jednou, loni v Tatrách, když nás zastihla smrtící bouře s krupobitím a my se rozhodli překonat co nejrychleji ten kilometr do hotelu. V bouřce se běhat nemá, ale když blesky šlehají pět metrů od vás, už to máte jedno. Když jsem pak v recepci vylévala na zem obsah pohorek (jako všichni ostatní), říkala jsem si, že nebýt to boj o život, mohlo by být běhání po horách i celkem fajn.

Navíc pod odborným vedením, jaké si můžete dopřát třeba přímo v srdci Francouzských Alp. Představte si tu krásu, vyběhnout po ranním croissantu z luxusního horského chaletu přímo mezi savojské velikány! Vybrat si můžete z tréninkových kempů pro různě zdatné běžce, případně zvolit pobyt pro drsňáky s oběhem Mont Blancu nebo třeba verzi pro nás, městské živly: prodloužený eurovíkend v Paříži s denními desetikilometrovými běhy.

Pokud si hned netroufnete na velehory, můžete začít Skotskem. Jezdit tam je dnes skoro stejně populární jako běhat a navíc tam tolik nepálí slunce. Tak proč to nespojit a nesvěřit se do péče lidí, kteří pořádají běžecké dovolené snad nejdéle ze všech a nabízejí širokou škálu možností? Najdete v nich běžeckou dovolenou na míru, s dětmi, se psy, běžecké víkendy, týden s přebíháním půlky Skotska, pobyt a trénink s účastí na oficiálním půlmaratonu nebo maratonu, tréninky pro skupiny nebo firemní akce. Organizátoři dokonce nabízejí i relax formou exkurze do vyhlášených palíren whisky, což mě jako milovníka živé vody nalákalo asi nejvíc (trénink druhý den ráno je samozřejmě nepovinný).

Městští maratonci, nezoufejte!

Ano, i pro vás…tedy pro nás, kteří pod nohama nesneseme nic jiného než asfalt za doprovodu rytmické hudby linoucí se ze sluchátek, se něco najde. Maratonské cestovky jsou ideální volbou pro všechny, kteří už objeli všechny evropské maratony a chtějí si dopřát nevšední zážitek třeba na Velikonočních ostrovech, v havajském Honolulu, ve vyprahlé Keni nebo příjemně chladivém Reykjavíku. Stačí si vybrat destinaci. S jedinou českou cestovkou specializovanou na maratonské zájezdy si můžete dokonce vybrat téměř klasický poznávací zájezd, při kterém se jen tak mimochodem zúčastníte maratonu. Třeba v Jeruzalémě, Petrohradu nebo Nice.

Z předchozích řádků musí být už každému jasné, že běžci byli konečně pochopeni a začleněni do společnosti jako skupina lidí se specifickými potřebami. Už se na nás soucitně nedívají jako na ty chudáky, které nějaká podivná obsese vede k tomu, že si jdou zaběhat, přestože mají volno. My totiž běháme právě proto. A pochopili to nejen organizátoři zájezdů, ale i samotní hoteliéři. Jeden důkaz za všechny: vedle už nepřekvapujících baby friendly, pet friendly nebo gay friendly hotelů můžeme narazit i na takový, který se pyšní přídomkem running friendly.

