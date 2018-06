Místa, na kterých si můžete dát v Praze do těla

Nejen během na rovině je živ vytrvalec. Aby trénink nebyl nudný a přitom zůstal účinný, je třeba do něj zařadit hravé vložky v podobě posilování, schodů či kopců. Pokud jste si mysleli, že běhání v Praze znamená jen rozrážení hipsterů na Náplavce, přečtěte si, kde všude si v matičce stosportovišťovaté můžete k prostým výběhům najít přidanou hodnotu.

Venkovní fitness

Ladronka - posilovací žebřík. Přítomna je i vysvětlující cedule s popisem doporučených cviků.

Hřiště pro dospělé pod širým nebem zahrnují cokoliv od jednoduchých hrazd, na kterých jsme si při veletoči lámali klíční kosti jako děti, až po složité mechanické pohupovačky cílící určitým cvikem na určité partie. V posledních letech jich v Praze vyrostlo dost, snad díky štědrým příspěvkům EU, a i když jsou někdy určeny spíš seniorům a tělesně postiženým, na své si tu přijde každý. Neváhejte se při svém pravidelném výběhu trochu rozhlédnout a zastavit, abyste si běh něčím zpestřili.

Vyšehrad, ul. V Pevnosti – hřiště s cvičidly na posílení ramen a trupu v parčíku přímo u oblíbené běžecké trasy



Podolské nábřeží – v parčíku Na Kublově, v blízkosti běžecké trasy v Podolí, najdete hrazdy, bradla i stroje na cvičení rovnováhy





Ladronka – podél běžecké trasy najdete hrazdy, bradla a posilovadla rukou, nohou i trupu





Modřanská rokle – ZŠ Na Beránku – posilovací lavice, hrazdy a bradla na konec tréninku v kopcích









Hořejší nábřeží – Smíchov – na frekventované běžecké stezce na břehu Vltavy najdete veškeré možné stroje a lavičky na procvičení všech tělesných partií

Rajská Zahrada – Žižkov – kousek od VŠE v Praze je malý kus ráje pro fitness nadšence – bradla, hrazdy i žebříky posílí to, co jste v okolních kopečcích posílit nestihli





Park Sacré Coeur – spojíte-li běh do kopce nad Smíchovem s posílením na místních hrazdách a hejblátkách, nedoběhne vás žádný soupeř

Centrální park – Lužiny – další oblíbená běžecká lokace je doplněna vším možným vybavením pro protažení těch partií, které při běhu tak úplně nepoužíváte. Ideální pro spojení s asi šestikilometrovým výběhem okolo celého parku

Fitness stezka Rokytka – skvost venkovního fitness se nachází v Libni. Lavičky, hrazdy, bradla, činky… to vše jen za cenu vašeho potu

Vítkov - „u tunýlku“ - bradla, lavičky na břicho i záda, nízké hrazdičky na zapření nohou a tyče na protažení

Schody

Běh do schodů je vynikající tréninkový prostředek pro vytrvalce, a pokud schody pravidelně zařadíte do svých výběhů, žádný kopec v závodě pro vás nebude dost bolavý a dlouhý. Nehledě na ta dosažená panoramata.

Letenské schody jsou nejznámější pražská mučírna pro run-up a pravidelně tady budete potkávat Nike, adidas a další tréninkové výběhy. Schody mají tři úrovně a nahoře je rovinka, kde můžete sprintem rozrážet turisty a skateboardisty. Když prší, nelezte sem obuti v silničkách – kvalitní pomníkový mramor vám rozhodí sandál tak, že přistanete až ve Vltavě.

Z Karlína na Vítkov vedou tajemným parčíkem velmi nechutné, strmé a úzké schody. Uprostřed jsou generacemi běžců docela prošlapané, takže seběh dolů je doporučen jen opravdu talentovaným trailistům. Na schody navazuje kopcovitý park a následná dlouhá rovinka okolo pomníku Jana Žižky, která může posloužit k intervalovému tréninku.

Z Podolí na Kavčí hory vybíháte pekelnou nakloněnou rovinkou, která ústí v ještě pekelnější schody, uhnete doprava, další protivně nakloněná rovinka a pak ještě jedny schody. Jen pro trénované borce – taky sem chodí běhat veslaři ze všech klubů z podolského břehu!

Z Rašínova nábřeží na Vyšehrad vede prudký kopec, který ústí do výživných schodů končících příznačně u hřbitova Slavín. Trasa není doporučena v dešti, protože dlažební kostky za mokra jsou pastí na celistvost vašich vazů a kloubů.

Nuselské schody na Vinohradech vedou od Šafaříkovy ulice do ulice pod Nuselskými schody. Běhal se tu závod už za první republiky a dnes v této tradici občas pokračuje místní skautský oddíl.

Ze Smíchova na Mrázovku vede oblíbená redakční kratochvíle vhodná pro polední pauzu. Schody z ulice Na Zatlance vedou do prudkého kopce končícího až nad tunelem Mrázovka. Navazuje výborný vrchařský tréninkový okruh směrem na Bertramku a Santošku, v polovině je umístěno hřiště s možností posilování a krásným výhledem na pravý břeh Vltavy .

Od západního kraje vodní nádrže Džbán v ulici Na džbánu na Evropskou můžete běžet krásných a zapomenutých 200 schodů, které končí u několika příjemných hospůdek (nedáte-li přednost rychlému řetězcovému občerstvení). Schody jsou nepravidelné a v okolí si můžete užít výběhy do kopců i posilování na hrazdách na louce „U Altánu“.

Staré zámecké schody na Pražském hradě vedou z Klárova na vrchol Opyše, tedy k Lobkowiczkému paláci. Nové zámecké schody pak z ulice Thunovská k Salmovskému paláci. Romantika? Cha! Plivejte pot a krev mezi japonskými turisty, kteří si vás budou fotografovat coby vymatenou relikvii po prvních Sokolech. Ovšem panoramata k nezaplacení!

Praha byla naštěstí ušetřena architektonických výstřelků v podobě výškových budov, proto má běžec do schodů v nové zástavbě skrovnější možnosti. Ale něco by se tady našlo. Buďte ekolog, kašlete na výtahy a vyběhněte si na vrchol Žižkovské televizní věže. Nebo si pořiďte kolejenku a dejte si schody do 20. Patra kolejí 17. listopadu MFF UK v Troji (budova A). Máte-li kancelář v některé z nových budov na Pankráci, můžete trénovat od vrátnice v přízemí k tiskárně v desátém patře, opakujte podle aktuálního stavu papírů v zásobníku, které s neochvějnou pravidelností dojdou, jakmile začnete tisknout vy.

Kopce

Všichni na Petřín - aspoň třikrát v jednom týdnu!

Praha možná neleží ve velehorách, ale přesto tady máme několik zajímavých prďáků, na kterých si vylámou vzorek z bot i ostřílení horalové. Vzduch čistý jak křišťálová studánka chybí, ale ve vyšších patrech nebývá smog tak hustý a plíce trénované tímto městským térem dokáží při obnažení čistému vzduchu pracovat o to efektivněji. Pokud tedy nedojde u městského běžce k akutní otravě kyslíkem.

Z Újezdu na Petřín vede absolutní fenomén mezi pražskými kopci, který se běhá například v závodě STRC. Výškový rozdíl mezi Újezdem a vrškem kopce je 145 m na 1,3 km, takže si tu v přilehlých Petřínských sadech můžete mezi fandícími důchodci a milenci namotat trénink s luxusním převýšením. Pokud vás tu tedy někdo nepolíbí pod rozkvetlým stromem a vaše tréninkové úsilí neposune poněkud jiným směrem.

Ze Smíchova na Bertramku je to do kopce a z kopce pořád. Začnete nad schody z ulice Na Zatlance, běžte směrem nad tunel Mrázovka a potom dál do kopce až do rezidenční čtvrti Klamovka a Bertramka. Poté přes kopec na Malvazinkách zpět do parku Santoška, kde si malé prudké výběhy můžete dopřávat tak dlouho, až vám dojde cukr v krvi a budete nuceni seběhnout do blízkého Smíchovského pivovaru.

Z Botanické zahrady do Bohnic vede kamenitou stezkou podél zahradní zdi až na ulici K Pazderkám solidní táhlý kopec, na který můžete navázat v tréninku na oblíbených rovinkách podél Trojského kanálu a Stromovky. Pokud ho ale vyběhnete víc než pětkrát za sebou, nahoře na kopci si vás nechaj!

Z Divoké Šárky na Aritmu vede krásný táhlý kopec, který prověří váš morál v několika zatáčkách. Začnete u koupaliště pod Dívčím skokem a poběžíte rovinku dozadu údolím až k Čertovu mlýnu, kde se terén začne zvedat a kopcem vás dovede až k sportovnímu areálu Aritma.

Z Hlubočep k bráně Barrandovských ateliérů je netradiční, ale vysoce výživná tréninková vrchařská dávka. Vyběhnete-li z Hlubočepské ulice do kopce Sliveneckou ulicí až do Geologické, čeká vás luxusních 2,5 kilometru s převýšením asi 130 metrů. Příjemně nechutný výlet zakončený možností uvidět televizní hvězdy!

Ovály

Pokud chcete naopak trénovat rychlost nebo intervaly na tom nejrovnějším povrchu, případně se pokochat pohledem na opravdu dobré atlety, najděte si i vy svůj ovál. Spousta škol v Praze je vybavena atletickým oválem o délce 200 – 400 metrů a vstup na ně je buď volný, nebo za pár desetikorun. Jejich seznam se mění podle aktuální situace nebo vlastníka, ale z nejznámějších a ověřených můžeme jmenovat:

ZŠ K Milíčovu, Praha 4 – ovál 250 metrů, volně přístupný v odpoledních hodinách

ZŠ Vlastina, Praha 6 – nový ovál, volně přístupný, 200 metrů

Slavie ve Vršovicích – ovál 400 metrů

TJ Sokol Vinohrady – ovál 400 metrů, staňte se Sokolem za stovku na rok a máte o trénink i potréninková piva postaráno

Sportovní areál Na Pražačce, Žižkov – 320 metrů, lze pronajmout i celý

ZŠ Mazurská, Bohnice – podvečer pro veřejnost

ZŠ Jitřní, Praha 4 – ovál 250 metrů

FTVS Praha 6 - Evropská – 400 metrů

Areál ČZU, Suchdol – 400 metrů

Dejvice – Kulaťák – vzhledem k dopravní situaci něco mezi parkovištěm a oválem na běhání. Asi 800 metrů překážkového adrenalinu, doporučujeme okolo osmé ranní a páté odpolední

Trénink by měl být jako sex - pestrý, hravý a uspokojující všechny potřeby. Tak se do toho pořádně opřete!