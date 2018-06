TEST: Silva Trail Runner 2, parťák na dlouhé noční akce

Nejzajímavější je její konstrukce. Baterie nejsou integrovány přímo v těle, ale jsou v samostatném boxu na pásku čelovky, který budete mít po nasazení na temeni hlavy. Vejdou se do něj tři baterie typu AAA (mikrotužkové) a i díky tomu Trail Runner 2 váží pouhých 120 gramů (včetně baterií).

Čelovka je nejen lehčí než její starší sestřička, ale i celkově menší, což se naštěstí nijak negativně neprojevilo na její stabilitě na hlavě. Díky perfektně řešené dosedací ploše reflektoru a také díky širokému pásku se silikonovým proužkem sedí na hlavě naprosto skvěle a ani není nutné ji nějak příliš utahovat.

Reflektor čelovky je sám jakýmsi velkým kloubem, sklon svícení jím můžete nastavovat plynule a v širokém rozsahu. Kloub klade přiměřený odpor, tudíž nehrozí samovolné sklápění za běhu. Na boku se nachází jediné veliké gumové tlačítko, jímž čelovku ovládáte.

Na výběr máte ze dvou intenzit svícení a mód "stroboskopu". Červené světlo chybí. Výdrž čelovky je podle výrobce při maximálním výkonu až 30 hodin, podle našeho testu je to s neznačkovými alkalickými bateriemi asi 20 hodin, pak začne intenzita svícení pomalu klesat. Osobně považuji tuto variantu (postupného poklesu) za šťastnější, než když vám čelovka svítí stabilně sice o něco déle, ale pak najednou zhasne a vy se přerazíte o nejbližší strom.

Při úsporném režimu (který vám většinou postačí, já čelovku zapínám na maximum pouze na úzkých lesních pěšinách plných kořenů a kamenů) můžete podle výrobce svítit až 90 hodin. Pravdivost tohoto tvrzení jsem neověřil, ale na základě výdrže při vyšší intenzitě předpokládám, že minimálně 60 hodin je více než reálných.

Silva Trail Runner II/Trail Runner(Plus) svítivost: 140 Lumenů/100 Lumenů

140 Lumenů/100 Lumenů krytí: IPX6/IPX6

IPX6/IPX6 dosvit: 50m/50m

50m/50m hmotnost: 118g/135g(70g)

118g/135g(70g) napájení: 3xAAA/2xAA(4xAA)

3xAAA/2xAA(4xAA) maximální výdrž: 30h/24h(48h)

30h/24h(48h) cena: v e-shopech od 1 400 korun

Výrobce uvádí, že čelovka má dosvit až 50 metrů. Pro nás běžce je však důležitější fakt, že díky použití kombinace dvou různých LEDek je světlo dostatečné ve všech směrech a jeho svit je plynulý. Máte tedy velice dobře osvětleno místo, kam budete vzápětí došlapovat (díky vysoce výkonné LEDce) a zároveň máte přehled o terénu kolem vás (to má na starosti středně výkonná LEDka), kdyby náhodou bylo třeba uskočit stranou. Tento typ osvětlení mám mnohem raději než úzký, i když velice intenzivní kužel světla, který poskytují čelovky jiných výrobců.

Díky plynulému osvětlení si v lese nepřipadám jako v tunelu a nemusím hlavou neustále otáčet ze strany na stranu, jen abych se podíval, jestli už jsem u odbočky, kterou se chci vydat. Navíc tuto vlastnost oceníte ve chvíli, kdy vašemu parťákovi dojdou baterky a vy jste tak nuceni běžet ve dvou pouze na vaši čelovku. Právě to jde se Silvou překvapivě dobře.

Výrobce uvádí, že svítivost druhé generace je 140 lumenů, což je oproti 100 lumenům udávaným u první generace poměrně značný rozdíl. V reálu se ovšem žádný veliký nárůst svítivosti nekoná. Možná to má na svědomí i lehce přirozenější barva světla. Druhá generace totiž poskytuje světlo s lehkým nádechem do žluta a nutno uznat, že oproti zcela bílému světlu u první generace je to změna příjemná. Rozdíl ovšem poznáte jen ve chvíli, kdy máte obě čelovky vedle sebe.

Po vypnutí vás Silva informuje o stavu baterií. Že jsou stále v perfektní kondici, poznáte podle zeleného světla, jímž svítí několik vteřin po vypnutí. Pokud jsou již částečně vybité, svítí oranžově. A pokud se doba odchodu baterií do věčných lovišť blíží mílovými kroky, zasvítí na vás červeně.

Čelovku Silva Trail Runner II mohu zcela jednoznačně doporučit. Pokud hledáte zdroj světla na noční výběhy (teď v zimě vše mezi 16:00 a 7:00) po neosvětlených místech, je Silva jistě skvělou volbou. Svítivost má zcela dostatečnou i pro opravdu rychlý běh, ergonomicky je řešena naprosto skvěle, nízkou hmotností vás nebude na hlavě nijak moc obtěžovat a disponuje rozsahem i plynulostí světla, které budete příjemně vnímat.

Nesáhl bych po ní jedině tehdy, pokud bych hledal zdroj světla, který bych chtěl alternativně používat i pro jízdu na kole. Pro tu není ideálně řešená, její svit není dostatečně intenzivní.