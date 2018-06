TEST: To nejlepší pro ty nejnáročnější. Běžecký batoh jako stvořený do hor

K používání běžeckého batohu jako takového vidím dva hlavní důvody. První z nich je účast na trailových závodech, kde jsou kladeny větší požadavky na povinnou výbavu, kterou do kapes prostě nenacpete. Mezi občerstvovacími stanicemi je to také zpravidla delší, než se dá bez vody bezpečně uběhnout.

Druhý z důvodů má praktičtější charakter. Běhání se stává stále oblíbenějším dopravním prostředkem a takový ranní běh do práce v sobě spojuje relativně vysokou rychlost přesunu s časovou úsporou, protože už nemusíte hledat prostor na další trénink. Při absenci dokonalého zázemí doma i v práci pak hromádka věcí k přepravě také náležitě naroste.

Jak už označení "hydro" v názvu napovídá, dvanáctilitrová novinka od Salomonu je vhodná především do podmínek číslo jedna. Ne že by se batoh nedal používat pro běh po městě, ale celková konstrukce a řešení úložných prostorů nahrává spíše závodním a horským nárokům než přenosu například civilního oblečení do práce.

Čím víc kapes, tím víc Salomon

Měl-li bych co nejjednodušeji popsat, co mám na produktech od Salomonu nejradši, bylo by to bez dlouhého rozmýšlení jediné slovo "kapsy". Nový hydro 12 set je posouvá na další úroveň, obsahuje jich hned 11.

Úložný prostor je rozdělený na dvě hlavní části. Z toho je jedna na zip a druhá, horizontální, je shora volně přístupná. Mimo to na prsních popruzích najdete dvě rozměrnější kapsy na umístění lahví a pod nimi čtyři otevřené kapsičky a dvě na zip. Toto rozdrobené rozložení vychází vstříc co nejrychlejšímu přístupu k uloženým věcem. Drobnosti potřebné při závodě si rozstrkáte samostatně, jak vám to bude nejvíce vyhovovat, ale pokud byste chtěli nést něco objemnějšího, jako například boty na trénink do tělocvičny nebo krabičku s obědem, máte smůlu. Do malých kapes se to prostě nevejde.

Navrženo do hor

Batoh je inovací původního 12l modelu a patří do závodní řady S-LAB, která klade důraz především na nejnižší možnou hmotnost a perfektní střih. Oproti svému předchůdci přichází nová hydro verze s několika výraznými změnami.

Vše při starém zůstalo u konstrukce, kterou naleznete u všech modelů řady PRO a S-LAB. Batoh připomíná spíše vestu perfektně obepínající hrudník. Ta se pak při běhu ani nehne, i když je plně naložená. Bederní pás úplně chybí, o stabilitu se starají nastavitelné strečové prsní popruhy.

Velikost není nastavitelná, korigovat se dá pouze částečně pomocí stahování na ramenou a na prsou. K dispozici je batoh ve třech rozměrech. Maličké XS/S je vhodné pouze pro dámy drobné tělesné konstituce, poté je to středně velký M/L, který jsem zvolil při svých 171cm a 64 kg já, a největší velikost XL. Máte-li rozměrnější hrudník nebo hodně široká ramena, doporučuji rozhodně předem vyzkoušet, může se stát, že vám batoh bude úzký.

Batoh váží neskutečných 420 gramů, a pokud ho oblečete na záda prázdný, působí, jako by měl člověk na sobě pouze textilní vestu. Oproti podobným produktům od jiných značek nebo z nižší řady Salomonu je to výrazný rozdíl. Pro srovnání, model XA10+3, který je výborný jako přepravní batoh a o kterém jsem si dlouhou dobu myslel, že nic výrazně pohodlnějšího nelze vyrobit, je o 200 gramů těžší a rozdíl je to citelný.

Hydrovak versus lahve

Světem běžeckých batohů zmítá poslední dobou válka příznivců hydratačních vaků proti těm, kteří upřednostňují lahve. Argumenty jsou silné na obou stranách. Vak je skladnější, lépe se izoluje v mrazu a teplu, přístup a pití je jednodušší, ale složitěji se plní a člověk nemusí mít přehled o tom, kolik tekutiny mu ještě zbývá. Lahve se oproti tomu dají plnit různými nápoji, máte dokonalý přehled o tom, kolik jste vypili a kolik zbývá, ale v zimě se dají zaizolovat jen velmi těžko a samotná manipulace při pití je složitější.

Hydro 12 set tento problém rozsekl bravurně. Plně totiž podporuje obě varianty. V základní výbavě dostanete dvě půllitrové soft flask lahve. Ty jsou vytvořené z měkkého a poddajného materiálu, který se používá na výrobu hydratačních vaků, a perfektně pasují do dvou strečových náprsních kapes. Na zádech zároveň zůstala samostatná přihrádka na hydrovak o objemu 1,5 litru včetně otvorů na vývod hadičky. Dohromady tak batoh nabízí až 2,5 litru objemu pro bezprostředně dostupné tekutiny. Samotný hydrovak sice není součástí balení, ale k batohu je hliníkové pouzdro, které zabraňuje tomu, aby se tekutina ve vaku ohřívala od zad. Zejména v létě má tahle drobnost nevyčíslitelnou hodnotu.

Osobně dávám před lahvemi stále přednost vaku a ani soft flasky mě nedonutily změnit názor. Sedí sice na hrudi bez nejmenšího pohybu a nepůsobí nijak nepříjemným dojmem, ale nezvyklá váha v přední části spolu se složitější manipulací při pití u mě vystavují lahvím stopku. Jediná situace, kdy dávám přednost soft flaskům je turistika po horách, kdy je na manipulaci s lahvemi dostatek času.

Několik výrobců, jeden rozměr

Velkou výhodou je výrazná kompatibilita napříč jednotlivými značkami běžeckého vybavení. Ty nejznámější a u nás nejdostupnější si nechávají hydratační komponenty vyrábět od společnosti Hydrapak. Pokud máte doma vak nebo lahve od Inov-8, UltraSpire nebo přímo od Hydrapaku, budou vám perfektně pasovat i do batohů Salomon a nemusíte tak většinou kupovat nové.

Naopak stinnou stránkou tohohle jinak do detailu vypiplaného batohu je absence jakýchkoliv reflexních prvků. Jedinou reflexní plochou je poutko na spodní straně batohu, které z většiny úhlů není vůbec vidět. Běháte-li za špatné viditelnosti po rušnějších cestách a silnicích, nezapomeňte na blikačku.

Za kvalitu se platí

Salomon S-LAB Advanced Skin hydro 12 set je špičkový společník na trailové závody a je úplně jedno, jestli budete běhat na Šumavě nebo v Alpách: velmi nízká váha, rychlý přístup do úložných prostor a do většiny z nich bez nutnosti rozepínat zip, pevná a stabilní konstrukce, objem tak akorát velký, aby se do něj vešla povinná výbava většiny závodů, možnost zvolit si svůj způsob hydratace.

Tak by se daly shrnout největší přednosti batohu, na který se můžete spolehnout, ale za který zaplatíte pořádný ranec. Je to totiž pravděpodobně nejdražší kousek ve své kategorii, stojí 4 250 korun. Můžu ale s čistým svědomím říct, že pokud "po kopcích" běháte pravidelně, investice se vám vyplatí.

Běháte-li spíš po městě a preferujete-li u batohu především velký objem, určitě se dají najít alternativy, které budou plnit vaše požadavky výrazně lépe.

Nejen během živ je člověk

Kromě běhu využíváme batoh i na výlety pěšky po horách i na cyklistiku nebo vyjížďky na koloběžkách. Běh je na použité vybavení nejnáročnější, takže asi nepřekvapí, že i při jiných aktivitách se batoh chová stejně dobře.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert