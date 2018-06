Pivo: pomocník i zabiják vašeho tréninku

Sama za sebe mohu říci, že pivo se stalo mým oblíbeným nápojem v období, kdy většina z nás hledá sama sebe, a jeho konzumaci jsem i přes závodní kariéru občas zahrnovala mezi závody a trénink. Marná byla trenérova snaha o striktní zákaz veškerého alkoholu. Samozřejmě, že trénink a závody byly pro mě na prvním místě, ale vysvětlete pubertální holce, co konečně pronikla do tajů dospělých, že nesmí ani kapku ničeho, co její vrstevníci pijí na hektolitry.

Holt v životě jsou určité mezníky, kdy je třeba "nabít si pusu". Musím říct, že jsem jako fanaticky trénující atletka nikdy nepodnikla nic, co by vědomě či nevědomě ohrozilo můj výkon. Nekonala se tedy žádná aféra typu ruského výškaře Uchova, který se během závodů značně uvedl do nálady. Nezaznamenala jsem ale ani opačný efekt, po "piváku" jsem nedala žádný osobní rekord. S odstupem let si troufám říct, že určitý vliv moje občasné "jdeme na jedno" mělo, a to jednoznačně na část tréninku a jeho následnou regeneraci.

Pivo či obecně alkoholické nápoje ovlivňují regeneraci zásadním způsobem. V první řadě jistě záleží na množství požitého alkoholu a také na jeho druhu. Asi každý školák ví, že s narůstajícím množstvím bude jeho vylučování z těla složitější. Játra, která musí alkohol rozštěpit, jsou v procesu regenerace pro sportovce nejdůležitějším orgánem. A protože se alkohol v lidském těle hlásí jako jed, na prvním místě zaujme náš organismus obranou funkci a veškeré ostatní procesy včetně těch regeneračních zastaví do doby, než bude alkohol z těla pryč. Tím kategoricky odpovídám všem, kteří stále tiše doufají, že jsou potréninkové tři čtyři piva v pořádku.

Na druhou stranu musím říct, že v rámci pitného režimu se třetinka piva denně obecně považuje za vhodné nejen pro běžnou populaci, ale i pro sportovce. Naprosto ideální je téměř nulový obsah alkoholu v nealkoholickém pivu, což samozřejmě má vliv na chuťové vjemy konzumenta. Obvykle nám tento druh piva tolik nechutná. Obsahuje sice chmel, pivovarnické kvasnice, obilný slad a vodu, stejně jako klasické pivo, ale v procesu jeho výroby je buď zastaveno kvašení, tak aby alkohol už dále nevznikal, nebo se dodatečně z piva odstraňuje.

Řada studií dokazuje, že výhody pivního moku v adekvátním množství převažují nad negativními vlivy alkoholu. Otázkou ale je: "Co je to ideální množství?" Musíme však přistoupit ke každému jedinci zcela individuálně, rozdíl je markantní zejména ve váhové kategorii jedince, dále v pohlaví. Pro odbourávání alkoholu z těla je však rozhodující především obsah enzymu alkoholdehydrogenázy. Ženy ho mají méně, a proto mají po požití stejného množství vyšší hladinu alkoholu v krvi. Osmdesát kilogramů vážící chlap si může dovolit dvě piva, zato žena o šedesáti kilogramech spíš jedno, tak aby převažovaly jen pozitivní vlastnosti piva.

A jaké že to vlastně jsou? Za vůbec nejužitečnější pro sportovce považuji komplexnost zastoupení vitamínů skupiny B, kterých je celá řada a jejichž využití u běžců je nutností. Podporují imunitní systém, posilují nervovou činnost a pomáhají při kožních či trávicích problémech. Pivo navíc obsahuje až 92 procent vody, proto se často používá de facto k uhašení žízně. Navíc je nutričně vyvážené co do obsahu minerálních látek, vody a glukózy, čímž spadá do kategorie isotonických nápojů. Poměr mezi těmito látkami je nejblíže krevnímu séru, a proto by se dalo říci, že jsou ideálním nápojem během dne. Skutečnost je však jiná. Pro běžné pití při rekreačním sportu, kdy je zátěž mírné intenzity a trvá déle, jsou daleko lepší nápoje hypotonické, které mají nižší obsah minerálních látek, než je tomu v našem krevním řečišti. U běhu mírné intenzity není pot tolik koncentrovaný, proto není nutné tlačit do těla více nadbytečných minerálních iontů, než bylo ztraceno.

Isotonické nápoje se používají zpravidla až po výkonu pro doplnění potřebných minerálních iontů a energie nebo u středně vytrvalostních sportů, kde je zátěž o vyšší intenzitě v kratším časovém úseku, tedy zhruba do 60 minut. Důvodem nutnosti jejich doplnění je fakt, že při jakékoliv fyzické aktivitě dochází k pocení, kdy se zbavujeme minerálů důležitých pro správnou funkci nervů a svalů, především sodíku a draslíku.

Pivo se může pochlubit také antioxidačními vlastnostmi, a to díky polyfenolům. Díky nim tělo úspěšně likviduje volné kyslíkové radikály, které náš organismus produkuje vlivem oxidačního stresu. To je velmi důležité v prevenci proti ateroskleróze, nádorovým onemocněním a při odbourávání toxických látek z těla, tedy i těch odpadních vznikajících po tréninku.

Další velmi významnou látkou, kterou propůjčuje pivu chmel, jsou fytoestrogeny. Ty jsou nezbytné pro fyzickou i psychickou pohodu u žen. Pomáhají také při problémech s menstruací, které jsou u běžkyň časté. Chmel, jehož typická hořká chuť je pro pivo charakteristická, podporuje při procesu trávení sekreci žluči. Proto se obvykle pitím piva pomáhá tělu vyrovnat s tučným jídlem.

Nesmíme opomenout ani výhodně zastoupené sacharidy, jak ty rychlé, které doplňují energii v těle okamžitě, tak ty pomalé, s nimiž si tělo vystačí na delší dobu. Současně však kalorická hodnota jednoho půllitru piva odpovídá zhruba stejnému množství džusu, je ale nižší než u jakéhokoliv kolového nápoje. Stručně řečeno, výrazně prospěšnější je mírná konzumace piva před sacharidy přeplněnými džusy či sycenými sladkými nápoji.

Když už si můžeme vybrat, jaké pivo zvolit, radím najít si takové pivo, které není sycené oxidem uhličitým, nýbrž vzduchem. Sice nebude mít ten správný říz, ale trávení bude po něm jednodušší. Z hlediska prospěšnosti jsou výborná i piva nefiltrovaná, která si některé restauranty vyrábějí samy. Jsou sice více kalná a hustší, ale o to více obsahují aktivních látek. Ta průmyslově vyráběná obsahují i látky, které pomáhají, aby se na cestě ke konzumentovi nezkazila, proto nejsou tolik ceněná.

Držte se pravidla "všeho s mírou", přestože vám jedna sklenička piva denně může prospět, neznamená to, že vám sedm piv v rámci jedné štace neublíží. Takovýto špás vás zastaví nejen v procesu regenerace, ale alkohol v tak výrazném množství zabije veškeré benefity z předešlého tréninku. Shrnuto podtrženo, konzumace piva se není třeba bát, je však důležité vhodné načasování a správná volba množství.

Veronika Krupková-Mráčková Autorka je osobní trenérku a výživovou poradkyní. V letech 2006 - 2009 byla reprezentantkou české republiky v běhu na 800 metrů.

