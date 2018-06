Běžec a anémie: jak se vyhnout nedostatku železa

Znáte to, nejdřív si jdete jen tak zaklusat kolem bloku, občas vyběhnete s dětmi, které učíte jezdit na kole či in-linech. Pak si dáte lehký klus na dovolené, aby to jídlo a koktejly už konečně slehly. Nakonec se ale běhání stane vaší pravidelnou rutinou a láskou a z pobíhajícího joggera vyroste pravidelný běžec. Nejdřív překonáte pět kilometrů, za nějakou dobu deset.

Myslím, že desítka je bodem zlomu v kariéře každého hobbíka. Některým v tuto chvíli stačí, že ji dají do hodiny, ale přiznejme si, takových je nás málo. Jedni už koukají za horizont a pošilhávají po půlmaratonu. Někteří se zase chtějí na desítce výrazně zlepšit. Obojí přináší nevyhnutelnou nutnost začít s pravidelným a systematickým tréninkem. Z joggera se stává kondiční, záhy výkonnostní běžec. Pokud v této fázi nejste členem sportovního klubu či neběháte pod vedením profesionálního trenéra, který monitoruje vaši výkonnost, mohou se začít projevovat některé více či méně skryté zdravotní problémy.

Bonmot, že běžec, kterého nic nebolí, je mrtvý běžec, asi všichni znáte. Bolest je jasným signálem, že je něco v nepořádku, a většinou na odstranění bolesti začneme relativně rychle reagovat. Horší je to s obtížemi, které nebolí a začínají plíživě a skrytě. Do této kategorie spadá i takzvaná běžecká anémie.

Jak už název napovídá, jedná se o specifickou anémii, která není vlastní jen běžcům (i když u těch je nejčastější), ale jde napříč vytrvalostními sporty s vysokou aerobní zátěží, může trápit plavce, běžce na lyžích, triatlonisty a podobně. Anémie znamená nedostatek červených krvinek, ale samozřejmě není jen jedna, anémií je spousta a dělí se podle příčin na různé subtypy. Anémie běžců spadá pod anémie z nedostatku železa a jako taková má některá specifika.

Nedostatek železa je přitom celosvětový problém. Zásobení organismu železem totiž úzce souvisí s kvalitou a složením potravy, proto nepřekvapí, že nejvíce bojují s jeho nedostatkem v zemích třetího světa. V rozvinutých zemích jsou nejvíce ohroženy děti, těhotné a kojící ženy a ženy obecně, to kvůli ztrátám železa menstruační krví.

Zvýšenou poptávku po železe mají též vytrvalostní sportovci. Železo je totiž součástí molekuly hemoglobinu, krevního barviva, a myoglobinu, barviva obsaženého ve svalech a srdci. U sportovců je k výkonu potřeba zvýšený obrat myoglobinu ve svalech, železo se ztrácí hemolýzou, při běhu dochází k drcení krvinek ve šlapkách nohou a nárazy krvinek na cévy mohou způsobit rozpad krvinek, a tedy uvolnění železa z hemoglobinu.

Kdy může nastat zádrhel v zásobení organismu železem a jak to poznáme? Lehký deficit většinou nevnímáme, středně těžký je spojován s padáním vlasů, zhoršenou kvalitou nehtů, opakovanými infekcemi (zejména dýchacího traktu) a únavou. Závažný deficit železa s sebou nese úbytek červených krvinek, to už se cítíme jako mrtvoly, jsme unavení, nevýkonní, často dochází k výkyvům krevního tlaku, zejména při prudkých změnách polohy z horizontály do vertikály, může dojít k točení hlavy, mžitkám před očima. Příznaky jsou ale velmi individuální, proto je potřeba navštívit svého obvodního lékaře, který vám nechá udělat rozbor krve. Dle výsledků vás potom pošle ke specialistovi.

Železo přijímáme v potravě, nejvíc je biologicky využitelné z masa. Vegetariáni jistě namítnou, že maso nepotřebují a také běhají, to je pravda, o to víc ale musejí příjem a množství železa v potravě hlídat. Jenže co když jsme pečliví, jíme dobře, ale náš organismus strádá nedostatkem železa i tak? Problém může být ve vstřebávání, železo se vstřebává v žaludku a dvanácterníku, potíž tedy může být v zánětu žaludku, v tom, že v něm panuje jiné než kyselé pH, za problémy často mohou stavy po operaci v horní části trávicí trubice, alergie na lepek…

Často se také chybuje ve složení potravy, například čaj a káva silně blokují vstřebávání železa z potravy, stejný problém je s fytáty v rostlinné stravě.

Na druhé straně mohou být problémem zvýšené ztráty železa. Deficitem železa jsou ohroženy zejména ženy se silnější menstruací, zde je ale větší krevní ztráta poměrně hladce detekovatelná. Daleko zákeřnější ztráty železa mohou nastat při skrytém (okultním) krvácení, zejména do zažívacího traktu. Toto krvácení není na pohled zřejmé a organismus se na soustavné drobné ztráty postupně adaptuje. Pokud není organismus vystaven zvýšené fyzické zátěži, u mladých lidí je tolerance opravdu velmi vysoká, ve vlastní praxi jsem se setkala s mladou ženu s hodnotami hemoglobinu 20g/l, zatímco pro zdravou ženu je norma 120-140g/l. Skryté krvácení do trávicí trubice zjišťujeme pomocí testu na okultní krvácení do stolice a je součástí preventivního programu na detekci zejména onkologických onemocnění střev. Chronické ztráty železa mohou být lokalizovány také do vylučovacího traktu, průkazem tohoto krvácení je pak chemický rozbor moči.

Deficit železa u běžců tedy potřebuje poměrně komplexní přístup. Jinak přistupujeme k mladé ženě kolem dvaceti třiceti let, která má silnější menstruaci a trénuje čtyřikrát pětkrát týdně, zde je příčina deficitu zjevná. Zcela jiný přístup bude u muže středního věku, běhajícího dvakrát třikrát týdně v mírném tempu.

Při tom všem ale pozor, chystáte-li se problémům předejít tím, že si sami naordinujete preventivní užívání železa, není to chytrý krok. Zvýšeným neopodstatněným příjmem železa si můžete způsobit opačný problém, tedy přetížení železem. V případě onemocnění s poruchou vstřebávání železa ze zažívacího traktu navíc kýženého výsledku nedosáhnete, železo prosviští trávicím traktem bez efektu.