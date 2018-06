Běžci, pozor! Běžkyně sledují váš zadek, lýtka, úsměv i rozkrok!

Vždycky mě zaujme, když se mnou chlap chce závodit, což se stává docela často. Někdy jim to vyjde, někdy ne. Mám pak vždycky srandu sama ze sebe, jak se nechám vyhecovat. B. S. Nejvíce oceňuji dobrou náladu a lehkou komunikaci. Většinou to nejsou zamindrákovaní frajírci, ale muži s určitým sociálním postavením, co na sobě makaj, překonávají sami sebe, mají určitý cíl a vytrvalost. I. M. Rovná záda, vypnutá hruď, mužná pozitivní energie a samozřejmě zaujatý pohled upřený na moji osobu, ať už je to zaujetí dáno čímkoliv. A pochopitelně zadek, nejlépe v elasťákách, v tom jsou obě pohlaví stejná. A. B. Každý muž - běžec je mi sympatický už tím, že vyvíjí aktivitu. Ti zapálenější pak mohou výborně stát modelem medičkám při studiu anatomie. Ale ani vypracované svaly nemusí být pěkné, pokud běžec není gentleman a příjemný společník. Takže lepší "oplácaný vtipálek" než "egocentrický rekordman". M. D. Na mužích, co běhají, se mi líbí především to, že na rozdíl od většiny žen neřeší, jestli prší nebo je bláto, prostě jsou schopní běhat za jakéhokoliv počasí bez ohledu na to, zda se jim rozteče make-up . Zpocený muž, který je k tomu pěkně ohozený blátem, je zatraceně sexy. L. K. Síla, pružnost, pevnost, energie a dobrá nálada. Energie s dobrou náladou jsou podmínkou. Co se týče fyziognomie, zaměřují se mé zraky na horní polovinu těla, zaujme mě silný hrudník a ramena. Muž má smůlu, koliduje-li chemický vzorec jeho potu s mým nosem. Pak má šanci jedině, když běží po větru. Starý, mladý, tlustý, tenký, líbí se mi, že nejsou shnilí!!! anonymní kochačka Já jsem běžkyně flirtovací, já se nejen dívám. D. S. Když sama běhám, všímám si spíš obličeje. Většinou čumí na cestu a ani nezabučí. Pokud koukám na černé atlety při sprintu, je to jasný – zadek a stehna. A když při běhu pozoruju svého muže, na něm mě fascinuje lehkost, s jakou běží, zatímco já za ním jen dupu a funím. J. S. Nejvíc se mi líbí, že umí povzbudit a nesoutěží s námi. Ať mám čas/tempo/kilometráž atd. jakkoliv ubohou, běžci pochválí a vyjádří patřičné nadšení, protože vědí, že se to časem zlepší. J. H. Líbí se mi, že to nejsou lemry líný! L. S. Mimo tvarovaných osvalených lýtek se mi líbí hlavně ti, co se nejen usmějí, ale navíc ukáží smysl pro humor a neberou se moc vážně. Ten na nich testuji za pomoci svého čtyřnohého parťáka Diega. Většinou se k nim přižene zezadu, olízne jim ruku, radostně se přidá a překvapí. Já halasím „Nebojte se, rád běhá s rychlejšími běžci“ a pak poslouchám vtipné komentáře (´"To je horší než neohlášená kontrola finančního úřadu") apod. Nebo při běhu na Ladronce kličkoval před bruslařem, který se začal klátit, ale pes nakonec uhnul a bruslař to ustál. Smál se mé poznámce, že příští kolo ho dostaneme. A když k tomu mají vyběhané tělo a prošedivělé vlasy, nedá se odolat!

K. H. D. Všechno! Navíc to jsou většinou sympaťáci a chlapi do nepohody. M. S. Líbí se mi fakt, že se sebou něco dělají - což oceňuji především u jedinců s tzv. musculus gambrinus v počátečním i pokročilém stádiu. Protože pivní pupek fakt není nic pěknýho. K. H. Líbí se mi celkově životní styl sportovců. Nejde jen o pěkná štíhlá těla, ale spíš o to, že mají chuť běhat a být fit. Navíc to, že chlap běhá, poukazuje i na jeho pevnou vůli, výdrž v činech a celkovou stabilitu, což jsou pro mě rysy u muže dost podstatné. Měl by mi přece být oporou. Bonusem je pak to, že trochu zpomalí, abychom mohli běhat spolu. M. T.