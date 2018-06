Zinek podpoří váš výkon a u mužů má vliv i na „funkci“

V našem těle jsou atomy staré pět miliard let. Vážně! Stopové prvky, životně důležité pro správné funkce našeho těla, jsou z pěti procent kovy, které jsou přítomny v zemské kůře od té doby, co vznikla. Tyhle prehistorické atomy se dostávají díky styku s horninami a půdou do vody a rostlin a pak i do našeho těla. Všechny tyto nenápadné prvky jsou sice v našem těle přítomny jen ve stopovém množství, ale jeho funkce podporují jako šafrán dobré jídlo. Kontrolují stahy svalů, pomáhají udržovat rovnováhu vnitřního prostředí těla, regulují náš metabolismus. Jedním z těch veledůležitých kořenících přípravků je zinek.

Význam zinku v těle běžce

Zinek má obecně významný vliv na správný vývoj živých organismů. Jeho přítomnost v našem těle je nezbytná pro správné fungování řady enzymatických systémů. Zinek pracuje v tandemu zhruba se stovkou různých enzymů a společně zajišťují správný chod energetického metabolismu. Zvlášť důležitý je v systému výroby inzulínu. Dále stabilizuje DNA, je důležitý při buněčném dělení a působí pozitivně na imunitní systém. Vytrvalostní sporty snižují obsah zinku v těle atleta díky zvýšenému vyměšování potem a způsobují, že jsou krátce po závodě nebo těžkém tréninku náchylnější k nachlazení. Zinek zajišťuje dostatečnou koncentraci vitamínu A v našem těle a podporuje tak dobrou funkci našich očí. Navíc jeho přítomnost pozitivně ovlivňuje kvalitu vlasů, kůže a nehtů. Posílená kvalita nehtů, které běžcům ustavičně slézají, je další dobrý důvod, proč na zinek nekašlat.

Zajímavý zinek Kov se značkou Zn a známou bouřlivou reakcí s kyselinami znali už ve starověkém Egyptě, kde se používal ve slitině s mědí jako mosaz. V Evropě nebylo jeho zpracování známo až do 18. století, takže se dovážel z Číny. Hlavní rudou, ze které se zinek získává, je sfalerit s půvabným českým jménem blejno zinkové. Zinek potkáte v našem běžném životě ve formě pozinkovaných železných plechů odolných vůči korozi, kovových ozdob na střechách, jako součást baterií a galvanických článků a klenotnických slitin. Ve staré Číně se z něj razily mince, za protektorátu české koruny a za nacistické „Říše“ pfennigy.

Nedostatek zinku v potravě způsobuje pomalé hojení ran, úbytek na váze, zhoršení paměti a smyslové poruchy, především u zraku a čichu. U oslabené populace (sportem nebo třeba hladem v zemích třetího světa) je jeho nedostatek příčinou poklesu výkonnosti imunitního systému, především vůči respiračním nebo průjmovým onemocněním. První diagnostiku si můžete udělat sami – pokud se na vašich třepivých nehtech objevují bílé zbytnělé půlměsíčky, měli byste do výživy rychle přidat pár miligramů zinku navíc. Denní příjem by měl být v rozmezí 12 až 15 miligramů zinku podle vaší váhy a stupně tréninku. Jako umělá suplementace se většinou dodává v přípravcích dohromady s hořčíkem, protože jejich zpracování v těle a funkce jsou částečně společné nebo na sobě závislé.

V čem jíme zinek

Zinek je ve vysoké koncentraci přítomen v běžci oblíbených chia semínkách, právě společně s kamarádem hořčíkem, případně v quinoa, fazolích a dýňových semínkách. V potravinách rostlinného původu jsou koncentrace zinku obecně nižší než v těch původu živočišného, což by měli vést v obzvláštní patrnosti především běžci – vegeteriáni. Pokud jimi nejste, pro příjem zinku upřednostněte játra, tmavé maso, mléko, vaječné žloutky a mořské živočichy – především ústřice. Vzhledem k výše zmíněnému vlivu zinku na kvalitu spermatu a dokonalou funkci pohlavních orgánů mužů bude jejich afrodisiakální účinek sice sporný, ale celkový vliv na „funkci“ je nepopitatelný. Jen pozor na konzumaci vína k ústřicím – přemíra vína a kávy vstřebávání zinku v organismu výrazně blokuje. Dobré vstřebávání zinku v těle může být negativně ovlivněno nadbytečnou suplementací chromu. A protože velkým zdrojem chromu je pivo, měl by na to běžec při zapíjení letních rekordů myslet.