Běžci jsou stále pomalejší, ukazuje studie. Prý za to může horší zdraví

Běžci v Americe jsou stále pomalejší

Jakob Andersen a Ivanka Andreeva Nikolova ze serveru RunRepeat.com vzali data ze 28 732 závodů (celkem 34 680 750 výsledků), které se konaly mezi lety 1996 a 2016 na území USA, a porovnávali časy, jichž běžci na závodech dosahovali. Výsledek je překvapil, ukázalo se, že běžci na závodech rok od roku zpomalují a roky 2015 a 2016 byly nejpomalejší ze všech.

Autoři studie se dále zamýšleli nad tím, čím by mohl být trend způsoben, a zaměřili se na tři možné odpovědi: první hypotéza si všímala stoupající účasti žen na závodech, druhá vycházela z toho, že přibývá netrénovaných účastníků závodů, kteří ale nakonec pouze jdou, a třetí si pohrávala s myšlenkou, že pomalí běžci běhají ještě pomaleji. Na základě sesbíraných dat však autoři práce všechny tyto možné odpovědi postupně vyvrátili. I když vlivy z výsledků odfiltrovali, stále byl patrný výrazný trend zpomalujících se běžeckých časů.

Co za zpomalováním tedy stojí? Jasné důkazy o příčině autoři studie nemají. Domnívají se však, že by za trendem mohl stát zhoršující se zdravotní stav Američanů. Trend pomalejších časů totiž odpovídá rostoucí obezitě v americké populaci, nárůstu problémů s vysokým krevním tlakem a cukrovkou a rostoucími náklady na zdravotní péči.

Jak by taková studie dopadla u nás v České republice? Kolem sebe i kolem RUNGO.cz vidím spoustu lidí, kteří spolu se zájmem o běhání změnili i svůj životní styl zdravějším směrem, proto věřím, že u nás by to dopadlo lépe.

Běh, který zachraňuje planetu

Hledáte motivaci nebo hlubší smysl pro své běhání? Pak by vás možná mohla zaujmout akce Virtuálních 10 kilometrů pro planetu (Virtual 10K Run For the Planet). Stačí se zaregistrovat na speciální webové stránce tohoto projektu a pak už jen uběhnout 10 kilometrů kdykoliv mezi 3. a 7. srpnem letošního roku. Je jedno, jestli formou jednoho dlouhého běhu nebo několika kratších. Zaregistrovat se přitom můžete i jako chodec.

Cena registrace je 35 dolarů a celá bude věnována na pomoc lidem v 69 chudých rozvojových zemích prostřednictvím neziskové organizace Whole Planet Foundation.

Na výběhu si odskočil zachránit topící se ženu

Při svém běhání můžete narazit na různé situace. Craiga Calderwooda ze Skotska zavedly nohy ve správný čas na správné místo. Když si běžel podél řeky, všiml si pod mostem topící se ženy. Poblíž stálo několik lidí, kteří jí hodili záchranný kruh, ona se však nebyla schopná ho chytit.

Craig neváhal a rovnou skočil do vody. Dvacetiletou ženu, která spadla z mostu, pomohl vytáhnout na břeh a zachránit. Když se na místo dostali záchranáři a Craig si byl jistý, že je žena v pořádku a v dobrých rukou, nasadil si čepici a prostě pokračoval dál ve výběhu.

Je moc fajn dozvídat se o příbězích, které ukazují, jak přirozené a automatické je pomáhat lidem v nouzi. Craig neváhal a zachránil topící se ženu tak samozřejmě, jako kdyby si odskočil přezout boty a pak běžel s chutí dál.