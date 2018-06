Hledáte motivaci k běhání? Předežeňte v květnu Marka a vyhrajte

Jak se zapojit Pro nové Rungo výzvy používáme mnoha běžci oblíbenou platformu Endomondo. V prvé řadě se tedy zaregistrujte na jejich stránkách, což lze kromě klasické registrace s uživatelským jménem a heslem i pomocí vašeho Facebook účtu (pokud máte). Po přihlášení na Endomondo si pak pod záložkou Challenges vyhledejte naše výzvy jejichž název začíná Předežeň RUNGO s názvem měsíce a předejte se!

Pokud běháte s mobilním telefonem , je to jednoduché. Nainstalujte si mobilní aplikaci Endomondo Sports Tracker, která je dostupná pro všechny rozšířené platformy chytrých telefonů a používejte jí pro zaznamenání svých výběhů. Aplikace po doběhu nahraje váš výkon na web Endomondo.com a kilometry se vám automaticky započítají do Rungo výzvy.

Pokud běháte s hodinkami Garmin , můžete si Endomondo účet propojit se službou Garmin Connect (kam se data z Garmin sporttesterů standardně nahrávají) a Endomondo si vaše výběhy bude ze služby Garmin Connect stahovat automaticky. Toto propojení provedete v nastavení Endomonda na webu (stačí zadat přihlašovací údaje pro váš Garmin Connect účet).Garmin sporttestery lze propojit s Endomondo i napřímo pod tlačítkem Add workout , je potřeba mít ale nainstalovaný Garmin Communicator Plugin případně Garmin ANT agent (záleží na konkrétním modelu).

V případě, že si zaznamenáváte své běžecký výkony jakoukoliv jinou aplikací nebo sporttesterem , exportujte si vaše výběhy do souboru GPX (standard, který umí drtivá většina aplikací, služeb a sporttesterů) a nahrajte ho na váš Endomondo účet ručně. To provedete kliknutím na tlačítko Add workout a následně vyberte import from file.

Využívat můžete také službu Tapiriik.com, která dokáže vzájemně synchronizovat zaznamenaná kilometry mezi službami Endomondo, Strava, Runkeeper, Trainink Peaks a dalšími. Stačí se u této služby přihlásit pod jednotlivé služby a následně stačí vždy jen jedno kliknutí, aby Tapiriik synchronizoval vaše výkony mezi jednotlivými službami.

V případě jakýchkoliv problémů neváhejte napsat do diskuse, my nebo ostatní čtenáři vám jistě rádi poradíme a možná zjistíte, že váš problém tam již někdo před vámi vyřešil.