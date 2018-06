Beskydský masakr: jak jsem zvládl třetí ročník Salomon Slezského maratonu

Sotva se otevřela registrace na třetí ročník Salomon slezského maratonu, tělem mi začalo proudit vzrušení. Nejen díky tomu, že jsem chtěl vylepšit svůj loňský čas, ale i díky tomu, že na startu budu stát s kamarády, Beskydskými nomády a ne jenom s nimi. Po té, co jsem začal pořádat ostravské Rungo výběhy, se řady přátel mezi běžci rozrostly, a tak jsem měl tu čest startovat i s šesti výběháři a kolegou Michalem Hrabcem.

Michal mě a mou přítelkyni Dašku nabírá v páteční podvečer v Ostravě,

přemisťujeme se do Palkovic, kde strávíme noc a po sedmé hodině druhého dne vyjíždíme směr Dolní Lomná, kde se celá událost pořádá. Kolem areálu Matice slezské to žilo jako v obrovském mraveništi. Plno aut a lidu proudícího pro startovní sety. V davu vidím projíždět na kole i pana Webera, ředitele závodu.

Ačkoliv je tady rušno, vše funguje jako na drátkách. Naše auto s Daškou parkuji

nejblíže Matice slezské a vyzvedávám startovní set. V tom se objeví Michal s

hrůzou v očích, že nemá peněženku, a tak v záchvatu paniky zahajujeme pátrací

akci. Asi po pěti minutách ohně na střeše Michal nachází peněženku v pytlíku,

který měl u nás, situace se zase uklidňuje a Michal si může setřít pot z těla.

Přátelská atmosféra

Mezitím, co si Michal vyzvedával startovní set a chystal se, já už připraven na start procházím davem a potkávám jedny známé za druhými. První jsou kluci z

třineckého týmu NVPP, se kterými jsem se potkal dříve na Goral Marathonu. Dále to jsou výběháři Pavel, Jarmila, Jaroslav, Radovan a Dan.

Před startem se shromažďují závodníci, takže potkávám i Juraje, se kterým

jsem se naháněl na svém prvním ultramaratonu. Jak se tak v hloučcích bavíme, najednou zaslechnu odpočet moderátora: “Tři, dva, jedna… START!” A je odstartováno.

Na trase

Trať oproti loňsku doznala značných změn, zejména díky tlaku organizací

ochranářů a lesní správy. Trať měřila 40,52 kilometrů a měla pozitivní a negativní převýšení 2150 výškových metrů. Parametry tratě jasně ukazují, že trať je oproti loňsku (cca 43 kilometrů a 1700 výškových metrů) těžší, i když pan Weber slibuje běhavou trať.

Dav 379 běžců se dal do pohybu, který měl před sebou asi pětikilometrové

stoupání na Kozubovou a pak zase dlouhý seběh. V mírném poklusu se pomalu prodírám davem a povídám si s Tomášem Peterem, týmovým kamarádem, v tom slyším hlášku Jarmily: “No jo, to jsem si mohla myslet, že to nebude nikdo jiný než Kuba, kdo si povídá při běhu do kopce!” Složila mi kompliment, já ji povzbudil a dále jsme každý pokračovali svým tempem.

Cesta se klikatila lesem, ale pokud se ukázala mýtinka nebo nějaký

palouk, byly krásné výhledy dolů do údolí. Svaly v nohou si zašly do

mléčňáku a začínají popíjet první doušky milkshaků, přemýšlím, jak dlouho to

nohy vydrží. Za půl hodiny jsem na Kozubové a držím průměrnou rychlost 10

kilometrů v hodině. Hlava začíná počítat.

Následuje dlouhý seběh, kterým si dělám rezervu na udržení pozice, protože do kopce nemám bez hůlek takový tah, jako jiní běžci. Na 12. kilometru po seběhu do Košařisek je rušno, lidé povzbuzují a tleskají, což dodává sílu do stoupání na chatu Ostrý, kde je na 15. kilometru první občerstvovací stanice. Tajně doufám, že na občerstvovačkách budou i nějaké kousky ovoce nebo oplatků, abych mohl zaměstnat žaludek zpracováváním něčeho jiného než gelů, vody a ionťáku. Bohužel, na občerstvovačce není nic jiného než voda a tablety Enervitu. Doplňuji flašku vodou, piju a na cestu si ďobnu tablety.

Přichází rock’n’roll v podobě seběhu do Tyry. Tato část trasy se na Perun SkyMarathonu šla opačným směrem, a tak vím, co očekávat. Natahuji špičky na každý došlap a zase si dělám nějakou rezervu na dlouhé stoupání, které nás čeká. Z Tyry stoupáme na Kalužný vrch a z něj na druhou občerstovací stanici u chaty Slavíč, která je na 25. kilometru. Při stoupání na Slavíč se pomalu propadám, a tak pomalý postup využívám k doplnění energie a zaplácnutím žaludku energetickou tyčinkou. Ještě před Kalužným vrchem slyším někde zezadu: “Šlapej Rungo! Šlapej!” To je Matěj z týmu NVPP, který by měl být dávno přede mnou. Bohužel má v noze nataženou šlachu, tak bojuje alespoň s hůlkami a nakonec mě předbíhá.

Druhé kolo

I když se slezský maraton na kola neběhá, pro mě opuštění občerstovací stanice na Slavíč znamenalo přechod do pomyslného druhého kola, nebo lépe řečeno druhé půlky závodu. Následovalo další klesání. Nohy začínají mít dost a hlava začíná přepínat na autopilota. Je to asi poprvé, co jsem měl v závodě v hlavě úplně vymeteno. Žádné myšlenky, přepočty času a rychlosti a bolest byla někde v pozadí. Bylo to něco krásného, prostě utíkáš a nohy došlapují přesně tam, kam mají.

Slezský maraton Absolutní vítěz a vítěz muži do 44 let: Jan Zemaník, 3:22:03 Vítěz muži 45+ let: Ján Jurčík, 3:37:19 Vítězka ženy do 34 let: Lucie Luštincová, 3:59:56 Vítězka ženy 35+ let: Petra Pastorová, 4:06:19 Jakub Larysz: 81. místo, 4:19:47 Michal Hrabec: 268. místo, 5:26:34 Celkové výsledky zde.

Po seběhu do Horní Lomné bylo zase postaráno o povzbuzení. V posledním stoupání v závodě se uhnízdil Marcel “Maky” Žuška, organizátor závodů Perun SkyMarathon a Nezmar Ultra SkyMarathon a SkyMarathon, s vuvuzelou a dalšími kamarády. Dávám panáka Magneslife, abych trošku ulehčil

unaveným stehnům, a dále šlapu po krásně vyskládaném chodníku. Mírné stoupání ještě popobíhám, prudší šlapu s rukama na kolenou. Jakmile opustím les, ukáže se louka pod chatou Kamenitý, kde je na 34 kilometru třetí a poslední

občerstvovací stanice. Jak krásný pohled dokáže psychicky zlomit. Naštěstí se to neděje mně, ale běžeckému mláděti někde zamnou, kterému z pusy ulítlo pár nepěkných slov.

Loukou se táhne různobarevný had běžců, kteří spíše už jdou, než běží.

Hurá, občerstvovačka. Liju vodu do bidonu, do sebe ionťák, zase tableta Enervitu a šlapu dál. Poslední část stoupání je ta nejhorší. Tam, kde jsem na začátku závodu předbíhal kamzičím skokem jednoho běžce za druhým, už lapám po zbytcích energie použitelné k prudkému stoupání.

Nakonec jsem na hřebínku vedoucí k chatě Kozubové, odkud to bude “už

jenom dolů”. Hřebínek proběhnu, vydýchávám, polévám se vodou, začínám se

vařit. Je přede mnou poslední seběh, který vede rovnou do cíle. Posledních pět

kilometrů. Snažím se rozutíkat, ale nohy už moc neposlouchají. Hlava prosí a

přemlouvá, hlavně nepřejít do chůze. Je to z kopce, tak makej! Jedna louka, les, druhá louka. Výkon klesá a mláďata mě přebíhají. Nakonec mě doběhne i

kamarád Michal Popieluch se slovy “Kdybych věděl, že jsi tak vepředu, tak

přidám dříve!” a málem proběhne odbočku. Ten kluk mi dělal sparing při Perunovi a teď je zase přede mnou, je prostě dobrý! Jak mě přeletěl, mi dodal kus síly, abych zase zrychlil, ale jen co se mi ztratil z očí, začínám zase zpomalovat.

Opět přichází na řadu mozek, aby prosil a přemlouval. Poslední zákruty do cíle a já ždímám poslední zbytky energie. Hurá je, tady cíl! Padám kamarádům a své milé do obětí, gratulujeme si navzájem k dokončení. Nakonec jsem si vybojoval 81. příčku v čase 4:19:47.

Sumář

V mých očích je Salomon slezský maraton téměř dokonalá akce. Pokud se v příštím roce dostane na občerstvovací stanice bohatší nabídky, byť za zvýšení startovného, nemám námitek a budu jenom rád. Značení tratě bylo podle mého názoru výborné. Polévka v cíli super, i když pro mě co by vegetariána

nevhodná, ale to je můj problém. Vyhlášení výsledků proběhlo bez problémů a všem, kteří zůstali až do konce, mohla štěstěna dopřát i nějakou tu cenu z tomboly. V závěru pan Weber poděkoval všem přítomným a přislíbil doladění nedostatků.

Tímto bych mu chtěl také poděkovat za parádní den a dobře organizovaný

závod. Myslím, že třetím ročníkem se tento závod stává součástí Beskyd a jak doufám, již tradiční záležitostí.