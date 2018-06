Běhejte s Teribear a pomozte získat dětem z kojeňáku vlastní tetu

Představte si, že vůbec nevíte, jak jste vypadali, když jste byli malí. První fotografii máte z doby, kdy vám bylo dvanáct a pořizovali jste si ji na tramvajenku. Předtím je jedno velké prázdno.

Kdo je TERIBEAR Teribear je méďa hrdina a symbol pomoci dětem. Jeho jméno je slovní hříčkou anglického slova teddy bear, plyšový medvídek, a jména Terezy Maxové. Zakoupením plyšáka Teribear nebo dalších hezkých věcí s jeho logem bezprostředně pomůžete znevýhodněným dětem, přispějete ke snížení počtu dětí v ústavní péči a podpoříte jejich návrat domů.

„Milý Adámku, za ten další úžasný rok, co se známe, jsi vyrostl fyzicky i v srdcích těch, kteří Tě mají rádi. Učil ses nová slova a v létě už jsi bezpečně poznal všechna zvířátka z obrázku. Tvůj úsměv je veselejší a upřímnější a včera jsem si poprvé všimla, jak šibalsky pomrkáváš po Barborce u vedlejšího stolu. Prostě už začínáš být velký kluk. Doufám, že při našem společném výletu za zvířátky jsi mi usínal v náručí s pocitem bezpečí. Snažila jsem se Ti být oporou a předat Ti to nejlepší, co v sobě mám. Teď už budeš muset určité kroky udělat Ty sám. Přeji Ti lásku v té nejčistší podobě, nesvazující, neubližující. Přála bych si, abys na mě nezapomněl.“

Tohle si jednou bude moci přečíst dospělý kluk Adam. Společně s fotografiemi z výletů a her na zahradě kojeneckého ústavu zachytila vzpomínky na jeho dětství v deníčku teta-dobrovolnice. Protože i tyto děti si zaslouží blízký vztah s někým, fotky a záznamy o prvních krůčcích. Erární medvídek ke šťastnému dětství nestačí. A Adam tak může, stejně jako jiní lidé, občas prohlížet své fotky z doby, kdy byl ještě úplně malý. Nebo si je vyvěsit na Facebook. Třeba si ho tam jednou najde nějaká ta Barborka.

Uběhnutím alespoň jednoho kilometru podpoříte projekt, který pomáhá udržet vzpomínky na dětství formou výlučného vztahu s tetami-dobrovolnicemi. O dalších příbězích, které můžete svým během podpořit, se dočtete ZDE.

TERIBEAR ANEB PRIMA DEN S MEDVĚDEM Teribear hýbe Prahou Za každý kilometr, který naběháte, nakráčíte nebo natančíte na vytyčeném okruhu na Letné, věnují partneři akce na konto Nadace Terezy Maxové 10 korun. Kde: metronom, Letná, Praha Kdy: 3. až 12. září 2015, kdykoliv během dne i noci Registrace: na místě nebo on-line, zaplatíte 100 korun za čip, se kterým vyběhnete na trať a nakroužíte na ní tolik kilometrů, kolik dobré srdce vaše nebo nesmlouvavé srdce vašeho trenéra žádá. Doprovodný program: Každý den se tu potkáte nejen s dalšími nadšenými běžci, ale také s RUNGO.cz výběhy a vedenými běžeckými tréninky. V neděle 6. září se ponese ve znamení talentů – přijďte se zapojit do výuky tance, jojování nebo capoeiry. V pátek 11. září zahraje v rámci Sunset párty skupina April a v sobotu 12. září vás bude bavit DJ a skupina Portless.

Společně pohneme Prahou a pomůžeme dětem z kojeneckého ústavu mít někoho blízkého jen a jen pro sebe!