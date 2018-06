Běhejte s námi v Praze téměř každý den

Běhání v kolektivu je fajn. Můžete si popovídat se svými přáteli nebo si najít nové. Vyměníte si zkušenosti, ale klidně můžete běžet úplně potichu a ostatní jen pozorovat nebo poslouchat. Je úplně jedno, jestli studujete nebo vlastníte nadnárodní korporaci, jestli máte nadváhu nebo se marně snažíte přibrat, zda běháte ultramaratony nebo si na žádný závod netroufáte. Důležité je si běh užít.

Pondělní tréninky

Každé pondělí si můžete zaběhat v rámci atletického tréninku, který je určen primárně pro běžce, kteří chtějí posunout svou výkonnost o kousek dál. Pod vedením trenéra Dušana Erbse si vyzkoušíte různé formy tréninku a můžete si dát pořádně do těla. Sám vím, že takový intenzivní trénink dokáže člověka pěkně nakopnout.

Drsné úterý s Reebok challenge

RUNGO se spojilo s Reebokem a připravili jsme pro vás sérii „drsných“ a pořádně silových tréninků. Ty povede Tereza Janečková - 5 a 10 na MS Spartan Race. Takže se máte na co těšit. Tréninky budou silovo vytrvalostní, tak aby co nejvíce připomínaly překážkové běhy, kde je potřeba naučit se zvládat přechody ze silových překážek zpět do běhu. Natrénujeme všeobecnou vytrvalost, zesílíme tělo, naučíme se pár triků, jak lépe zvládat závod.



Ve středu do přírody

Ve středu můžete vyrazit na trailový výběh do přírody. Možná se vám zdá, že s přírodou v Praze si protiřečím, hezké trailové trasy tady ale jsou. Jak říká Nikola, kterého na úterních výbězích potkáte nejčastěji, „stačí dobrý průvodce a neuvěříš, že jsi jen kousek od stanice metra“. Pravidelně se zde tvoří dvě skupinky s různou výkonností.



Čtvrtek patří začátečníkům

Čtvrtečnívýběhy patří už téměř druhým rokem začátečníkům a pohodářům. „Zatímco začátečník je ještě velký nadšenec a jede podle tréninkového plánu, pohodář už má tuto fázi za sebou a běhá na pivo. Nebo víno. Nebo stejk.“, říká pravidelná účastnice Bára. A pokud budete chtít, můžete se s ostatními po výběhu na zmíněný steak, víno či pivo zastavit, protože jak říká Marek: „Pivo chutná lépe po jakémkoliv sportu. A když si ho dá člověk s přáteli, se kterými se předtím pohodově proběhl, tak snad ani špatně chutnat nemůže.“