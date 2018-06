Běžecký coming out. I já při tréninku občas chodím

Přestože dokážu zaběhnout 1000 m za 3 minuty a maraton jsem zvládl za 3:22, věnuji spoustu času pomalým výběhům s občasnou chůzí, při kterých se snažím nepřekročit hranici 150 tepů. Snad vše co bylo napsáno o teorii tréninku, jsem četl, ale k pomalému běhání jsem musel dozrát.

S během jsem začal během střední školy a běhal jsem rychle. Pokaždé na doraz. Na začátku jsem neběhal kvůli tréninku, ale prostě proto, že jsem se někam potřeboval dostat a nechtělo se mi kupovat jízdenky. Brzy jsem zjistil, že na většinu míst kam tramvaje a autobusy dojedou za 15 minut, doběhnu za 17. Vzdálenosti jsem ovšem prodlužoval jen minimálně. A několik let mi trvalo, než jsem se propracoval k souvislému běhu na deset kilometrů, to už jsem běhával i pro radost, ne jen když bylo potřeba. Řekl jsem si tedy, že vyzkouším i závodit. První půlmaraton byla tragedie. Nechal jsem se strhnout davem a adrenalinem. Na pátém kilometru jsem se držel za pozdější vítězkou (čas 1:15). Na osmém jsem v křečích vzdával. Na závodění mě na chvilku přešla chuť.

Zkoušel jsem trénovat systematicky, ale přišla řada zranění a pokusů rozběhnout trénink zase jako dřív. Byl to začarovaný kruh. Trvalo mi spoustu rýmiček, viróz a obnovovaných natažení svalů, než jsem pochopil, že tělo má své limity a mít silnou vůli je sice krásné, ale sebezničující pokud ji upřete špatným směrem.

Po pár letech v zaměstnání jsem se rozhodl dodělat si vysokou a sport jsem postavil na vedlejší kolej. Váha šla o pět kilo nahoru, což není nic hrozného, když měříte 184 cm a jste hubení, ale na běžeckých výsledcích je to znát. Pak jsme koupili dům a začali ho zpravovat. Stavba, chystání dřeva na zimu a okopávání zahrady mělo pozitivní účinky. Mírně jsem zeštíhlel v pase, nicméně nabral další dvě kila váhy.

Letošní rok už mám po škole a tak jsem se rozhodl zase víc sportovat. Narodil se nám sice syn, ale v praxi to není až taková překážka. Vybíhal jsem s kočárkem nebo croozerem a žena byla ráda, že si odpočine. Občas prostě výběh posunu až po té co malého uložíme. Začal jsem zase pokukovat po závodech, půlmaraton, sprint triatlon. Postupně jsem se propracovával k delším a delším tréninkovým trasám, ale bránil jsem se jako čert kříži zpomalit pod 6 min/km

Podstatná změna se udála, když jsem se rozhodl zúčastnit B7 (asi 40 dní před startem). Mám za sebou už jeden dokončený závod podobného ražení, ale to bylo před několika lety a kilogramy, chtělo to pořádný trénink. A jak se připravit na podobný závod? Co největší naběhané vzdálenosti, pokud možno v kopcích. Já dosud běhával maximálně kolem dvaceti kilometrů a to nijak často. Objem kilometrů musel jít nahoru. Pokud ovšem razantně zvýšíte tréninkovou vzdálenost, zjistíte, že musíte zároveň odpovídajícím způsobem snížit rychlost. Já jsem vzdálenosti zdvojnásobil a navíc si bral camelbak s jídlem a pitím. Opět jsem vyhrabal ze šuplíku hrudní pás ke sporttesteru a začal vyrážet do kopců s očima upřenýma na tepovou frekvenci. Aniž by mě to extra bavilo, běhal jsem a rychle chodil. Mnohdy průměrnou rychlostí pod 8,5 km v hodině. Bylo to příšerně pomalé a nudné - vždyť moje nejpomalejší tréninky do té doby byly kolem 11 km/hod a už tak to byla otrava. Nicméně jsem nezvýšil počet tréninků, spíš ho snížil, ale mírně prodloužil celkový týdenní čas. a vyřadil jsem rychlé běhy a intervaly.

Vyplatilo se to? Myslím, že ano za méně než dva měsíce jsem zhubl o pět kilo a podstatně lépe se cítím i při běhu ve vyšších rychlostech. Aerobní vytrvalost je mnohem vyšší. B7 jsem zvládl, i když díky problémům s žaludkem pomaleji než bylo v plánu. Osobák na půlmaraton 1:43 z května jsem v říjnu (měsíc po B7) zlepšil o více než tři minuty a to v druhé půlce maratonu. Možná mám horší maximální rychlost, ale pár intervalů by to zpravilo raz dva.

Samozřejmě nečekejte, že pár týdnů pomalého běhání udělá s každým zázraky. Musíte brát v potaz, že oproti nováčkovi, který začíná s během se moje tělo po letech běhání adaptuje mnohem snáz a lépe reaguje na tréninkové podněty, ale běhat pomalu je správná cesta a za pomalý běh ba i chůzi se nestydím, i když umím a rád běhám rychleji.

P. S. Podívejte se na nějaký dokument třeba o UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc) i vítěz toho spoustu překonává chůzí, protože je to občas prostě lepší než běžet.