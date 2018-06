Celý můj život je jeden velký běh. Ano i já běhám, běhám za dcerou, která právě začala chodit, běhám za synem, který jezdí na kole, mezi tím doběhnu i nakoupit a uvařit.Tak takhle bych ještě před nějakou dobou popisovala slovo BĚH.

Pak, ale přišlo to vyčerpání, ten jeden večer co dokáže změnit celý život a to jen k lepšímu.Tak moc jsem potřebovala na chvíli zavřít dveře od domu a utéct, Oblíkla jsem na sebe tepláky, tričko, tenisky a šla na procházku. Přišlo to nutkání, to pomalé zrychlování nohou, nemohla jsem zastavit a ani jsem nechtěla. Běhat je vnímání sama sebe.Ta chvíle, kdy slyšíte jen své srdce, je to jen Váš okamžik, jen vaše síla a rozhodnutí.Pro mě jako pro mámu dvou malých dětí je to zázrak, něco co mě dobíjí a uvolní na celý den.Od té doby běhám 3x týdně a mám 32kg dole. Tak pojme vyběhnout s tmou.