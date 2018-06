Běžec vlevo je „neviditelný“. A jak jste na tom vy?

Spatřit „neviditelného“ běžce, až když jej míjíme, může v lepším případě způsobit úlek, v horším však kolizi, obzvlášť když se byť jen jeden ze zúčastněných pohybuje vyšší rychlostí (seběh, kolize s cyklistou). „Být vidět“ není tak zdaleka záležitostí pouze pohybu v krajnici silnice a na přechodech pro chodce. Dbát na osvětlení a reflexní prvky bychom měli kdykoliv za snížené viditelnosti a kdekoliv. Půjdeme-li do extrému - i osvětlený ztracený běžec se hledá lépe, než ten utopený ve tmě. Na extrémní situace bychom ale myslet měli. Nestávají se sice často, zato v nich může jít o život.



Měli bychom také myslet na to, že i když jsme osvětlení, jsme viděni v závislosti na tom, jak osvětlené je naše okolí. V lehkém světle pouličních lamp a mezi kapkami deště nám ani slabá „bludička“ na hlavě nestačí.

Reflexní prvky jsou dnes už standardem. Vídáme je takřka na každém kousku běžeckého oblečení a už se také objevují na obuvi či doplňcích (batoh, ledvinka) a to je dobře. Je to součást oblečení, takže nemusíme myslet na to, abychom je doma nezapomněli, nepřekáží, jsou trvalé a jsou poměrně dobře vidět. Nesmíme však zapomenout, že reflexní barva je závislá na zdroji externího světla. Bez nasvícení (čelovkou druhého běžce, reflektorem auta) jsou k ničemu.

Jak být tedy viděn? Nejlépe vyniknete v křiklavě žlutém oblečení. Ideální je však přímo vyzařovat světlo a k tomu slouží čelovky, které nedávají pouze na vědomí vaši přítomnost, ale také vám posvítí na cestu, po které běžíte. Svítilna však směřuje pouze před vás. V hlubokém lese vás sice osoba za vámi spatří, ale ve světelném smogu městské noci nebo v silném reflektoru už můžete zaniknout. Pro tyto případy jsou tu různé blikačky a svítící pásky. Pojďme ochutnat z toho, co dnešní široký trh nabízí.

Reflexní prvky a kolekce

Kromě toho, že takřka veškeré značky aplikují reflexní prvky přímo na běžecké svršky, zašli někteří výrobci dál a vyrábí přímo kolekce určené k běhání ve tmě, které jsou jimi doslova prošpikované. Jsou to například Craft s jejich kolekcí Brilliant (psali jsme o ní zde), ASICS Lite-Show, Nike Flash, Puma NightCat a jiné.

Také v odvětví běžecké obuvi najdeme modely do tmy, na ASICS Gel Cumulus jsme dříve psali tuto recenzi, ale vysoce reflexní odezvu najdete také u tempové boty Salming Speed 6, Puma Ignite Dual NightCat a jiných.

Kromě již notoricky známých reflexních pásků či vest můžete v ještě teplých podzimních měsících využít reflexní barvy, která se aplikuje přímo na kůži. Nebo si koupit nažehlovačky a doplnit jimi kousky oblečení, které reflexní barvu postrádají.

Ale i ledvinky, batohy, čepice či tunely byste měli vybírat právě s ohledem na reflexní prvky. Je jich na trhu široká škála.

Nesviťte zpříma do očí Dnešní čelovky disponují skutečně silným světlem. Naučte se při míjení druhých osob mírně sklopit hlavu, abyste je neoslnili. V žádném případě tedy nesviťte druhému do obličeje, ztratí orientaci a může se zranit.

Světla a čelovky

Kromě pasivních reflexních prvků byste měli myslet především na to, abyste „zářili“. Už jen obyčejná blikačka (pásek) na ruku na vás upozorní. Auto či cyklista by vás ale měli vidět z větší vzdálenosti. Roli také může hrát horší počasí, i v tomto případě byste měli přidat na lumenech. Skvělou volbou je čelovka. Tento měsíc jsme testovali skvělé čelovky Silva Trail Runner či Petzl Reactik. Trh je však tak široký, že si určitě vyberete takovou, která bude vyhovovat vašim požadavkům. Zde máte přehledný článek, jak ji správně vybrat.

Tip redakce: v poslední době nás zaujala technologie SCILIF, která rozvádí světlo pomocí optických vláken a je vidět ze všech stran. Běžce či cyklisty, kteří svému koníčku věnují spoustu času a neváhají vyrážet pravidelně i za tmy, mohou oslovit například univerzální „šle“ EQUIRAY, které navléknou na jakékoliv svršky. Přestože dost září, nechybí jim reflexní prvky a lze je pomocí přezek upravit na různý typ postavy. Dobíjí se přes konektor micro USB.