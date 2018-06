Začněte běhat v létě: co budete potřebovat a na co si dávat pozor

Říká se, že běh je nejlevnějším ze všech sportů. A jestli tato poučka někdy platí, pak jsou to letní měsíce. V zimě se to totiž neobejde bez teplého funkčního oblečení, které se může pěkně prodražit.



Co všechno tedy budete k letnímu běžeckému začátku potřebovat a co vás to bude stát? Při teplotách nad dvacet stupňů vám budou stačit tři základní věci: funkční ponožky, triko a dobře padnoucí kraťasy.

Je velmi pravděpodobné, že některou z nich doma objevíte a vyhnete se tak zbytečným výdajům navíc: Ale i v případě, že budete muset nové triko, kraťasy a ponožky pořizovat, se při minimalizaci nákladů bez potíží vejdete do tisíce korun. S tímto rozpočtem ovšem počítejte pouze v případě, že si pro začátek vystačíte se základním vybavením, protože jen samotné funkční triko od některých značek může vyjít na více než dvojnásobek této částky.

Zapomeňte na bavlnu

Naprostým základem je, aby žádná z těchto tří věcí nebyla vyrobena z bavlny. Přednost dejte funkčním materiálům a je jedno, zda to bude umělé vlákno, nebo ovčí vlna merino. Osobně doporučuji spíše umělinu, která je rychlejší při odvodu přebytečné vlhkosti. Ale máte-li doma merinové triko v nejnižší gramáži, poslouží vám i to.



Nízká gramáž se týká i umělých materiálů. Není totiž triko jako triko a i polyesterové oblečení může být zbytečně těžké a po propocení se bude lepit na kůži a nepříjemně dřít. Kvalitní funkční trika dnes vyrábí velké množství značek v cenových relacích od několika stovek po několik tisíc. Základní použitelné varianty, které se dají zakoupit ve sportovních řetězcích, vás vyjdou na necelé dvě stovky, ale za funkční triko z propracovanějších materiálů nebo od věhlasnějších značek můžete zaplatit i desetinásobek této částky. V tomto směru už záleží pouze na vašem vkusu a ochotě investovat do drahého vybavení.

Při zkoušení by mělo triko dobře sedět v ramenou, být lehce volné přes hrudník a břicho a rozhodně by nemělo škrtit kolem krku nebo v podpaží. Jestli to vaše postava dovolí, sáhněte po upnutém střihu, který zajistí výrazně lepší termoregulaci a odvod potu.

Jaké zvolit kraťasy

Druhé na řadu přichází kraťasy. Ač se to nezdá, mohou hrát zásadní roli pro pohodlí při běhu. Špatně padnoucí nebo nekvalitně ušité kraťasy totiž umožní tření vnitřní strany stehen, což vede obzvlášť na delších tratích k velmi nepříjemným odřeninám a opruzeninám.

Z toho důvodu dává většina běžců přednost elastickým kraťasům, ale pokud se v lycře necítíte, sáhněte po alternativě dvouvrstvých modelů. Ty mají vzhled volných kraťasů, do kterých jsou všité elastické nohavičky. Běhat se dá i v klasických volných šortkách, ale zde bude hodně záležet na použitém střihu. Elastické a dvouvrstvé kraťasy pak mají i tu výhodu, že nedochází k nepříjemnému vyhrnování krátkých nohavic směrem vzhůru. To platí obzvlášť u dámských kraťasů.

Cenové rozpětí běžeckých kraťasů je podobné jako v případě triček, ale nejlevnější modely jsou přece jen o něco dražší. Při pořizování nových kraťasů si budete muset připravit přinejmenším tři sta korun, a pokud budete chtít zainvestovat více, je horní hranice díky kompresnímu a trialovému vybavení prakticky neomezená.

Sportovní ponožky

Třetím a posledním „povinným“ kouskem oblečení jsou ponožky. I tentokrát zapomeňte na bavlnu a dejte přednost umělině. Výhodou je i bezešvá konstrukce a výška lehce přes kotník, která bude chránit klouby proti okopávání.

Proč se vůbec vyhýbat bavlně a pořizovat umělé (či jiné) alternativy? Odpověď představuje slovo funkční. Bavlna funguje jako houba a veškerou vlhkost, se kterou přijde do styku, nasaje a nepustí. To má za následek, že vaše oblíbené triko bude po deseti minutách běhu v horkém letním dni vážit o kilo více a domů doběhnete mokří, podření a s nepříliš příjemnými pocity. Funkční materiály oproti tomu rychle schnou, vlhkost pouze převádí do okolního prostředí a v horkém počasí umí i lehce chladit.

Doplňování tekutin

Kromě oblečení už toho pro běhání v létě příliš nepotřebujete. Jestli se řadíte mezi běžecké začátečníky, pak délka vašeho výběhu pravděpodobně nepřesáhne hranici šedesáti minut a s doplňováním tekutin během tréninku si hlavu lámat nemusíte. Pokud to bez tekutin přece jen nedáte, máte na výběr z několika variant, kterým jsme se věnovali v samostatném článku o hydrataci.



Kdy vyběhnout

Co se obecných rad pro začínající běžce týče, rozhodně doporučuji vybíhat v ranních nebo večerních hodinách. Obzvlášť ze začátku, než si vaše tělo zvykne na fyzickou zátěž ve vysokých teplotách, by totiž běh na přímém slunci mohl dopadnout velmi špatně. Zároveň zapomeňte na mohutné polévání hlavy a zad a při ochlazování si raději studenou vodou opláchněte ruce od dlaní k předloktím. Tím zabráníte případnému šoku, a přesto své tělo příjemně ochladíte.

Mezi základní rady pro začátečníky patří i pravidlo pozvolného začátku. Pokud totiž do svých prvních běžeckých kilometrů vlétnete hlava nehlava, může se dost dobře stát, že skončíte dříve, než pořádně začněte. Nebojte se pro začátek vyběhnout v pomalém tempu a zrychlujte teprve podle toho, jak se budete cítit po delší době běhu. Kromě startu v pomalém tempu bych doporučil také pozvolné přidávání zátěže. Naše těla sice snesou obrovskou zátěž, ale z hlediska prevence případných budoucích zranění je dobré zvedat tréninkové dávky asi o deset procent týdně.