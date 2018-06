Máme hole v ruce - běžecký trénink na ledu i sněhu!

Běh s holemi je stále považován za doménu horských běžců, kteří tyto pomůcky používají pro odlehčení stehenním svalům při drsném polykání výškových metrů. Málokdo už však ví, že je to také dobrá pomůcka pro běžce v rekonvalescenci nebo pro ty, kteří potřebují při běhu unavit celé tělo za kratší dobu, než by odpovídalo klasickému souvislému běhu. Opora o běžecké hole přináší v tréninku výrazné odlehčení kloubům, takže by o ní rozhodně měli uvažovat jak začínající běžci s nadváhou, tak ti, kteří si léčí zranění.

Běh s holemi baví každého

Na vlastní kůži jsem navíc vyzkoušela, že ruce a záda, zapojené do práce s holemi, spálí daleko více energie a kyslíku, než když je úsporně držím u těla v rámci klasického běžeckého kroku. Za půl hodiny ostrého běhu s holemi jsem odcházela domů absolutně vyčerpaná a spojení posilování s během mě opravdu nadchlo.



Pokud máte málo času, ale přesto toužíte v obědové pauze nebo těsně před západem slunce v krátkém zimním dni zažít pořádnou tréninkovou jednotku, je pro vás běh s holemi ideální varianta.



Technika a taktika holemi ozbrojeného běžce

Běh s holemi má blízko k běžeckému lyžování a délka holí tomu odpovídá. Jejich výška by měla dosahovat těsně pod ramena, měly by tedy být asi o deset centimetrů kratší než hole, které si berete na běžkování klasickou technikou. Můžete využít buď lyžařské hůlky, hole na skyrunning nebo speciální hole na nordic running.

Při běhu s hůlkami na míře sněhu a ledu nezáleží

Běh s holemi úspěšně zvládneme i v běžné sněhové vrstvě. Co se týče techniky, je podle mé osobní zkušenosti vysoce intuitivní. Postavení trupu ve výchozí pozici je v mírném náklonu, z chůze přejdete plynule doběhu. Hůl se odráží od povrchu kratší dobu, než je tomu u běžeckého lyžování, a zapichuje se u paty opačné nohy. Ruka na rukojeti hole je volná a mírně po ní klouže.

Běh s holemi může výrazně pozitivním způsobem upravit vaši techniku běhu. Pokud jste typ běžce, který zbytečně máchá rukama do stran, běžecké hůlky vás v pozici srovnají a přehnaně vlající pohyby vám nedovolí. Více si o technice běhu s holemi můžete přečíst ZDE.



Zkuste na rovině, aplikujte v kopcích a terénu

A proč by běžci neměli v zimních podmínkách běžkovat, ale věnovat se na první pohled výstřednosti jménem běh s holemi? Milan Kůtek, instruktor a propagátor běhu s holemi, říká: „Běžci by měli běžkovat (klasickým stylem, ne bruslením), pokud jim to čas a podmínky dovolí, neboť běžky jsou zpestřením přípravy a odlehčíme díky nim kloubům nohou. Ale reálně se do běžecké stopy dostaneme jen o víkendu. Pokud žijeme a pracujeme ve městech, přes týden se na hory nedostaneme. A proto doporučuji nordic running.“



Pokud už vás nebaví smekat se v zatáčkách jako myš mazaná mýdlem, mějte hole v ruce a nebojte se je použít. V opačném případě... se jděte klouzat.