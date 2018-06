VIDEO: „Gerontosprint“, který zapsal nový světový rekord

Co na tom, že během svého závodu s mladšími závodníky doběhla úplně poslední. Když protla pásku a padla do náruče své dcery, plné hlediště nadšeně tleskalo právě jí. Podívejte se na stoletou běžkyni, která stanovila nejlepší čas v běhu na sto metrů a po závodě to oslavila kliky.

