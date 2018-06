Běžcův podzim: čas vývarů, polévek i masáží

Je to vlastně trochu léčka. Ochladí-li se a jsme-li oblečeni přiměřeně venkovním podmínkám, nepotíme se tak, jak jsme byli zvyklí v létě. Tím pádem nás vůbec nenapadne se napít, tedy do chvíle, než nám zdřevění jazyk a nemůžeme polknout jediné sousto. I na podzim proto průběžně doplňujte tekutiny, i když objektivně nevnímáte, že vám odcházejí z těla.

Nedostatek tekutin v těle jednak sníží váš výkon, zpomalí se transport kyslíku i energie, ale také vás může po běhání bolet hlava. I to je neklamným znamením nedostatečného příjmu tekutin jak během dne, tak při běhu.

Pijte teplé nápoje a jezte více polévky

Když chcete doma uklidit, vyprat, něco vyčistit, bývá většinou první prostředek, po němž sáhnete, voda. Tělo to má zařízené stejně, člověk totiž nevymyslel nic, co by neodkoukal od přírody. Nejen východní národy sahají na podzim a na jaře k očistným kúrám. Ty se na jaře a na podzim prováděly i v západních společnostech, aby v těle uvolnily a zprůchodnily všechny "trubky".

Na podzim to děláme proto, aby nás proudění v zimě ohřívalo, na jaře zase proto, abychom se mohli potit, a tím chladit.

Teplá voda obohacená o minerály a teplé vývary (jedno zda masové, či zeleninové) vám nejen dodají potřebné tekutiny a zahřejí, ale také dodají tělu sůl, minerály a energii a umožní rychlejší regeneraci po výkonu.

Čas na masáže a lázeňské procedury

Podzim je ovšem také dobou, kdy bychom tělu měli poskytnout regeneraci, třeba i v podobě masáží či lázeňských procedur. Pokud však máme využít jejich léčebné regenerační účinky na sto procent, potřebujeme i tady tělo dostatečně saturovat tekutinami, a to jak před procedurami, tak během nich a po nich. Co se totiž během procedur v těle uvolní, to se musí z těla dostat ven. A nejlepším prostředkem pro to je voda. Zvýšený příjem tekutin je potřeba i v případě, že použijete k očištění těla jakékoliv rostlinné produkty (yuku, aloe, kopřivu, medvědí i normální česnek).

Ovšem pozor, očistné kúry jsou skutečně účinné. Pokud je ti, kteří dlouho žádnou neabsolvovali, nenaplánovali na začátek víkendu (případně měli kromě nich v plánu i jiné aktivity), může to skončit katastrofou. Kdo se rozhodne pro čisticí kúru, měl by si na první dva dny naplánovat i naprostý veget v domácím prostředí, kde má všude blízko a vždy včas doběhne tam, kam případně bude muset.

Miloš Škorpil je zakladatel serveru bezeckaskola.cz a čestný šéfredaktor Rungo.cz