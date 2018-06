Jaký jste běžec? Postoj ke sportu ovlivňuje i temperament

I když většina z nás i v největších mrazech běhá venku, libuje si ve zmrzlých krůpějích potů ve vousech nebo soutěží s kamarády, kdo vyběhl ve větším mrazu, přece jen si občas chceme „oddechnout“ v tělocvičně nebo prostě zkusit jiný pohyb. Jak ho vybrat? Podle toho, co je zrovna v módě, podle svých tělesných dispozic? A co třeba podle temperamentu? Podle trenérky je to jedno z kritérií, které určuje, že nás vybraný sport bude bavit.

Cvičení podle Hippokrata

Co jste zač? Převaha vlastností, vyjmenovaných u jednotlivých temperamentů, určuje, jakou povahu máte právě vy. Udávají, jak se projevujete v životních situacích a jak reagujete na změny, ať pozitivní, tak negativní. Nemusíte se shodnout ve všech a není tak vyloučeno, že někteří z vás nebudou mít i rysy některého z dalších typů. A to včetně sportovních preferencí. Flegmatik: pasivní, vyrovnaný, klidný, pečlivý, přemýšlivý, mírumilovný, schopný se ovládat, spolehlivý



Cholerik: aktivní, optimistický, impulzivní, tvárný, vzrušivý, neklidný, urážlivý, agresivní



Sangvinik: otevřený, společenský, hovorný, vůdčí typ, bezstarostný, živý, pohodový, citlivý



Melancholik: tichý, samotářský, rezervovaný, náladový, střízlivý v jednání, úzkostlivý, pesimistický



Hippokratés byl na svou dobu velmi pokrokovým odborníkem. Už ve čtvrtém století před naším letopočtem se tento slavný řecký lékař zajímal o zdravou výživu a životní styl a v jeho spisech bychom našli úvahy a rady ne nepodobné těm, které dnes dostáváme od výživových poradců a dietologů. Nevděčíme mu zdaleka jen za Hippokratovu přísahu.

Při svém bádání si mimo jiné všiml, že různí lidé reagují ve stejných situacích odlišně. Pustil se do zkoumání „reprezentativního vzorku“ lidí, na základě něhož vyvodil rozdělení lidí do skupin podle temperamentu: flegmatik, cholerik, sangvinik a melancholik.

Tyto typy se liší v dynamice celého prožívání a chování, a to i v oblasti hubnutí a zdravého životního stylu. „Temperament má vliv na to, jaký druh cvičení nebo stravy pro vás bude nejúčinnější. Tím, že si vyberete správně, zabráníte při dietě či celkové změně životního stylu možnému selhání,“ říká Kateřina Hollerová z fitness center pro ženy Contours.

Flegmatik: rozený vytrvalec se sklony k individuálním sportům

Flegmatici nemají příliš rádi změny a všechno dlouho zvažují a promýšlejí. Pokud se ale rozhodnou pro pravidelné sportování, jen tak se nového koníčku nevzdají. Naopak. Pokud se vrhnou do běhání, chtějí běhat neustále a stále delší tratě. Mají ideální předpoklady pro vytrvalostní běhy, při nichž je nic nerozhodí, dlouhý trénink si v mžiku nerozmyslí jen proto, že je přestane bavit, a mají proto dobře nakročeno k úspěchu i v závodech.

Většinou se běhu nevzdávají ani při nepřízni počasí. Pokud z nějakého důvodu chtějí běh proložit něčím jiným, měl by to být opět individuální sport, při němž se mohou soustředit sami na sebe a uplatnit svoji vytrvalost. Ideální je třeba posilování nebo kruhový trénink, a to i díky tomu, že nabízejí možnost zcela individuálního tréninku na míru jejich potřebám a přáním.

Kruhový trénink pomáhá posilovat vytrvalost, zároveň je ale oproti běhu pestřejší a také při něm procvičíme doslova celé tělo. Je vhodný, pokud chceme zhubnout nějaké to kilo a zároveň posílit svaly.

Cholerik: sprinter, jemuž prospěje pořádně zabrat

Sportovci-cholerici bývají velmi aktivní lidé. Jako běžci jsou dynamičtí a baví je pestré intervalové tréninky a sprinty. Při delších bězích ale mohou ztrácet motivaci a být otrávení. Prokládat běh jiným sportem jim nedělá problém, naopak – někdy si od běhu i rádi „odpočinou“ při něčem akčnějším.

„Vhodné jsou sporty ve vysokém pásmu tepové frekvence až s dosahováním maximálních hodnot – v anaerobním pásmu. Je to zkrátka výkon na maximum, nutně prokládaný pauzami na vydýchání. Jako příklad můžeme uvést HIIT trénink, tabatu, fit box či tae-bo, posilování s adekvátní zátěží a podobně. Při těchto sportech se nespaluje tuk v průběhu lekce, ale jejich obrovským benefitem je zvýšení bazálního metabolismu v rámci regenerace jeden až dva dny poté,“ vysvětluje Mgr. Hollerová.

Je to výhoda nejen pro jejich duševní pohodu, ale i pro celkový zdravý životní styl. Problémy totiž mohou mít cholerici i s jídelníčkem, především kvůli tomu, že konzumují bezhlavě a navíc si neradi odpouštějí i nějaký ten požitek. „Do hubnutí se pouští rychle a neočekávaně. Výsledky ale většinou nejsou dlouhodobé, protože cholerik se při první překážce většinou naštve a vrací se ke svému „rychlému pohodlí“,“ říká trenérka.

Dynamické sporty, při kterých si dáme do těla, nám umožní vyventilovat nahromaděnou energii, i tu negativní, a posílí všechny svalové partie. Pro běžce není od věci zaměřit se na svaly paží, zad a středu těla.

Sangvinik: sportovec, který se rád baví

Sangvinici jsou ve sportu plni optimismu. Snadno se nadchnou pro jakoukoli disciplínu, při běhu se rádi kochají krásou okolní přírody či města a naopak je nudí jednotvárné běhání na pásu. Nemusí se nutně utkávat s ostatními a často ani sami se sebou. Když si zlepší čas nebo porazí soupeře, vnitřně se zaradují, ale na druhou stranu – běhají hlavně pro dobrý pocit, že si zaběhali společně s kamarády.

Sangvinikům příliš nevyhovují přísné tréninkové ani dietní plány. „Naopak často a rádi využívají různé hubnoucí a sportovní aplikace, díky kterým se mohou hlídat podle svého tempa,“ říká trenérka. Povaha sangviniků totiž velí nejen dělat něco pro sebe, ale taky se u toho bavit. „Sangvinik má rád společnost, a navíc je tak trochu soutěživý, proto ho na podzim a v zimě můžete najít na hromadných studiových hodinách různých druhů cvičení, například zumby nebo H.E.A.T.u,“ dodává odbornice.

Studiová aerobní cvičení zlepšují kondici, stejně jako běh. Podporují hubnutí, dokážou nás dynamicky rozpohybovat a navíc posilují i svaly, které při běhu tolik nezapojujeme.

Závod v Praze se blíží, kapacita je omezená Krátký a intenzivní zážitek přináší zarostlé navážky v Milíčovském lese. Na závod je možnost přihlásit se a získat tričko do 25. února, ale kapacita je omezená a každoročně je závod vyprodán předem. Neváhejte a přijďte přivítat jaro v teniskách. Přihlaste se zde.

Melancholik: milovník plánů, který si rád zamedituje

Melancholici bývají rezervovaní a samotářští. Běhají rádi o samotě a v časech, kdy na stezkách nepotkají moc lidí. Uvítají jasný tréninkový plán – pokud ne přímo od trenéra, tak alespoň od běžecké aplikace, kterou jsou schopni následovat s nevídanou pečlivostí. Nejspokojenější totiž jsou, když mají splněno a vědí, že pro sebe dnes zase něco udělali a navíc si u toho vyčistili hlavu.

„Melancholik je hloubavý a tichý a nejvíce mu vyhovuje samota. Líbí se mu proto takzvané „body & mind“ sporty, jako je jóga, tai-či, pilates nebo také chůze a samozřejmě běh,“ říká trenérka a dodává: „Cílem jógy je hledat a rozvíjet přirozené a příjemné pocity. Pokud si však chceme vychutnat cvičení delší nebo i v náročnějších pozicích, nemusíme se bát toho, že se přetáhneme. Platí to ale, pokud budeme stále pozorně sledovat, že v každém okamžiku cvičíme pro radost, nikoli pro dosažení efektní pozice.“

Jóga je pro běžce skvělá, protože při ní protáhneme a zpevníme svalstvo. Podobně jako pilates buduje pevný střed těla, posiluje při běhu opomíjené partie a buduje štíhlé, pevné svaly.