Deset věcí, které vás naučí běhání na služební cestě

Běžečtí nomádi, kteří se díky pracovnímu nasazení věnují běhání v průběhu svých obchodních cest, se potýkají s určitými specifiky. Výběhy po neznámých tréninkových trasách se stávají dobrodružnými výpravami končícími tu dechberoucím výhledem do krajiny, jinde dechberoucím výhledem do nepropustných křovin. Na schůzky dorážejí v běžeckém tričku, pod kterým se vyzývavě rýsuje hrudní pás, a místo kávy s kolegy v pauze sosají sacharidový recovery nápoj.

Za odměnu a jisté nepohodlí ale získávají obrovskou variabilitu běžeckých tras, zážitků i povrchů, o kterých se jejich usedlým kolegům může uprostřed pracovního týdne leda zdát.

1. Běžecké boty vždy připraveny

Pracujícího běžce poznáte snadno, v kufru auta se mu vždy válí alespoň o jeden pár bot navíc, než klasická služební cesta vyžaduje. Nemají podpatky ani vyleštěný kožený svršek. Jsou to boty běžecké, připravené na „co kdyby“, v logisticky propracovanějších případech na „trénink mezi schůzováním“.

A protože se situace na pracovním poli může změnit každým okamžikem, jsou běžečtí nomádi vždy připraveni vyplnit vynucenou hodinovou pauzu svým oblíbeným pohybem. Jejich auto se stává sportovní šatnou, což se může stát ošemetným v případech, kdy v něm cestuje více kolegů a pouze jeden z nich je běžec. Boty v kufru auta sice vyvětrají lépe než v uzavřeném prostoru společného domácího botníku, přesto je při četnějším osazení služebního vozu nutné pro sanaci nepříjemného zápachu ponechat obuv na pár chvil pod autem.



2. Ručník mějte po ruce

Ano, nejdřív byste měli pracovat a potom teprve běhat. A ano, někdy se výběh povede jen v proluce při čekání na další pracovní program. Pak nastává problém „kam s ním“. Tedy s potem.

V případě ideální geografické polohy i meteorologických podmínek se můžete ponořit do nejbližšího rybníka, ale pokud se nacházíte v končinách, kde je otevřené vody poskrovnu a je sotva deset nad nulou, můžete skočit očistnou šipku leda do umyvadla na benzínce.

Běžecký nomád má základní přehled o rozmístění těchto zařízení na svých obvyklých trasách a pro případ nouze nejvyšší je vybaven předem namočeným ručníkem a paklíkem parfémovaných ubrousků. A čistým tričkem. Ponožkami. Prádlem. Plavkami. Kufr jeho auta svou vybaveností vlastně připomíná depo formule 1. Iontové nápoje sousedí se šanony obsahujícími souhrn poslední uzávěrky a tento chaos udržuje mysl běžce v připraveném a bdělém stavu.

3. Tréninkový rozpis je jen orientační

Cokoliv se může v práci změnit, změní se. Tím padnou i vaše běžecké plány. Pokud máte přesně rozepsaný tréninkový plán, na jehož plnění obsedantně lpíte, budete na cestách trpět. Murphyho zákon o tom, že cokoliv se může pokazit, tedy zkřížit váš tréninkový rozpis, funguje i zde. Budete muset být flexibilní a typ tréninku zvolit podle aktuální situace na pracovním bojišti, nikoliv podle tvrdého rozpisu od trenéra.

Máte-li v plánu „long run“, pravděpodobně se vám uvolní pouhá hodina a vy ho budete nuceni vyměnit za něco rychlejšího a tempovějšího. A naopak – určitě se vám alespoň jednou za týden stane, že nějaká schůzka odpadne, a to by byl hřích volného času nevyužít k proběhnutí delšímu, než jste si původně plánovali. Tato entropie sice může nadělat vrásky těm, jejichž plány jsou až příliš propracované, ale při troše uvolněnosti vám ukáže, jak moc vás život i vaše běžecká improvizace umí překvapit.



4. Trasa je jako bonboniéra, nikdy nevíš, jaký povrch najdeš

I jedinci vybavení absolutním orientačním smyslem se mohou při běhu na služební cestě, tedy v absolutně neznámém kraji, vymlouvat na nepovědomí o cestě. Ti, kteří nejsou schopni orientace ani ve vlastní posteli, jsou při bloudění z obliga úplně a místo pocitů vlastní nešikovnosti se mohou soustředit jen na sledování přírodních krás. Pokud tedy nějaké najdou.

Trasa vašeho výběhu vás může provést oranicí, bahnem, křovisky a nakonec vrátit zpátky na nepůvabnou hlavní cestu, ze které jste utekli, ale někdy vám může otevřít nové a netušeně krásné výhledy. Pokud se metodice pokus-omyl chcete vyhnout, zkuste před výjezdem juknout do mapy a držet se osvědčených turistických cest. Dalším trikem je podívat se na trasy závodů v okolí a buď se jimi inspirovat, v případě menší schopnosti orientace se jich přímo držet. Leckdy bývají dostupné už ve formě .gpx, kterou si můžete nahrát do chytrých hodinek a pak se jen držet šipky blikající na zápěstí.



5. Běžec k běžci sedá

I když je běh jedničkou na trhu se sporty dnešní doby, pořád může být fakt, že jste na pracovní schůzku doběhli a nebylo to díky časovému presu, vnímán jako velká podivnost. Stejně tak můžete být pokládáni za šílence, když se vydáte na trénink, zatímco kolegové jdou mezi jednotlivými bloky konference na jedno.

Vězte ale, že právě odlehlé sociální menšiny mají tendenci se potkávat na netušených místech a že s velkou pravděpodobností nakonec najdete někoho podobně postiženého i mezi kolegy nebo náhodnými známými. Tato pracovní přátelství drží pevněji než známosti od kuřáckých stolků a „small talk“ před jednáním o sportovních hodinkách, které má protistrana na ruce, je rozhodně hlubší a méně strnulé povídání než klasické blábolení o počasí a dopravní zácpě na cestě.



6. Buď běžíš, nebo obědváš

Ne každý pracovník je požehnán tak volnou pracovní dobou, aby mohl beztrestně zmizet z pracovního procesu na dobu neurčitou. Někdy se poštěstí delší trénink mezi pracovním a večerním programem, někdy je nutno dát něco rychlejšího jen v omezeném čase obědové pauzy. Na konci výběhu můžete zhltnout recovery drink s proteiny a sacharidy, jehož konzumace sice nepotěší vaše smysly, ale svůj úkol splní a ještě ušetříte čas.

Proto má každý běžecký nomád v kufru auta také shaker a oblíbený práškový preparát. V případě, že na tuto stravu moc nedá, si při snídani připraví do krabičky nutričně hodnotné jídlo. Projíst vypocené kalorie předraženou bagetou z benzínky je největší sportovní hřích a přijdete za něj do pekla, kde se v rámci pokání budete zavřeni do sádrového krunýře tisíc let dívat na to, jak ostatní běhají. Pokud jste si vyběhli jen mezi přednáškami na konferenci, můžete dojíst posledních pár chlebíčků na už okorávajícím rautu. Pokud je v přednáškové skupině přítomen další běžec, určitě se nad poloprázdnými tácy potkáte. Lépe připravený sprinter vyhrává poslední chlebíček.

7. Dodržuj běžecký pracovní dress code

Kombinatorika běžeckého a pracovního dress codu může být i zábavná. Většina výrobců sportovního odění nabízí krásná barevná přiléhavá trička z velmi jemného materiálu, která souznějí s pracovním kostýmem tak, jako by pro něj byla konstruována. Také běžecké tenisky, které jste si buď omylem nebo pro pohodlí právě podvrtnutého kotníku nepřezuli, se k business módě docela hodí.

Někdo je dokonce takový excentrik, že takto stylově dotrhává svoje závodní speciálky. Ideální jsou v kombinaci s šedým nebo modrým oblekem a borsalinem, jejichž formálnost velice vtipným způsobem shodí. Tento styl však uplatňujte jen v případě, že pracujete v kreativním nebo technickém odvětví a nejdete na sraz advokátní komory. Mezi nerdy budete považováni za hrdinu, pokud vaše kecky budou opatřeny skvrnami z pravého nefalšovaného bláta a ne jeho virtuální simulace.

8. Zpocené vlasy vypadají v drdolu i culíku jako nagelované

Je vědecky prokázáno a experimentálně potvrzeno, že dlouhé zpocené vlasy schnou stejně pomalu jako dlouhé umyté vlasy. Můžete si je smočit v umyvadle u benzínové pumpy, můžete naučit své kolegy, že jinak než v teniskách a s mokrou hlavou dáma na veřejnost nevychází, nebo si je můžete stáhnout do pevného drdůlku a tvářit se, že je to poslední „in“ styling kancelářsky přísné úpravy vlasů. Nic víc s tím udělat nemůžete, protože fén v depu svého auta asi nezapojíte.

Vsaďte proto na fakt, že červeň z tváří a endorfiny rozhicované tělo ve většině případů zastíní skutečnost, že váš účes připomíná středověké bojiště. Pokud vám vlasy mezi výběhem a schůzkou stihnou uschnout, vsaďte na aplikaci suchého šamponu. Tento pudrový přípravek nastříkaný do vlasů zvýší jejich objem, navoní je a celkově tu spoušť na hlavě esteticky vylepší.

Běžci mužského pohlaví na tom jsou lépe, protože krátké vlasy lze usušit i průvanem, který vznikne, když několikrát prásknete dveřmi. Můžete si proto po běhu hlavu jen opláchnout vodou na pití a doufat v rychlé uschnutí. V případě, že schůzka následuje ihned, pomněte na šviháky z filmových trháků třicátých let - gel či brilantina do vlasů ulíznutých hladce za uši byly tehdy nejvyšším stupněm elegance. Takže si vlasový porost upravte v tomto stylu a doufejte, že pracovní protistrana fandí stejnému filmovému žánru.



9. Po práci mějte legraci

Vždycky mi přišlo nehospodárné projet tolik času a benzínu jen pro služební účely a minout přitom zajímavosti v kraji, kam člověk běžně nezavítá. Můžete pochopitelně namítnout, že je třeba spěchat, protože doma čekají děti, zvířena a protějšky hladové po vaší přítomnosti, dotyku a čerstvých houskách. Jenže půlhodina, kterou byste si stejně vyhradili na nezdravý oběd v zájezdní hospodě, může padnout třeba na proběhnutí zámeckým parkem.

Budete překvapeni, kolik vám toho uteklo v hodinách vlastivědy a jaké zajímavosti skýtá i ta nejmenší vesnička. Muzeum betlémů postavených ze sirek? Keltské hradiště? Největší sbírka panenek v republice? Tohle můžete potkat buď na Pelhřimovských dnech rekordů, nebo náhodně při výběhu místy, která absolutně neznáte.



10. Urvěte si svůj čas bez výčitek

Dalajlama říká, že naše oči by občas měly zavítat tam, kde nic nepoznávají. Tato duševní hygiena uprostřed pracovního kolotoče a hodin věnovaných rodině, kdy je náš čas na chvíli opravdu jen náš, pomůže člověku být v tom zápřahu daleko výkonnějším a méně protivným. A pokud by tento argument doma neprošel, nechť je vaše běhání na služebních cestách bráno jako průzkum pro přípravu rodinného výletu, kde se nebude bloudit a vy budete přesně vědět, co se v daném kraji dá vidět a zažít.