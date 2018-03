Meditace při běhání a filmové zážitky z nejnáročnějšího ultramaratonu

Meditace jako součást výběhu

Běhání s virtuálním trenérem již dnes není nic zvláštního. Možnosti, jak se zlepšovat ve svých výkonech pomocí na míru generovaných tréninkových plánů a hlasových pokynů trenéra do sluchátek, nabízí velká spousta služeb nebo mobilních aplikací. Nyní ale máte možnost při běhání také meditovat. Firma Nike uzavřela partnerství s aplikací Headspace, která slouží jako pomocník při meditaci.

Díky tomu budete moci v aplikaci Nike+ Run Club běhat s virtuálním průvodcem (s hlasem některého z významných sportovců), který vám bude dělat společníka v procesu meditace v rámci výběhu. Budete tak moci nejen posilovat vaše tělo, ale můžete nechat spočinout a posílit svou mysl.

Osobně nemám s meditací téměř žádné zkušenosti, ale využít běh pro odpočinek a posílení mysli mi dává velký smysl. Sám chodím běhat, abych si takzvaně pročistil hlavu a odpočinul si od pracovních starostí. Vyzkoušet při běhání navíc meditační techniky zní docela lákavě.

VF Corporation kupuje značku běžecké obuvi Altra

Chytrá bota Altra IQ

Společnost VF Corporation, která zastřešuje značky jako The North Face, Wrangler, Lee, Vans nebo Timberland, koupila do svého portfolia značku Altra. Ta je známá především jako výrobce tlumených běžeckých bot s nulovým dropem. Podmínky, za kterých byla Altra prodána, zveřejněny nebyly. Transakce by měla pomoci se botám Altra lépe prosadit na trhu a já doufám, že je uvidíme častěji i u nás. Nulový drop u odtlumených bot mě vždy lákal.

Inspirující cesta za překonáváním hranic

Na závěr filmová upoutávka. Ultramaratonec Gary Robbins má rád velké a náročné výzvy. Rozhodl se proto vydat na možná ten nejnáročnější ultramaraton vůbec, který se za posledních 30 let podařilo dokončit jen patnácti závodníkům. Berkeley Maraton se v mrazivých podmínkách národního parku v americkém Tennessee na trati s obrovským převýšením pokusil zdolat hned dvakrát, v letech 2016 a 2017. Při svém druhém pokusu dorazil do cíle jen šest vteřin za 60 hodinovým časovým limitem závodu. O jeho zážitcích a utrpení na této náročné cestě pojednává dokument s příznačným názvem Where Dreams Go To Die (Tam, kde umírají sny).

Zabalte se do teplé deky, uvařte si dobrý čaj a podívejte se alespoň na jedenáctiminutový trailer z tohoto zajímavého dokumentu. Celý film si musíte stáhnout přímo z oficiálních stránek za sedm dolarů.