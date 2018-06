Objevujte nové trasy bez bloudění. Online služby, které vám pomohou

Plánování tras a tvorba GPX souborů

Možná že i váš sporttester nebo oblíbená mobilní aplikace umí navigaci po předem naplánované trase. Jak ale trasu připravit a do sporttesteru zadat? Možností je několik. Téměř každá aplikace nebo sporttester s navigací umí naplánovat trasu podle takzvaného GPX souboru, který vybranou trasu obsahuje. S jeho vytvořením vám pomůže stránka mapstogpx.com. Stačí si naplánovat trasu v oblíbených Google Maps a následně na stránce mapstogpx.com vložit zkopírovanou adresu z prohlížeče, ve kterém jsou Google Maps s trasou načteny. Mapstogpx vám z něho vytvoří GPX soubor, který dokáže obohatit i o informace o nadmořské výšce, které GPX souborům vytvořených z map často chybí. Výsledný GPX soubor pak nahrajete do svého sporttesteru nebo do mobilní aplikace a můžete vyběhnout.

Pokud máte raději české mapy.cz, můžete trasy plánovat i tam. Výhodou těchto map je, že obsahují informace o turistických trasách, které můžete využít jako cíl vašich výběhů. Mapy.cz umí naplánovanou trasu exportovat do GPX přímo z webového rozhraní (odkaz pro export hledejte vpravo dole pod itinerářem naplánované trasy).

Pokud se ale plánováním trasy chcete zabývat co nejdetailněji, doporučuji podívat se na stránku plotaroute.com. Možnosti tvorby tras, které tu jsou k dispozici, jsou opravdu bohaté. Můžete si například zvolit, jaká je při běhání vaše rychlost (včetně rychlosti ve stoupání nebo seběhu), a stránka vám následně spočítá, v kolik hodin budete na kterém místě nebo jak dlouho vám celý výběh zabere. Naplánované trasy si můžete uchovávat pod uživatelským účtem a kdykoliv se k nim vracet. Tato webová stránka používá mapové podklady OpenStreetMap.

Zobrazení trasy

Někdy se může stát, že budete řešit opačný problém. Svůj výlet nebo běh budete mít zaznamenaný v nějaké aplikaci a budete ho chtít zobrazit na přehledné mapě (třeba abyste mohli ostatním ukázat, kudy jste běželi, nebo doporučit kamarádovi hezkou trasu). Pokud to neumí přímo aplikace, se kterou jste záznam prováděli, pomůže vám například stránka gpsvisualizer.com. Stačí do ní nahrát soubor vytvořený vaší aplikací nebo sporttesterem (zvládá nejen GPX soubory, ale i mnoho dalších formátů) a zvolit, jak chcete trasu na mapě zobrazit. Gpsvisualizer dokáže trasu vykreslit na Google mapách, Google Earth, jako statický obrázek nebo dokáže místo mapy zobrazit přehledný výškový profil.

Znáte další on-line služby a mapy, které se mohou hodit při plánování nebo sdílení výběhů? Podělte se o ně v diskusi pod článkem.