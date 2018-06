(Od)frk: Mezinárodní den běhání. Svátek, který chybí

Pravděpodobně kroutíte hlavou. Zamítavě a současně nechápavě, co je to za divné otázky. Pak vězte: vše vyjmenované má svůj pevně stanovený den pro mezinárodní slavení, oficiální Mezinárodní den běhání ale neexistuje! (Skutečnost, že několik amerických nadšenců začlo před necelými patnácti lety pořádat charitativní World Run Day, na tom nic nemění.)

Některé prazvláštní svátky by mi ani nevadily, pokud dávají - jako například Mezinárodní den spodního prádla - možnost je kreativně oslavit. Jsou-li však mezinárodně uznávány dny počítačů a televize, tak se nemůžeme divit, jak naše civilizace vypadá. To už je snad lepší Mezinárodní den šachu. Pohybu je při něm zhruba stejně, ale zaměstnáme aspoň několik mozkových závitů.



Když mají svůj mezinárodní den zvířata, tak bychom si ho určitě zasloužili i my. Běžkyně se pohybují ladně jako laňky, běžci se zas umí pořádně zažrat do tréninku a na závodech bojují jako lvi. Do cíle pak doslova letí, ale není jim to nic platné, protože Mezinárodní den ptactva se jich netýká. Možná kdyby finišovali s písní na rtech, on totiž existuje i Mezinárodní den ptačího zpěvu.



Většinu mezinárodních svátků stanovuje Organizace spojených národů, zasílám jí proto požadavek na okamžité zavedení běžeckého dne. Jsem zvědav, na který datum Mezinárodní den běhání připadne a jakou formu jeho oslav příslušná komise OSN stanoví. Snad se to nebude podobat svátku práce, při němž se nepracuje. Jistě se nějak svátečně a mezinárodně proběhneme.



Nic tedy nezkazíte, když se na to už teď začnete připravovat. Pánové si dokoupí běžecké kvádro nebo sako a vyleští své nejméně zničené krosovky. Dámy doplní šatník o několikero běžeckých šatiček a sukní, aby pak bylo z čeho vybírat, a nezapomenou na nové běžecké lodičky. Všem se bude do zásoby hodit také iontový šampus a speciální energetický gel na chlebíčky.



Rozhodování OSN je ale zpravidla velmi zdlouhavé. Jako provizorní varianta se proto zatím nabízí zkušební oslava Mezinárodního dne běhání v rámci jiného svátku. A můžeme hned dvakrát: v rámci mezinárodních dnů úsměvu a zdravého spánku. Obojí nám totiž běh přináší.



A pak je tu ještě jedna možnost. Pošlu OSN poněkud radikálnější požadavek na vyhlášení roku 2014 Světovým rokem běhání. To pak bude Mezinárodním dnem běhání vlastně každý den!