Zdravá obezita existuje. Většinou však nemá dlouhé trvání

Nejrůznější články a studie neustále upozorňují na rizika, která s sebou obezita přináší. Existují ale i případy, kdy kila navíc svým nositelům nezpůsobují vážnější komplikace. To však bohužel bývá častým impulzem k tomu, aby tito lidé rezignovali na jakékoliv zásady zdravého životního stylu.

„Metabolicky zdraví obézní pacienti skutečně existují. S přibývajícím věkem je jich však méně. U mladých obézních lidí to bývá většina, ve věku osmdesáti let už je jich jen několik procent,“ upozorňuje obezitolog Štěpán Svačina. „Každý metabolicky zdravý obézní člověk by měl být preventivně vyšetřen. Stačí například zjistit hraniční krevní tlak nebo hraniční tuky v krvi - a už je prognóza výrazně horší a zvyšuje se například riziko cukrovky.“

Pohyb a obezita, jde to dohromady?

Pokud má někdo problém s přebytečnými kily, rozhodně by se neměl nechat ukolébat aktuálním zdravotním stavem, který by se v důsledku nedostatečného pohybu a nevhodné stravy mohl zhoršit. To si uvědomila také americká učitelka Mirna Valerio, která je v současné době hvězdou sociálních sítí. Se svými 110 kily totiž zbořila veškeré mýty o tom, že běžci musí mít štíhlou šlachovitou postavu. I přes svůj váhový hendikep pravidelně trénuje a dokonce absolvuje ultramaratony. Svým odhodláním a výsledky Mirna inspiruje ostatní k tomu, začít na sobě makat.

Zatímco někteří s obezitou bojují klidně i několik let, jiní nemusejí hnout ani prstem, a přesto se jejich štíhlé tělo od střední školy příliš nezměnilo. Doktor Svačina však upozorňuje, že se s obdobnými zdravotními problémy jako obézní mohou potýkat i majitelé štíhlé postavy.

„U těchto osob platí tak zvaný paradox obezity. To znamená, že lidé s obezitou, kteří sportují, jsou na tom výrazně lépe než štíhlí, kteří nesportují. Lidem totiž škodí především tuk v břišní oblasti. Mohou mít například i normální BMI, a přesto dostanou cukrovku druhého typu. Až patnáct procent diabetiků má normální hmotnost,“ říká doktor Svačina.

Pohyb pozitivně ovlivňuje imunitu, slouží jako prevence proti kardiovaskulárním onemocněním, cukrovce, osteoporóze a podílí se na udržování normální hladiny cholesterolu v krvi. Pokud člověk nesportuje a jeho, i když na první pohled štíhlé tělo, je z většiny tvořeno tukem, mohl by se v budoucnu potýkat se zdravotními problémy podobně jako obézní lidé.

Jak se pozná obezita?

Číslo, které nám nabídne osobní váha, není úplně ideálním ukazatelem při hodnocení našeho těla. O něco sofistikovanějším způsobem měření nadváhy, ale i podváhy, se proto stal Body Mass Index, zkráceně BMI. Tento ukazatel má však tu nevýhodu, že nevypovídá nic o poměru svalů a tuků v našem těle, a tím pádem ani o možných rizicích.

Je tak pravděpodobné, že někteří štíhlí lidé budou i přes nedostatek svalové hmoty podle BMI disponovat ideální váhou. Kvůli většímu podílu tuku v těle však mohou trpět vysokou hladinou krevního cukru, nízkou hladinou dobrého cholesterolu a mnohdy i vysokým krevním tlakem. Mezi obézní zase patrně sklouznou podle BMI ti, kteří se věnují silovým sportům a disponují vysokým podílem svalové hmoty.

Proto se spolu s BMI začaly využívat i další ukazatele, které dohromady poskytují přesnější informace o tom, jak na tom jsme. Mezi ně patří například i ukazatel WHtR (waist-to-height ratio), který se vypočítá jako poměr mezi obvodem pasu a výškou. Pokud však chcete mít ohledně zdravotních rizik jistotu, je ideální podrobit své tělo zevrubné analýze, kterou provádějí specializovaná zařízení.

Obézní člověk v dobré kondici není oxymóron, ale….

Mirna Valerio se svými 110 kily je přesvědčivou ukázkou toho, že i obézní člověk může být v dobré kondici. Není pochyb o tom, že díky poctivým tréninkům by si na ni při jejích oblíbených ultramaratonech nepřišli ani někteří méně trénovaní, o několik desítek kilo lehčí závodníci. Doktor Svačina však upozorňuje, že i když obézní lidé mohou být po tělesné stránce fit, rozhodně to není důvod k přehnanému optimismu. „Při běhání určitě platí, že vyšší hmotnost je hendikepem. Vydaná energie je totiž dána i tím, jakou hmotnost člověk nese,“ říká.

Je tak velmi pravděpodobné, že obézní osoby navzdory pravidelným tréninkům nikdy nedosáhnou ve vytrvalostním sportu výsledků jako štíhlí, stejně trénovaní lidé. Navíc při běhu zatěžují klouby svým těžkým tělem. Spíše než běhání je pro ně proto vhodná jízda na kole, rotopedu nebo veslařském trenažeru.

I když obezita nutně nemusí znamenat zdravotní komplikace a někteří lidé s kily navíc na tom mohou být dokonce lépe než štíhlí, rozhodně není možné usnout na vavřínech. Kromě optimální pohybové aktivity je nezbytné také upravit jídelníček, který je základem pro správně fungující tělo.