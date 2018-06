Průvodce Prahou pro běžce. Pro běžce, kteří mají rádi pivo a klobásy

Šárecké údolí

Pokud nejste uvyklí ruchu velkoměsta s troubením automobilů na to pako, co tu běhá v rychlém pruhu, zamiřte na trasu vedoucí lesoparkem vedle příbytků bezdomovců, starých bunkrů a sídel pražských zbohatlíků. Trénink můžete začít od vyhlášené pivnice Na Růžku (akce steaky každou středu), zhnuseně proběhnete okolo McDonalds a z kopce dolů se vnoříte do buližníkového údolí vyhlodaného místním potůčkem.

Uvidíte srny, netopýry a možná i nějakého toho horolezce, kterak letí z omydlených buližníků naznak. Berte to podle koupaliště U Veselíka (nejstudenější voda i pivo v Praze) a hostince Dívčí skok (griliášové placičky + bezinkový likér) až k Nebušicím. Máte-li obzvlášť velkou žízeň, zaběhněte si do blízkého pivovaru v Úněticích (škvarkové placky + skvělá jedenáctka).

Ultramaratonci to vezmou údolím až do starých Dejvic, kde se můžou vyklusat ve Stromovce, ti normální se vrátí kolem hráze rybníka Džbán na dalšího Lobkowicze Na Růžek.

délka trasy: 10,5 až 25 kilometrů, v závislosti na žízni

Ladronka/obora Hvězda

Pánové, pozor, od 9:00 do 19:00 je tu největší koncentrace pěkných holek v celé Praze. Ale užijete si ji, jen pokud se za běhu zvládnete vyhýbat sportujícím masám v podobě psů, bruslařů, kočárků, běžců, cyklistů a žárlivých partnerů okukovaných dam.

Travnatá pláň je bohužel rozčísnuta jednou z nejfrekventovanějších pražských křižovatek, proto si v době ranní špičky nezapomeňte vzít respirátor. Vyběhněte od parkoviště u Kauflandu a držte se betonu. Dovede vás k usedlosti Ladronka, kde je drahá restaurace a slušný bufet (párek v rohlíku + Gambrinus). Po zdolání okruhu proběhněte pod křižovatkou na pláň před oborou a za pozorování krotitelů draků vběhněte do romantické jírovcové aleje. V neděli zde bývají promenádní koncerty nebo bitvy rytířů, takže si při běhu dejte pozor, ať vás coby cizího špeha nesejmou dvojručním mečem.

délka trasy: Ladronka 4,2 kilometru, obora Hvězda 3,9 kilometru; pokud vás žárlivý manžel požene až do Braníku, máte to za dalších 8,2 kilometru (ale ty jsou z kopce).

Letná

Pokud se nechcete moc vyšťavit, vyběhněte od zahradní restaurace v blízkosti Technického muzea (Staropramen). Čeká vás krásný výhled na Prahu, slavný metronom s navěšenými starými botami a v případě večerního výběhu také biologicky vzdělávací pohled na ocucávající se teenagery z celé Prahy. Asfaltka, místy pokroucená kořeny stromů (čelovka za tmy nutná), vás povede až k Havanskému pavilonu. Běh si směrem zpátky protáhněte až k budově izraelského velvyslanectví a pak to střihněte přes vlakové koleje na Hradčanské do Krkonošské hospůdky (Muchova 7, pivovar Polička, chleba se sádlem). Lepší trénink jste nezažili.

délka trasy: 5 kilometrů maximálně

Petřín

Jste-li vrchařského, případně voyerského založení, je vaší trasou večerní výběh Petřínem. Od Pivnice Pod Petřínem (Kozel + matesy) vyběhněte schody z Újezdu. Okolo Zoubkových soch podběhněte tunel lanovky a pokračujte dál do kopce. A do kopce. A ještě do kopce. Minete sochu Karla Hynka Máchy, Hladovou zeď a restauraci Nebozízek (drahé!). Pokračujte raději ke hvězdárně, kde můžete vyzbrojeni dalekohledem pozorovat miliskující se párečky obdařeni vědeckým alibi. Pokud to praskne, připravte se na trénink sprintů, nebo zmizte v davu v okolí zdejší zahradní restaurace (Staropramen).

délka trasy: 7,3 až 10,5 kilometru, v závislosti na počtu vyrušených párů

Náplavky

Pokud máte rádi výběhy s výhledem na vodní hladinu, v letních a jarních měsících příležitostně kombinované s kanoistikou, zkuste běh pražskými náplavkami. Trasa je ideální na ráno všedního dne, protože večer jsou tyto úzké prostory zastavěny stolečky s hodujícími Pražáky, kteří na vás budou od piva pokřikovat. O víkendech vás zase zastaví stánky farmářských trhů, které vás propustí dále až po zakoupení sýra tak uleželého, že poběží vedle vás.

Vyběhněte od Národního divadla (kavárna Slavie, koblihy) po Masarykově nábřeží, z radosti z pohybu si oběhněte Žofínský ostrov (první plzeň) a pokračujte dál okolo Mánesa Rašínovým nábřežím (vinotéka Na Zderaze) až k Tančícímu domu. Odtud můžete buď držet břeh cestou Podolím (Žluté lázně, druhá plzeň) a doběhnout až do Hodkoviček (stánek na konci cyklostezky, Staropramen), nebo to otočit a přes Jiráskův most doběhnout smíchovskými náplavkami a nábřežím až na Malou Stranu (El Pablo, tatrák + plzeň).

délka trasy: v závislosti na vaší hravosti, hladu, žízni a ročním období 5 až 20 kilometrů

Stromovka

Trochu zprofanovaná trasa, na které se v neděli dopoledne schází celá sportovní Praha, ale pro přespolní běžkyně a běžce to může být prima zážitek a příležitost k seznámení s nějakým fešným protějškem. Vyběhněte od staré čistírny odpadních vod v Bubenči a po mírném bloudění vyběhněte schody nad viaduktem do parku. Dejte se vlevo a podél plavebního kanálu lemovaného rybáři doběhněte až k Výstavišti (zahradní restaurace, Staropramen). Opačným směrem kolem planetaria doběhněte k Šlechtově restauraci (grilovaná klobása + Staropramen) až k Rudolfově štole a dál zpět do Bubenče. Pokud jste založení hodně běhavého, běžte podél vody až do Roztok. Nebo to rovnou doběhněte až domů.

délka trasy: 3,5 kilometru, do Roztok 16 kilometrů, do Háje 12 kilometrů, do Prčic 113 kilometrů

Vinohrady

O co kratší jsou zde trasy, o to větší kopečky vás čekají. Za nepřetržitého vyhýbání se tramvajovým spojům a ohlazeným dlažkám vyklusejte od Náměstí Míru do mírného kopce Korunní ulicí. Ulicí U Vodárny to střihněte na Riegerovy sady (TJ Sokol Vinohrady, plzeň) a dál do kopce a do kopce vedle venčených čivav a plastických operací místních frikulínek až k zahradní restauraci. Opiti pivem a pohledem na vystajlované děvy předstírající sport můžete labyrintem zdejších chodníčků bloudit až do přivolání záchranných složek.

délka trasy: 3 až 30 km, v závislosti na vaší sexuální a prostorové orientaci

Pokud byste měli i přes tento přesný popis dojem, že se ve víru velkoměsta ztratíte, přesné GPS koordináty najdete například na www.prahasportovni.cz nebo na www.praha.eu/sport. Nebo mě zkontaktujte přes redakci Rungo.cz a já vás za pár piv vypitých po trase bezpečně provedu.