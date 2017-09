Sportovní gely a tyčinky mohou podpořit vznik zubního kazu

Běžíte závod nebo trénink, opravdu vám to cválá, trať dáváte podle svých představ, energii a ionty doplňujete tyčinkou nebo gelem. Už jste ale někdy přemýšleli, co to udělá s vašimi zuby?



Větší foto Tyčinky a sportovní drinky obsahují hodně sacharidů a kyselin, které vás nakopnou, ale ve vašich ústech odstartují takřka zubní korozi | foto: Profimedia.cz